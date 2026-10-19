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    19 октября 2026, 14:01 • Новости дня

    «Калашников» досрочно отгрузил ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10»

    «Калашников» досрочно поставил партию зенитных ракет 9М333 для «Стрелы-10»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» с опережением сроков поставил заказчику партию высокоточных зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

    Концерн выполняет обязательства 2026 года с опережением графика.

    Как сообщает «Калашников», эти изделия пользуются стабильно высоким спросом благодаря их эффективному применению в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Зенитная управляемая ракета 9М333 работает по принципу «выстрелил – забыл» и предназначена для поражения беспилотников и крылатых ракет в любое время суток в условиях применения оптических помех.

    Важным преимуществом ракеты является наличие головки самонаведения с тремя режимами работы: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. Средняя скорость боеприпаса составляет 550 метров в секунду, он способен поражать цели на высотах от десяти до 3,5 тыс. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом «Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию.

    Концерн начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220».

    В мае предприятие сообщило о начале поставок дронов «Куб-2» и «Куб-10».

    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    18 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»

    Военный эксперт Анпилогов: Украина не замечает гражданской направленности проекта «Рассвет»

    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти всерьез считают, что ВС РФ так же, как и ВСУ, ограничены в способах наведения ракет и БПЛА одной лишь спутниковой связью. На самом же деле Россия обладает большим арсеналом средств связи, что делает «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее на Украине назвали спутниковую группировку «Рассвет» главной угрозой ВСУ.

    «Украинские власти откровенно преувеличивают угрозу от запуска российской спутниковой группировки «Рассвет», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, Украина в некоторой степени проецирует на Россию собственный опыт взаимодействия со спутниковой связью. «Тот же Starlink, например, действительно является для Киева единственным способом корректировки дальнобойных ударов по нашей стране. Без него успешность наведения на цели у ВСУ заметно снизится», – уверяет он.

    В России же ситуация обстоит совершенно иначе: отечественная армия располагает большим спектром вариантов связи и целеуказания для дальнобойных систем вооружений. «Весьма эффективной оказалась система «интерната» – сеть связи между дронами и ракетами, которая позволяет практически моментально передавать данные с аппаратов специалистам-наводчикам», – уточняет собеседник.

    «Пользуемся мы и брешами в информационной броне противника. Так, Россия умеет подключаться к инфраструктуре операторов сотовой связи Украины и с их помощью корректировать движение БПЛА, что позволяет проникать даже к западным рубежам республики. Способов связи и целеуказания у ВС РФ много, каждый из них выбирается на основании поставленных задач», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, подчеркивает он, группировка «Рассвет» лишь дополняет работу уже отлаженной системы связи и целеуказания. В целом данная группировка создавалась в том числе и как проект гражданского характера, призванный улучшить скорость и качество связи и интернета по всей стране, вплоть до самых труднодоступных регионов. Однако Украина этот аспект проекта специально отвергает.

    «Допускаю, что Киев пытается использовать данную тему в качестве попытки надавить на жалость стран Запада. Сейчас у Киева заметно ухудшились отношения с США – возможно, таким образом они хотят воздействовать на Штаты, чтобы Белый дом не снижал степень вовлеченности в поддержку Украины», – резюмирует собеседник.

    Ранее на Украине заявили, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит ВС РФ значительное преимущество в зоне боевых действий. Как отметил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, данная инициатива способна обнулить эффективность средств РЭБ республики.

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – уточнил он. По его словам, «Рассвет» позволит российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени, что обернется «настоящей катастрофой» для украинских военных.

    При этом ранее сам Владимир Зеленский просил Дональда Трампа заблокировать систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков. Тогда он отмечал, что реализация проекта позволит сделать удары ВС РФ более точными. Ужас от системы разделяет и экс-глава Google Эрик Шмидт, признавший, что разрабатываемая в России система открывает перед Москвой большие возможности.

    Напомним, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink. Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    16 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году

    Ученые: Нацистская Германия в 1945 году была далека от создания ядерной бомбы

    Ученые: Нехватка тяжелой воды помешала Гитлеру создать ядерную бомбу к 1945 году
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Нацистская Германия была значительно дальше от создания работающего ядерного реактора, чем утверждал руководивший исследованиями физик Вернер Гейзенберг. К такому выводу пришли ученые, изучившие сохранившиеся урановые кубы и архивные документы немецкой ядерной программы.

    Исследование под руководством директора ядерного центра Мэрилендского университета Тимоти Кета показало, что последней экспериментальной установке Германии не хватало ресурсов для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Результаты опубликованы в PNAS Nexus.

