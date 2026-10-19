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    19 октября 2026, 14:21 • Новости дня

    Китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19

    Китайская армия приняла на вооружение 25-тонную боевую машину пехоты ZBL-19

    Tекст: Мария Иванова

    Войска Народно-освободительной армии Китая начали получать новейшую колесную боевую машину пехоты ZBL-19, приспособленную к эксплуатации в условиях высокогорья.

    Новая 25-тонная техника поступила в распоряжение 76-й армии сухопутных войск Китая, передает ТАСС со ссылкой на кадры телеканала CCTV.

    БМП представляет собой обновленную версию бронемашины ZBL-08. Машина получила комбинированную модульную броню, которая обеспечивает круговую защиту от бронебойных снарядов калибром до 7,62 мм, а в лобовой проекции – до 14,5 мм. V-образное днище повышает защищенность техники от мин и самодельных взрывных устройств.

    Высадка пехоты из новой машины производится через десантную аппарель. БМП оснащена необитаемой башней с 30-миллиметровой автоматической пушкой дальностью стрельбы до 3 тыс. м и четырьмя противотанковыми ракетами «Хунцзянь-13» дальностью около 4 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину.

     В мае китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения.

    18 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    В КСИР заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб»

    В КСИР заявили о наличии технологии создания «матери всех бомб»

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран располагает технологиями создания 14-тонных бомб, разработанных в США, заявил советник главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди.

    Иран получил технологию 14-тонной американской бомбы, заявил Накди, добавив, что компоненты, сплавы и электронные схемы этой бомбы были проанализированы после того, как она не сработала во время 12-дневной войны с США, передает издание Tabnak.

    Сардар Накди заявил во время учений в Сари-Джанфадаян: «Американская «мать всех бомб» весит десять тонн, но во время 12-дневной войны они сбросили на Иран 14-тонную бомбу, которая не сработала».

    По его словам, теперь состав, электронные схемы и технологии американской 14-тонной бомбы проанализированы, и технология ее создания находится в распоряжении КСИР.

    «Если они получат удар такой бомбой, пусть знают, откуда мы взяли эту технологию», – сказал советник главы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб». Вашингтон заявил о том, что разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

    Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    19 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списков произведений, изучаемых в школах России и Китая.

    Инициатива направлена на включение большего числа литературных произведений национальных авторов в государственные программы общего образования двух стран, передает ТАСС.

    «Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», – заявила Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    Вице-премьер сообщила о росте туристического потока между странами на 50%.

    В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    19 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Число пострадавших при пожаре на военной базе в Канаде превысило 30 человек

    Число пострадавших при пожаре на военной базе в Канаде достигло 39

    Tекст: Катерина Туманова

    Канадские вооруженные силы опознали четырех солдат, которые погибли во время пожара на военной базе Wainwright в канадской Альберте, десятки пострадавших остаются в больницах.

    Официальные лица сообщили, что по меньшей мере еще 19 человек находятся в критическом состоянии, передает CBC News Network.

    Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что четверо военнослужащих погибли, еще десятки получили серьезные ранения в результате крупного пожара, произошедшего в субботу на полигоне при базе канадских вооруженных сил в Альберте.

    Премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила в воскресенье, что в больницах находятся 39 пострадавших, по меньшей мере 19 из них – в критическом состоянии.

    Ранее источники сообщили CBC News, что в результате инцидента на базе Wainwright погибли семь человек, в то время как премьер-министр заявил о четырех подтвержденных погибших.

    Министерство национальной обороны сообщило CBC News, что нет никаких признаков того, что произошедшее было результатом «какой-либо террористической деятельности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на военной базе в канадской провинции Альберта произошел крупный пожар. Взрыв и возгорание на объекте привели к гибели людей.

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    19 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ

    Ростех: Танк Т-80БВМ претерпел сотни изменений в ходе спецоперации

    Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танк Т-80БВМ появился в результате глубокой модернизации базовой машины еще до начала спецоперации, а в ходе боевых действий получил сотни дополнительных изменений, сообщили в Ростехе.

