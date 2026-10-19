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    19 октября 2026, 14:38 • Новости дня

    Промышленность Германии лишилась полмиллиона рабочих мест с 2019 года

    IFO: Промышленность Германии потеряла почти 500 тыс. рабочих мест с 2019 года

    Tекст: Мария Иванова

    С начала 2019 года до конца 2025 года число занятых в промышленном секторе Германии сократилось на 496 тыс. человек из-за масштабных увольнений на автомобильных и машиностроительных предприятиях.

    С 2019 года немецкая производственная сфера потеряла около полумиллиона рабочих мест, передает РИА «Новости» со ссылкой на институт IFO.

    Больше всего от сокращений пострадали автомобильные компании, ликвидировавшие 123,5 тыс. позиций, а также металлообрабатывающие предприятия и машиностроительные заводы, где работу потеряли 115,6 тыс. и 64,5 тыс. человек соответственно. По оценке руководителя дрезденского отделения IFO Йоахима Рагница, на эти три отрасли пришлось около 60% всех увольнений в промышленности. Кроме того, работы лишились 243 тыс. сотрудников, нанятых через агентства временного трудоустройства, многие из которых также трудились на производстве.

    При этом в непроизводственном секторе Германии за аналогичный период было создано 2,2 млн новых рабочих мест, преимущественно в здравоохранении, государственном управлении и социальной сфере. Рагниц подчеркнул, что рост занятости происходит вне секторов с высокой производительностью и инновационным потенциалом, что грозит замедлением экономического роста страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ведущие институты Германии вдвое повысили прогноз роста экономики.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причину резкого падения немецкой экономики.

    16 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться

    Bild: Сотрудники BMW обвалили внутренний портал из-за огромных выходных пособий

    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Программа немецкого автоконцерна BMW по выплате выходных пособий добровольно увольняющимся сотрудникам вызвала ажиотаж, из-за которого внутренний портал компании не выдержал нагрузки и обвалился.

    Компания была вынуждена приостановить прием новых заявлений об увольнении, чтобы обработать уже поступившие, передает Lenta.ru со ссылкой на Bild.

    Топ-менеджмент BMW, как и других немецких автопроизводителей, запланировал сокращения из-за кризиса в отрасли. В 2026 году на выходные пособия заложен бюджет в миллиард евро, а в 2027 году расходы могут возрасти. Концерн планирует сократить до 8 тыс. рабочих мест по всему миру, преимущественно в Германии.

    Увольняющимся обещают крупные компенсации, зависящие от зарплаты, возраста и стажа. Опытные сотрудники с высокими доходами могут получить около 50 тыс. евро за каждый год работы. В BMW рассчитывают, что эти затраты окупятся, позволив экономить миллиард евро ежегодно с 2028 года.

    Сокращения объясняют стремлением повысить эффективность, внедрением искусственного интеллекта и снижением потребности в разработчиках на фоне падения прибыли автоконцерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом брюссельские санкции подорвали могущество автопрома Германии.

    Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил о желании вернуть немецкие авто в Россию.

    Весной антироссийские санкции ударили по автопрому Германии.

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    16 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году

    Ученые: Нацистская Германия в 1945 году была далека от создания ядерной бомбы

    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Нацистская Германия была значительно дальше от создания работающего ядерного реактора, чем утверждал руководивший исследованиями физик Вернер Гейзенберг. К такому выводу пришли ученые, изучившие сохранившиеся урановые кубы и архивные документы немецкой ядерной программы.

    Исследование под руководством директора ядерного центра Мэрилендского университета Тимоти Кета показало, что последней экспериментальной установке Германии не хватало ресурсов для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Результаты опубликованы в PNAS Nexus.

    Реактор B8 построили в 1945 году под руководством Гейзенберга. В нем использовались кубы природного урана, подвешенные в тяжелой воде. Она похожа на обычную воду, но вместо обычного водорода содержит дейтерий, в ядре атома которого есть дополнительный нейтрон.

    В реакторе тяжелая вода служит замедлителем нейтронов, высвобождающихся при делении ядер урана. Замедленные нейтроны с большей вероятностью вызывают деление других ядер, помогая поддерживать цепную реакцию.