    Реактор B8 построили в 1945 году под руководством Гейзенберга. В нем использовались кубы природного урана, подвешенные в тяжелой воде. Она похожа на обычную воду, но вместо обычного водорода содержит дейтерий, в ядре атома которого есть дополнительный нейтрон.

    В реакторе тяжелая вода служит замедлителем нейтронов, высвобождающихся при делении ядер урана. Замедленные нейтроны с большей вероятностью вызывают деление других ядер, помогая поддерживать цепную реакцию.

    Создание работающего реактора могло открыть путь к получению плутония для атомной бомбы. Внутри установки часть ядер урана поглощает нейтроны и после последовательных радиоактивных превращений становится плутонием-239, пригодным для использования в ядерном оружии. Однако этот материал еще необходимо выделить из облученного топлива, поэтому запуск реактора сам по себе не означает создания бомбы.

    Когда американские военные обнаружили и демонтировали B8, установка так и не достигла критичности. Этим термином обозначают состояние, при котором цепная реакция поддерживает себя без внешнего источника нейтронов. Гейзенберг впоследствии утверждал, что для запуска требовалось лишь относительно небольшое увеличение количества урана.

    Авторы новой работы изучили два сохранившихся урановых куба, технические отчеты, переписку и другие архивные материалы. Их расчеты показали, что установке требовалось примерно вдвое больше урана и более чем вдвое больше тяжелой воды, чем в ней находилось. По оценке исследователей, эти потребности превышали доступные Германии во время войны ресурсы.

    Особенно остро стояла проблема тяжелой воды. Единственным европейским предприятием, способным снабжать ею немецкую программу в необходимых объемах, был завод Norsk Hydro в норвежском Веморке. После оккупации Норвегии в апреле 1940 года Германия получила контроль над производством. Однако американский налет 16 ноября 1943 года лишил предприятие возможности выпуска тяжелой воды.

    Ученые также рассмотрели возможность ее замены графитом, который тоже способен замедлять нейтроны. Именно графитовый замедлитель использовали американские исследователи, осуществившие в 1942 году первую управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию.

    Однако доступный немецкой программе графит содержал примеси, делавшие его непригодным для этой задачи. В частности, бор поглощал нейтроны, необходимые для поддержания реакции, и препятствовал достижению критичности.

    Авторы заключили, что Гейзенберг существенно недооценивал объем дополнительных ресурсов, необходимых для запуска B8. При существовавших конструкциях и доступных материалах Германия не могла запустить ни тяжеловодный реактор, ни его графитовую альтернативу. Таким образом, немецкая ядерная программа оставалась далека от создания установки, способной производить материал для атомного оружия.

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    16 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска взяли под контроль 28 населенных пунктов и 461 кв. км территории в Харьковской области, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что под контроль российской армии в Харьковской области перешли 28 населенных пунктов и 461 квадратный километр территории, сообщает РИА «Новости»

    «Завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области. Под наш контроль перешло 461 квадратный километр территории и 28 населенных пунктов», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Начальник Генштаба рассказал об освобождении Первомайского. Также он назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки войск.


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    17 октября 2026, 01:22 • Новости дня
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Появление российских реактивных дронов застало вооруженные силы Украины врасплох, пишет Wall Street Journal.

    «Теперь Украине также не хватает средств защиты от реактивных дронов, способных летать быстрее и выше, чем предыдущие модели. Появление таких дронов застало Украину врасплох», – пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, Украине сложно найти двигатели для перехватчиков, которые могли бы противодействовать таким беспилотникам, при этом стране, вероятно, необходимо производить более тысячи таких перехватчиков в неделю, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия начала активно использовать на Украине уникальные гибридные БПЛА, объединяющие в себе характеристики беспилотников и мощных крылатых ракет.

    «Герань-4 Сикер» получила турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения.

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    16 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Герасимов сообщил об остановке работы основных портов Украины на Черном море

    Герасимов: ВС России поразили 93 судна с военными грузами для ВСУ

    Герасимов сообщил об остановке работы основных портов Украины на Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что систематические удары российских военных привели к остановке работы основных портов Украины на Черном море.

    Армия России наносит систематические удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины и морским судам. Это привело к остановке работы основных портов на Чёрном море, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Первый замминистра обороны также подчеркнул, что в соответствии с планом Генштаба удары наносятся по стратегически важным мостам, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, которые используются для обеспечения потребностей украинских войск.