    «Машина была создана ни много ни мало 50 лет назад. Сегодня она по-прежнему узнаваема внешне, но эволюционировала в нечто совершенно новое. Еще до СВО Т-80 был глубоко модернизирован в Т-80БВМ. А уже в ходе боевых действий, адаптируясь к условиям, претерпел еще сотни изменений, оброс новой защитой, получил улучшенные системы», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

    В Ростехе отметили, что сегодня модернизированный танк способен выполнять разнообразные задачи, включая подавление обороны противника под атаками FPV-дронов, взаимодействие с беспилотниками-корректировщиками и скрытные маневры благодаря газотурбинному двигателю. Машина сохранила способность совершать прыжки с земляных трамплинов и отличается высокой проходимостью и маневренностью.

    Многофункциональность Т-80БВМ обеспечивается двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил, 125-мм пушкой 2А46М-1, обновленной системой управления огнем, всеракурсной защитой и комплексом управляемого вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу танкисты ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области. До этого эксперты обсудили, как изменятся танки для участия в войнах будущего. Также танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта спецоперации.

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    19 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    В НАТО назвали армию России изобретательной и опасной

    Адмирал НАТО Вандье: Армия России изобретательна, креативна и опасна

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    «Мы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия… Они учатся, они адаптируются…, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», – приводит слова Вандье РИА «Новости».

    Адмирал обратил особое внимание на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в России. По его словам, применение дронов с реактивными двигателями демонстрирует высокую эффективность против перехватчиков украинских военных.

    Российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред США при Североатлантическом альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Тогда же беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем.

    Летом в Латвии признали преимущество России над альянсом в сфере дронов.

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    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни

    Китай резко осудил подношение Такаити в храм Ясукуни

    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Японии Санаэ Такаити направила денежное подношение в храм Ясукуни и спровоцировала резкое осуждение Китая, где расценили действия японских властей как ревизионизм в отношении военной истории.

    Премьер Японии Санаэ Такаити в понедельник направила денежное подношение в токийский храм Ясукуни по случаю осеннего фестиваля, при этом министры земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тацунори Ибаяси и экологии Хироюси Сасагава, а также глава избирательного штаба правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ясутоси Нисимура лично посетили святилище, передает Kyodo News.

    Такаити, которая одновременно возглавляет ЛДП, сделала подношение «тамагуси» из личных средств через руководителя генерального совета партии Хироси Кадзияму и, как ожидается, воздержится от личного визита в храм в дни трехдневного праздника; в субботу в официальном качестве премьера она уже направила ритуальное подношение «масакаки» из вечнозеленых ветвей.

    Храм Ясукуни, где вместе с миллионами погибших японских солдат увековечены осужденные на Токийском процессе военные преступники класса «А», вызывает особое раздражение стран и регионов, пострадавших от японской агрессии, и Китай и Южная Корея ранее уже выражали протесты в связи с подношением Такаити и визитами японских министров.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин «решительно выступает против и строго осуждает» действия Токио и направил Японии «серьезный и жесткий протест», подчеркнув: «Мы еще раз призываем Японию признать историю, раскаяться в исторических преступлениях, прекратить регрессивные шаги по историческим вопросам и завоевать доверие азиатских соседей и всего мира конкретными действиями», отмечает Xinhua.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Южной Кореи осудили визит в храм Ясукуни группы японских политиков. В августе руководители правящей партии Японии нанесли визит в милитаристский храм Ясукуни в годовщину поражения страны во Второй мировой войне. Премьер Японии Санаэ Такаити тогда также направила подношение в это святилище, вызвав недовольство соседних стран.

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    19 октября 2026, 06:28 • Новости дня
    Выпуск промышленных роботов в Китае вырос на 29% за три квартала 2026 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала 2026 года увеличилось на 29,1% в годовом выражении, такие данные привели в государственном статистическом бюро КНР.

    Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала выросло на 29,1% в годовом выражении, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайское ведомство.

    «Выпуск промышленных роботов увеличился на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – указали в статведомстве.

    Кроме того, в январе – сентябре выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 62,5%, а литий-ионных аккумуляторов – на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Сфера робототехники активно развивается в Китае. В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре в Пекине начал работу «детский сад» для роботов.

    В Китае начала набирать популярность профессия тренера роботов. В стране испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны». В мае технологическому рывку Китая пророчили оставить Европу далеко позади.

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    19 октября 2026, 07:25 • Новости дня
    В Южной Корее начались масштабные учения «Хогук»

    Южная Корея начала ежегодные масштабные военные учения «Хогук»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Южной Кореи приступили к проведению масштабных ежегодных учений «Хогук», в которых также ожидается участие военнослужащих США.

    Маневры пройдут на земле, в воздухе и на море с 19 по 30 октября, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Yonhap News TV.