    Создание работающего реактора могло открыть путь к получению плутония для атомной бомбы. Внутри установки часть ядер урана поглощает нейтроны и после последовательных радиоактивных превращений становится плутонием-239, пригодным для использования в ядерном оружии. Однако этот материал еще необходимо выделить из облученного топлива, поэтому запуск реактора сам по себе не означает создания бомбы.

    Когда американские военные обнаружили и демонтировали B8, установка так и не достигла критичности. Этим термином обозначают состояние, при котором цепная реакция поддерживает себя без внешнего источника нейтронов. Гейзенберг впоследствии утверждал, что для запуска требовалось лишь относительно небольшое увеличение количества урана.

    Авторы новой работы изучили два сохранившихся урановых куба, технические отчеты, переписку и другие архивные материалы. Их расчеты показали, что установке требовалось примерно вдвое больше урана и более чем вдвое больше тяжелой воды, чем в ней находилось. По оценке исследователей, эти потребности превышали доступные Германии во время войны ресурсы.

    Особенно остро стояла проблема тяжелой воды. Единственным европейским предприятием, способным снабжать ею немецкую программу в необходимых объемах, был завод Norsk Hydro в норвежском Веморке. После оккупации Норвегии в апреле 1940 года Германия получила контроль над производством. Однако американский налет 16 ноября 1943 года лишил предприятие возможности выпуска тяжелой воды.

    Ученые также рассмотрели возможность ее замены графитом, который тоже способен замедлять нейтроны. Именно графитовый замедлитель использовали американские исследователи, осуществившие в 1942 году первую управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию.

    Однако доступный немецкой программе графит содержал примеси, делавшие его непригодным для этой задачи. В частности, бор поглощал нейтроны, необходимые для поддержания реакции, и препятствовал достижению критичности.

    Авторы заключили, что Гейзенберг существенно недооценивал объем дополнительных ресурсов, необходимых для запуска B8. При существовавших конструкциях и доступных материалах Германия не могла запустить ни тяжеловодный реактор, ни его графитовую альтернативу. Таким образом, немецкая ядерная программа оставалась далека от создания установки, способной производить материал для атомного оружия.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что Германия исчерпала возможности для дальнейших поставок систем противовоздушной обороны на Украину.

    Бундесвер и немецкая оборонная промышленность сделали все возможное для усиления украинской противовоздушной обороны перед зимой, передают «Вести».

    «Мы сделали все возможное… С моей точки зрения, места для маневра нет», – подчеркнул Лашет.

    Политик выступил за деэскалацию конфликта, напомнив о призыве Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По словам представителя ХДС, дальнейшее обострение отношений Киева с Вашингтоном может навредить самой Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США заявили о нежелании жертвовать ракетами ПВО ради Украины.

    В прошлом году Германия решила засекретить поставки оружия на Украину.

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    17 октября 2026, 18:28 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель призвала украинцев покинуть Германию после конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские граждане, находящиеся в Германии из-за конфликта, должны будут покинуть страну после окончания боевых действий, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    «Украинцы должны покинуть нашу страну, когда эта война закончится. В конечном счете это миллионы человек, грубо говоря – 4-5 млн человек, и они должны покинуть нашу страну», – заявила Вайдель в интервью журналу The Economist, передает ТАСС.

    Ранее политик подчеркивала, что пособия по безработице должны выплачиваться только немецким гражданам. По информации Bild, в 2024 году Германия выделила на гражданские пособия 46,9 млрд евро, из которых 22,2 млрд получили люди без гражданства ФРГ. Среди иностранных получателей доминировали украинцы, которым выплатили около 6,3 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти ФРГ обязали украинцев искать работу после лишения социального пособия.

    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.

    В 2024 году газета Bild сообщила, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась.

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    17 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    В Германии два политика АдГ устроили дуэль на шпагах после партийной ссоры

    Политики из «Альтернативы для Германии» устроили дуэль после ссоры

    Tекст: Вера Басилая

    Член городского собрания Кельна Маттиас Бюшгес и дюссельдорфский политик Джереми Франош из партии «Альтернатива для Германии» устроили дуэль на шпагах после ссоры, сообщает dpa.