    В результате этих действий поражено 76 логистических и складских центров, 203 объекта портовой инфраструктуры и 93 судна, доставлявших на Украину военные грузы, сообщает Минобороны.

    Кроме того, Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по объектам энергетики Украины, для чего уже определен перечень целей и необходимый наряд сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Валерий Герасимов назвал украинские заводы по производству ракет и беспилотников приоритетными целями для ударов.

    В тот же день ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для украинской армии. В четверг российские военные нанесли удар по порту Измаил и двум судам с военными грузами.

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    16 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Названо число сбитых дронов ВСУ в день выборов в Госдуму

    Силы ПВО сбили 1398 беспилотников и восемь ракет в день выборов в Госдуму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 1398 украинских беспилотников и восьми ракет в день парламентских выборов.

    За сутки в день выборов над регионами России сбили 1 398 БПЛА и восемь ракет. Об этом доложил главе государства начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Наибольшее количество средств воздушного нападения противник применил с 19 на 20 сентября в целях срыва выборов в Государственную думу. За сутки над российскими регионами было сбито 1 398 ударных беспилотных летательных аппаратов и 8 крылатых ракет», – приводит ТАСС цитату из доклада Герасимова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Герасимов сообщил об уничтожении за сентябрь более 15 тыс. целей.

    В четверг системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем. В тот же день Минобороны отчиталось об уничтожении четырех ракет и 69 дронов при атаке на нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

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    16 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Путин выразил благодарность военным за освобождение Алексеево-Дружковки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выразил искреннюю благодарность военнослужащим, участвовавшим в освобождении Алексеево-Дружковки.

    Президент Владимир Путин поблагодарил военных, участвовавших в освобождении Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике, пишет РИА «Новости».

    «Путин высказал искренние слова благодарности всему личному составу, который принимал участие в освобождении Алексеево-Дружковки», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он также уточнил, что в пятницу президент провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин отметил, что под контролем киевских властей остается чуть больше 10% территории ДНР.

    Президент попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Также глава государства заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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    17 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    ВС России зачистили 1,8 тыс. зданий в Великомихайловке в Днепропетровской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе продолжительных боев за Великомихайловку в Днепропетровской области российские военные зачистили свыше 1,8 тыс. строений.

    В ходе продолжительных боёв за Великомихайловку в Днепропетровской области бойцы ВС России зачистили более1,8 тыс. строений. Также военнослужащие российской группировки  «Восток» взяли под контроль подготовленный противником район обороны площадью более восьми квадратных километров, сообщает Минобороны.

    Военное ведомство также опубликовало видео, на котором показаны действия подразделений группировки в ходе зачистки населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении Доброполья. В пятницу министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Доброполья и Алексеево-Дружковки.

    А начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Первомайского.

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    16 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Командующий Никифоров: Группировка «Север» расширяет зону безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группировка войск «Север» занимается расширением созданной полосы безопасности вдоль российской границы на территории Сумской и Харьковской областей, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров.

    Группировка войск «Север» сосредотачивает усилия на расширении зоны безопасности в рамках выполнения поставленных задач в назначенной зоне ответственности. Об этом сообщил ее командующий, генерал-полковник Евгений Никифоров, пишет РИА «Новости».

    В пятницу президент Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу дроны группировки «Север» уничтожили пикап с солдатами ВСУ в Сумской области.

    В четверг артиллерия группировки уничтожила 64 бойца ВСУ за ночь.

    А в среду ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

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    18 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    В КСИР заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб»

    В КСИР заявили о наличии технологии создания «матери всех бомб»

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран располагает технологиями создания 14-тонных бомб, разработанных в США, заявил советник главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди.

    Иран получил технологию 14-тонной американской бомбы, заявил Накди, добавив, что компоненты, сплавы и электронные схемы этой бомбы были проанализированы после того, как она не сработала во время 12-дневной войны с США, передает издание Tabnak.

    Сардар Накди заявил во время учений в Сари-Джанфадаян: «Американская «мать всех бомб» весит десять тонн, но во время 12-дневной войны они сбросили на Иран 14-тонную бомбу, которая не сработала».

    По его словам, теперь состав, электронные схемы и технологии американской 14-тонной бомбы проанализированы, и технология ее создания находится в распоряжении КСИР.

    «Если они получат удар такой бомбой, пусть знают, откуда мы взяли эту технологию», – сказал советник главы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб». Вашингтон заявил о том, что разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

    Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    17 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Эстония выделила Украине 10 млн евро на американское оружие

    Премьер Эстонии сообщил о выделении Украине 10 млн евро на оружие из США

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о выделении Украине 10 млн евро на закупку американского вооружения в рамках программы НАТО.