    «Учения «Хогук» 2026 года являются частью планов комитета на военное и мирное время и призваны укрепить оперативный потенциал общевойсковых операций, поскольку они сопряжены с полевыми маневрами», – заявил начальник штаба стратегического планирования комитета начальников штабов Кан Дон Гу.

    Отмечается, что во время учений пройдут тренировки, которые не состоялись в рамках августовских маневров Ulchi Freedom Shield. Тогда по инициативе президента США Дональда Трампа учения завершились досрочно. Две из семи оставшихся тренировочных программ проведут в ходе «Хогук», а остальные пять – до конца года.

    Военные Южной Кореи предупредили жителей о возможных заторах на дорогах и шуме из-за перемещения сил и средств между полигонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея объявила о проведении военных учений «Хогук» с участием США.

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    19 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Поставки смартфонов в Китае сократились до минимума за 14 лет

    Counterpoint: Поставки смартфонов в Китае упали до 14-летнего минимума

    Tекст: Мария Иванова

    В третьем квартале 2026 года объем поставок смартфонов на китайском рынке снизился на 10% в годовом выражении, достигнув самых низких показателей с 2012 года.

    «В третьем квартале 2026 года поставки смартфонов в Китай сократились на 10% в годовом выражении, что стало самым низким показателем за третий квартал с 2012 года, согласно предварительным данным Market Monitor Tracker Counterpoint Research», – передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Counterpoint Research.

    Аналитики компании отмечают, что падение рынка обусловлено ростом цен на компоненты памяти. Это привело к значительному увеличению себестоимости продукции и усугубило дефицит предложения.

    Лидером по продажам смартфонов в Китае остается местный бренд Huawei с долей рынка в 21,3%. На втором месте расположилась американская корпорация Apple, занявшая 19,5% рынка благодаря сильному старту продаж серии iPhone 18 Pro. В пятерку лидеров также вошли китайские производители Vivo, Oppo и Xiaomi.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мировые поставки смартфонов упали на рекордные 22%.

    В прошлом месяце аналитики спрогнозировали падение мировых продаж бюджетных смартфонов на 40%.

    Сотрудники Apple в Милане вышли на протест в день старта продаж новой модели iPhone.

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    19 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Китай впервые протестировал спутниковый интернет в Арктике

    CCTV: Китай протестировал спутниковый интернет на арктических маршрутах

    Tекст: Мария Иванова

    Шестнадцатая китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан успешно завершила первое предкоммерческое тестирование спутниковой связи вдоль северных судоходных маршрутов.

    В ходе испытаний была установлена прямая связь между Арктикой, Антарктикой и Тибетским плато, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Как отмечают журналисты, проверка спутникового интернета в высоких широтах закрыла «последнюю слепую зону на планете Земля».

    Пекин с 2018 года позиционирует себя как приарктическое государство и реализует долгосрочную стратегию создания логистического «полярного шелкового пути». КНР активно сотрудничает с Россией по развитию Северного морского пути, в частности с госкорпорацией «Росатом».

    Китай также ведет широкую научную деятельность в регионе. В полярные экспедиции регулярно направляются ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а на норвежском Шпицбергене действует китайская исследовательская станция «Хуанхэ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути.

    На прошлой неделе помощник президента Николай Патрушев отметил способность России и КНР изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин рассказал о совместном с Пекином развитии арктического логистического маршрута.

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    19 октября 2026, 14:01 • Новости дня
    «Калашников» досрочно отгрузил ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10»

    «Калашников» досрочно поставил партию зенитных ракет 9М333 для «Стрелы-10»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» с опережением сроков поставил заказчику партию высокоточных зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

    Концерн выполняет обязательства 2026 года с опережением графика.

    Как сообщает «Калашников», эти изделия пользуются стабильно высоким спросом благодаря их эффективному применению в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Зенитная управляемая ракета 9М333 работает по принципу «выстрелил – забыл» и предназначена для поражения беспилотников и крылатых ракет в любое время суток в условиях применения оптических помех.

    Важным преимуществом ракеты является наличие головки самонаведения с тремя режимами работы: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. Средняя скорость боеприпаса составляет 550 метров в секунду, он способен поражать цели на высотах от десяти до 3,5 тыс. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом «Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию.

    Концерн начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220».

    В мае предприятие сообщило о начале поставок дронов «Куб-2» и «Куб-10».