    Два представителя партии «Альтернатива для Германии» в Северном Рейне – Вестфалии выяснили отношения в традициях мензурного фехтования, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    «Мы фехтовали друг с другом», – подтвердил Маттиас Бюшгес. Исход поединка со своим противником Джереми Франошем он раскрывать не стал, назвав произошедшее частным делом.

    Политики договорились выяснить отношения в состоянии алкогольного опьянения на одном из мероприятий партии на фоне острых противоречий между двумя лагерями. Отмечается, что во время мензурного фехтования оба соперника носят защитное снаряжение, однако часть лица и головы остается открытой для ран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутат «Альтернативы для Германии» указал на проблемы правящих партий с поиском преемника Фридриху Мерцу.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о глубоком политическом расколе в государстве и призвал членов Христианско-демократического союза, симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии», покинуть объединение.

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    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Немецкий бизнес пожаловался на истощение

    Politico: Немецкий бизнес призвал Берлин сменить экономический курс

    Tекст: Игорь Иножарский

    Германии необходимо вновь сделать экономический рост центром своей политики и снизить бюрократическую нагрузку на предприятия, заявил председатель правления ИТ-компании DATEV профессор Роберт Майр.

    «Мы должны улучшить условия, при которых может возникнуть экономическая динамика», – заявил Майр в статье, опубликованной Politico. Он отметил, что малый и средний бизнес в Германии переживает «ползучее истощение»: доходы стагнируют, в то время как затраты и заработная плата продолжают расти.

    По словам автора, в текущих условиях компании вынуждены направлять средства на выживание, а не на новые технологии и расширение. Майр подчеркнул, что государству следует предоставить бизнесу больше пространства для маневра и уверенность в планировании, вместо того чтобы создавать новые программы поддержки.

    Эксперт также обратил внимание на чрезмерный размер государственного аппарата, доля которого в экономике к 2025 году превысила 50%. Он призвал к созданию «более компактного государства», которое не будет отбирать ресурсы у частного сектора, а также отметил необходимость превращения Европы в единый рынок для экономического роста, а не только для регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль указала на отчаяние жителей Германии из-за кризиса. В начале месяца газета Telegraph сообщила, что Германия столкнулась с крупнейшим экономическим спадом со времен Второй мировой войны. В прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

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    16 октября 2026, 22:59 • Новости дня
    Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкое правительство никогда не обращалось к нему с предложением выступить в роли переговорщика в диалоге между Европой и Россией.

    По словам Шредера, информация, что власти ФРГ просили бывшего немецкого лидера стать посредником, не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    «Об этом никто не спрашивал… Никто из федерального правительства», – заявил Шредер.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что именно европейские страны отказались от диалога с Москвой. Отвечая на вопрос о возможном визави, он отметил, что лично для него предпочтительным кандидатом стал бы Шредер, однако европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политики СДПГ потребовали исключить Шредера из партии после поездки в Россию.

    На прошлой неделе немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за встречу с Владимиром Путиным.

    В мае Владимир Путин объяснил причины предложения кандидатуры Шредера в качестве возможного переговорщика от Евросоюза.

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    18 октября 2026, 09:03 • Новости дня
    В ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру

    Bild: В ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком аэропорту Лейпциг/Галле полиция обнаружила дыру в защитном ограждении недалеко от стоянки трех российских грузовых самолетов Ан, сообщает Bild.

    Дыру нашли недалеко от стоянки трех российских грузовых самолетов Ан, которые не могут покинуть Германию из-за санкций, передает ТАСС.

    После обнаружения пролома полеты в северной части аэропорта были приостановлены. «С высокой долей вероятности через забор проехал автомобиль, но при проверке ночью на территории не были обнаружены ни машина, ни посторонние лица», – заявили в правоохранительных органах.

    Полиция продолжает проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге. Российский посол отверг обвинения Дании по инциденту с беспилотником. Представитель МИД Мария Захарова сравнила заявления Германии с «делом Скрипалей».

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    18 октября 2026, 06:21 • Новости дня
    Однопартиец Мерца заявил канцлеру в лицо о необходимости уйти в отставку

    Однопартиец Мерца Пфаденхауэр призвал канцлера Германии к отставке

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц должен уйти в отставку из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга, заявил представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр на партийной конференции в Бонне.