    Власти Эстонии приняли решение выделить Украине еще 10 млн евро в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) на закупку американского вооружения, передает ТАСС.

    «Мы предоставим дополнительную финансовую и военную помощь. Эстония вносит еще 10 млн евро через инициативу PURL, чтобы помочь Украине получить необходимое ей вооружение», – написал глава эстонского кабмина в социальной сети.

    Программа PURL была создана НАТО летом 2025 года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой инициативе, страны Евросоюза выделяют деньги, закупают вооружения у Соединенных Штатов и передают их украинской стороне бесплатно.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европарламенте признали неспособность ЕС обеспечить Украину оружием.

    Летом пропавшие на украинской территории сотни тысяч единиц вооружений пополнили черный рынок Евросоюза.

    В январе стало известно, что Эстония с 2022 года направила Киеву военную помощь на 800 млн евро.

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    17 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Танкисты ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами в Запорожской области.

    Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области. Экипажи танков прямой наводкой нанесли удар по вражеским местам дислокации, сообщает Минобороны.

    «Разносим прямой наводкой», – прокомментировали работу танкистов в военном ведомстве. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчет орудия «Гиацинт-К» уничтожил опорные пункты ВСУ в Запорожской области. В пятницу артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в том же регионе. А в среду операторы дронов Южной группировки уничтожили сразу три пункта управления БПЛА.

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    17 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Американская компания решила производить ударные беспилотники на Тайване

    Taipei Times: Американская компания Kratos начнет сборку БПЛА на Тайване

    Tекст: Мария Иванова

    Предприятие Kratos Defense & Security Solutions намерено получить лицензию правительства США для организации совместного производства ударных беспилотных аппаратов Mighty Hornet IV на территории Тайваня.

    О планах американского разработчика стало известно после успешных испытаний беспилотника на юге Тайваня, передает ТАСС со ссылкой на газету Taipei Times.

    Совместная разработка Mighty Hornet IV создана на базе планера Firejet от компании Kratos с использованием американского реактивного двигателя. Тайваньский Чжуншаньский институт науки и технологий подготовил для аппарата навигационную систему, сенсоры, комплекс радиоэлектронной борьбы и фугасную боевую часть. Дрон способен развивать скорость до 1050 км/ч.

    Отмечается, что предприятие уже получило запросы на покупку беспилотников от нескольких стран, семь из которых выделили бюджетные средства на эти цели. Получение официальной лицензии позволит открыть на острове полноценные сборочные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце задержка поставок американского оружия поставила под угрозу создание системы противовоздушной обороны на Тайване.

    Вашингтон отложил передачу вооружений острову из-за диалога с Пекином.

    Тайбэй провел летные испытания американских беспилотников MQ-9B SkyGuardian.

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    17 октября 2026, 09:08 • Новости дня
    Тульское суворовское училище получило гран-при фестиваля «Кадетский взгляд»

    Минобороны: Тульские суворовцы победили на кинофестивале «Кадетский взгляд»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воспитанники Тульского суворовского военного училища завоевали главный приз X международного кинофестиваля «Кадетский взгляд» с игровым короткометражным фильмом «О.Т.Р.Я. Д».

    Тульские суворовцы стали победителями юбилейного смотра, который собрал лучших молодых кинематографистов из довузовских образовательных учреждений государств СНГ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    «Фильм воспитанников Тульского суворовского военного училища завоевал главный приз X юбилейного международного кинофестиваля «Кадетский взгляд» и стал лучшим в номинации «Игровой короткометражный фильм»», – сообщили в министерстве.

    В короткометражной ленте рассказывается о пяти суворовцах из разных городов страны, которые используют навыки в области боевых искусств, ориентирования на местности и тактической медицины для срыва планов диверсанта. Всего на суд жюри были представлены 66 киноработ.

    Второе место на фестивале заняла команда Петербургского суворовского военного училища с картиной «Не качайте колыбель войны». Третье место досталось воспитанникам Петрозаводского президентского кадетского училища за фильм «Не забывайте нас».

    В рамках фестиваля состоялось первое заседание Кадетского союза кинематографистов, участникам которого вручили удостоверения. X Международный кинофестиваль проходил на базе Оренбургского президентского кадетского училища, его основной темой стало единство народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны раскрыло детали операции «Медвежий угол». В четверг ведомство разработало единую военно-медицинскую информационную систему. Ранее школьник попросил президента помочь с поступлением в суворовское училище.

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