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    19 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    The War Zone: Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский портал The War Zone сообщил, что на верфи в Гуанчжоу построили второй специализированный корабль для развертывания китайских подводных беспилотников, по конструкции схожий с уже спущенным на воду судном в Шанхае.

    Новый снимок из Гуанчжоу показал второй китайский корабль-носитель подводных беспилотников, по форме почти идентичный ранее замеченному судну в Шанхае, но примерно на треть меньших размеров и с рядом изменений в обводах, передает The War Zone.

    На новом корабле шесть подъемных башен вместо шести больших и шести малых, как у шанхайского аналога, при этом сохранены ключевые элементы проекта – полетная палуба и ангар за носовой надстройкой, кормовой док с «гаражными» воротами для спуска аппаратов и характерное размещение дымовых труб.

    По анализу спутникового снимка Planet Labs от 2 октября судно построено на верфи Guangzhou Shipyard International, входящей в China State Shipbuilding Corporation. Появление двух таких крупных носителей за короткое время указывает на ставку Китая на крупные подводные беспилотники, которые смогут выполнять дальние миссии от охоты за подлодками и кораблями до поиска мин и нанесения ударов крылатыми ракетами, при том что у ВМС США пока нет сопоставимых по возможностям платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство обороны Британии начало проверку по сообщениям о возможной передаче конфиденциальных данных военных дронов Китаю сотрудником одной из подрядных организаций. В июне Минобороны Тайваня зафиксировало у своих берегов группу китайских военных кораблей и самолетов, задействованных в масштабном патрулировании вокруг острова. В 2024 году Китай спустил на воду крупнейший в мире десантный корабль типа 076, рассчитанный на массовое применение беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

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    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Предметных договоренностей по встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа нет

    Tекст: Вера Басилая

    Тема возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа упоминалась, но предметных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите в Китае, то действительно тема такой гипотетической встречи упоминалась», – заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что предметных договоренностей по встрече и по ее содержанию нет, передает ТАСС.

    «Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – пояснил пресс-секретарь.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    На прошлой неделе Китай поприветствовал возможную встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В прошлом месяце Кремль допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

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    19 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили под Харьковом до взвода боевиков ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и разгромили под Харьковом стоянку военной техники ВСУ и до взвода живой силы противника.

    «Южнее Харькова точным ракетным ударом уничтожена стоянка с военной техникой ВСУ. Потери противника составили до взвода личного состава и более десяти единиц техники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвинулись в Токаревке на 100 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях идут ожесточенные бои в районе Приколотного. Есть продвижения в районе Украинского и Соснового Бора.

    В Черниговской области расчеты «Гераней» ударили по позициям 143 омбр ВСУ в районе Березны.

    При этом в Сумской области в отдельных подразделениях ВСУ обострился дефицит горючего. Часть бригад не получает дизтоплива, узнали бойцы.

    Штурмовики «Севера» в Сумском районе продолжают продвижение в районе Хотени и Великой Рыбицы, а в Шосткинском районе бойцы продвинулись в направлении населенного пункта Коренек.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 100 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударные дроны «Рубикона» сожгли резервуар с горючим ВСУ в Харьковской области. Расчеты беспилотников «Молния-2» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области.

    В расположении бригады ВСУ в Харьковской области началась эпидемия пневмонии.


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    19 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Запуск китайской стратегической ракеты прошел с подлодки «Чанчжэн»

    Tекст: Ольга Иванова

    Успешный испытательный пуск стратегической ракеты с макетом боеголовки, который состоялся в Китае в июле, был осуществлен с атомной подводной лодки «Чанчжэн».

    Китайские военные осуществили успешный испытательный запуск стратегической ракеты, оснащенной макетом боеголовки, с борта атомной подводной лодки «Чанчжэн», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Министерство обороны КНР сообщало о выполнении этого пуска с подводной лодки еще в июле. При этом, по информации местных средств массовой информации, название задействованной в испытаниях субмарины упоминается в связи с данным событием впервые.

    В 1974 году Китай ввел в эксплуатацию атомную подводную лодку под названием «Чанчжэн-1». Благодаря этому событию страна стала пятым государством в мире, которое обладает атомными подводными лодками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом китайская компания LandSpace провела огневые испытания многоразовой ракеты.

    Китай анонсировал испытания двух типов многоразовых ракет-носителей.

    Пекин успешно испытал космический корабль для пилотируемой миссии на Луну.

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