    Выступая на ежегодной конференции «День Германии», организованной молодежным объединением ХДС/ХСС в Бонне и проходившей в присутствии канцлера, Пфаденхауэр открыто заявил о необходимости отставки Мерца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    После выступления Мерца в зале развернулась дискуссия, в ходе которой Пфаденхауэр, обращаясь к канцлеру, заявил: «Если вам дороги ваша страна и ваша партия, возьмите свой служебный автомобиль, поезжайте к федеральному президенту и попросите об отставке». Газета отмечает, что эта реплика прозвучала при лично присутствовавшем главе правительства ФРГ.

    Молодой политик обвинил Мерца в «грабеже молодого поколения в пенсионной сфере», а также в наращивании госдолга под давлением партнера по правящей коалиции – партии СДПГ.

    Он добавил, что, по его оценке, доверие граждан к действующему канцлеру сократилось до рекордно низкого уровня, и сравнил ситуацию с рейтингами бывшего премьера Британии Лиз Трасс «в последние дни ее пребывания в должности».

    По данным газеты, Пфаденхауэр перед своим резким призывом сначала похвалил Мерца, заявив, что канцлер «всегда хорош в своих заявлениях», но задал вопрос: «Вопрос только в том, что вы делаете в итоге?».

    Сообщается, что Мерц напрямую не отреагировал на предложение однопартийца уйти в отставку и, взяв микрофон, стал говорить о важности стабильной работы федерального правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.

    Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста.

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    18 октября 2026, 00:44 • Новости дня
    Аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро

    В бюджете Германии выявили дыру на 108 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Аудиторы федеральной счетной палаты ФРГ предупредили, что к 2030 году бюджету Германии может не хватить 108 млрд евро, следует из заключения ведомства.

    В документе отмечается, что в стране растет разрыв между доходами и расходами федерального бюджета. По оценке счетной палаты, в 2027 году этот разрыв увеличится на 2,7% и составит 28,9%, что означает: из каждых ста евро государственных расходов Германии 28,90 евро будут финансироваться за счет новых долгов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Согласно выводам аудиторов, к 2030 году разрыв между доходами и расходами федерального бюджета Германии достигнет 31,2%. В связи с этим счетная палата предупредила власти ФРГ о грядущей «финансовой драме» и указала на необходимость учитывать рост долговой нагрузки при планировании расходов.

    На фоне нехватки средств в федеральном бюджете некоторые представители правящей коалиции Германии не исключают, что в 2028 году правительству придется прибегнуть к непопулярным мерам, в том числе к повышению налога на добавленную стоимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Лидер ХДС Фридрих Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами».

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    17 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине

    Шредер: Европа стала вторым главным проигравшим в конфликте на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в конфликте, а разрыв энергетического сотрудничества с Россией привел к потере благосостояния европейских стран, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился с мнением, что Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в текущем конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарское издание Weltwoche.

    В беседе с журналистом Рожером Кеппельсом он обсудил последствия разрыва экономических связей между Евросоюзом и Москвой. По словам ведущего, именно европейские государства понесли наибольший ущерб из-за отказа от взаимодействия в энергетической сфере.

    «Так оно и есть… Прекращение энергетического сотрудничества, которое успешно функционировало более 50 лет, безусловно, привело к потере благосостояния – причем не только в Германии, но и в Европе в целом», – заявил Шредер.

    На фоне начала спецоперации на Украине и западных санкций страны Евросоюза резко снизили импорт трубопроводных энергоносителей из России, увеличив зависимость от американского сжиженного природного газа. В дальнейшем европейские власти намерены поэтапно и окончательно отказаться от российских энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией.

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    16 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по итогам прошедшего саммита Евросоюза лидеры стран объединения не приняли никаких конкретных решений по Украине.

    Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял конкретных решений по Украине. По его словам, участники встречи на высшем уровне в Брюсселе обсудили текущую ситуацию, однако не достигли конкретных договоренностей, передает ТАСС.

    «Решений не было, но произошел обмен мнениями», – рассказал Мерц журналистам на пресс-конференции по итогам европейского саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом накануне саммит Евросоюза впервые отложил обсуждение ситуации на Украине на второй день встречи.

    А в среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    18 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Левые, «Зеленые» и СДПГ приблизились к коалиции в Берлине

    Tекст: Антон Антонов

    Левая партия, «Зеленые» и СДПГ завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина, пишет Tagesschau.

    «Спустя четыре недели после выборов Левая партия, «Зеленые» и СДПГ успешно завершили предварительные консультации. Если партийные органы дадут свое согласие, можно будет приступать к переговорам о создании коалиции», – пишет Tagesschau.

    Окончательное решение о начале полноформатных коалиционных переговоров руководящие органы «Зеленых» и СДПГ примут 19 октября, а Левая партия проведет голосование по этому вопросу 31 октября. В случае одобрения официальные переговоры стартуют в начале ноября, передает РИА «Новости».

    По информации издания, в ходе консультаций партии договорились о принудительной национализации в Берлине жилья крупных частных арендодателей с выплатой им компенсации. Новые правила коснутся компаний, владеющих более чем десятью тыс. квартир, что, по оценке Элиф Эралп, позволит высвободить около 160 тыс. квартир для борьбы с жилищным кризисом.

    Участники будущей коалиции также согласовали включение в коалиционный договор пункта о борьбе с антисемитизмом и признании права Израиля на существование, вокруг которого ранее возникли споры внутри Левой партии.

    На прошедших выборах Левая партия набрала 25,7% голосов, ХДС получил 18,8%, «Альтернатива для Германии» – 16,3%, «Зеленые» – 14,3%, СДПГ – 12,1%, и прежняя коалиция ХДС/СДПГ утратила большинство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СДПГ и «Зеленые» приостановили переговоры о коалиции с Левой партией в Берлине из-за споров вокруг позиции по Израилю.

    Лидер ХДС Фридрих Мерц пригрозил СДПГ «адом» в случае заключения коалиции с Левой партией на федеральном уровне.

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    17 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Мерц призвал сочувствующих АдГ покинуть ряды ХДС

    Канцлер ФРГ Мерц потребовал от сторонников АдГ покинуть партию ХДС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о глубоком политическом расколе в государстве и призвал членов Христианско-демократического союза, симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии», покинуть объединение.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о глубоком политическом расколе в стране и потребовал от членов возглавляемого им Христианско-демократического союза (ХДС) прекратить поддержку партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) или покинуть ряды объединения, передает РИА «Новости».

    «Я скажу это очень ясно и недвусмысленно: тот, кто в наших рядах считает, что таких людей следует избирать на должности, тому в ХДС Германии нечего, абсолютно нечего делать», – заявил Мерц на конференции молодежного союза ХДС/ХСС в Бонне.

    Поводом для критики стало прошедшее голосование в Саксонии-Анхальт, где несколько депутатов от ХДС предположительно поддержали представителя АдГ Тобиаса Рауша на пост председателя регионального парламента. На сентябрьских выборах АдГ, выступающая за ужесточение миграционной политики, получила в этом регионе 43,8% голосов.

    В качестве примера жесткой политической поляризации канцлер привел коалиционные переговоры в Берлине между СДПГ, «Зелеными» и «Левыми». Мерц возмутился тем, что готовность последних обсуждать право Израиля на существование преподносится как политическая уступка. По его убеждению, этот базовый принцип не может быть предметом торга, а подобное отношение свидетельствует о постепенном падении моральных стандартов в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье проголосовавшие за кандидата от АдГ члены ХДС пригрозили покинуть партию.

    Весной рейтинг правящей коалиции Германии упал почти на семь процентных пунктов.

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    17 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Новак подтвердил возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам»

    Новак: Возможность восстановить поставки газа по «Северным потокам» есть

    Tекст: Вера Басилая

    Техническая возможность восстановления поставок газа в Европу по газопроводам «Северный поток» по-прежнему сохраняется, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Если будут какие-то решения относительно поврежденных газопроводов, я думаю, их можно восстановить», – цитирует Новака ТАСС.

    По его словам, сейчас из четырех ниток газопровода три находятся в нерабочем состоянии после терактов, однако по одной нитке, которая уцелела, возможны поставки.

    Новак подчеркнул, что возможность возобновления прокачки газа зависит от европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу.

    В прошлом месяце гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

    До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

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