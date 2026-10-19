  • Новость часаНа складе одной из крупнейших фармкомпаний Украины в Ровно произошел взрыв
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Альтернатива для Германии» смогла стать реальной альтернативой
    «Яндекс» сообщил о полном восстановлении работы такси, самокатов и доставки
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана
    Кремль назвал условие окончательного урегулирования на Украине
    Суд отложил рассмотрение кассации Euroclear по иску Сбербанка
    Путин поздравил Торгово-промышленную палату с 35-летием
    19 октября 2026, 13:48 • Новости дня

    ФСО объявила о проведении ежегодных учений в правительственных зданиях Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная служба охраны России проведет плановые ежегодные тактико-специальные учения в центре Москвы, основные мероприятия пройдут на территории комплекса правительственных зданий.

    Ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны состоятся в Москве с 21 по 23 октября. Они пройдут во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб страны, передает РИА «Новости».

    «Основные этапы пройдут на территории Дома правительства Российской Федерации, комплекса зданий Администрации президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Отмечается, что в ходе мероприятий будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты оценили совместные ядерные учения Москвы и Минска.

    18 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Московская полиция решила выдворить почти 340 иностранцев после рейда

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам масштабного оперативно-профилактического мероприятия на севере Москвы правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства.

    Сотрудники столичной полиции подвели итоги проверок соблюдения миграционного законодательства в Северном административном округе, приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД России.

    «Сотрудники полиции УВД по САО провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства», – сообщили в ведомстве. Там уточнили, что проверки охватили общественные места, улицы, хостелы, гостиницы и жилые дома.

    Всего в ходе рейда правоохранители составили 1406 административных протоколов в отношении иностранных граждан. Помимо выдворения 338 человек, принято 842 решения о неразрешении въезда в Россию, а нарушителям назначены штрафы.

    Кроме того, полиция возбудила 13 уголовных дел по фактам незаконного пересечения границы и преступлений, связанных с поддельными документами. Еще 22 дела заведено по другим преступлениям. Также выявлены три иностранца, находящиеся в межгосударственном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу масштабный миграционный рейд начался на Сенном рынке в Петербурге.

    В понедельник правоохранительные органы задержали организаторов нелегальной миграции в столичном шоуруме одежды.

    В прошлом месяце силовики арестовали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции в Москве.

    Комментарии (5)
    17 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Работавшая няней москвичка получила 15 суток за подножки и плевки в прохожих

    Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за подножки и плевки в прохожих

    Работавшая няней москвичка получила 15 суток за подножки и плевки в прохожих
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину, которая плевалась в прохожих и ставила им подножки.

    Женщина нарушала общественный порядок на улице, плевалась в прохожих, толкала их, ставила подножки, сопровождая действия матом, а на замечания окружающих не реагировала, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

    В суде она вину отрицала и утверждала, что в деле нет события и состава правонарушения, а задержали ее якобы при других обстоятельствах. Арестованная уточнила, что работает няней.

    «Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – говорится в материалах.

    Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве, попытки оспорить решение в апелляционном порядке не увенчались успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее петербуржец Маяковский был арестован в Москве за хулиганство.

    Однажды сломавшему нос девушке в метро Москвы мужчине вменили хулиганство.

    Кроме того, в Москве арестовали 20 участников массовой драки в Прокшино.

    Комментарии (4)
    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    В Москве раскрыли ограбление банка спустя 11 лет по забытой налетчиком куртке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные правоохранители задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на банк в Москве в 2015 году, благодаря совпадению ДНК на забытой им куртке.

    Сотрудники полиции Москвы раскрыли нападение на банк по забытой нападавшим куртке. В июле 2015 года мужчина ворвался в банк на Варшавском шоссе и, угрожая кассирам, похитил более 9 млн рублей, после чего скрылся, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

    «Тогда оперативники нашли куртку, похожую на ту, в которой был нападавший. Эксперты выделили ДНК-профиль и внесли его в федеральную базу. Тогда установить личность подозреваемого не удалось. Спустя 11 лет обнаружилось совпадение», – сообщили в ведомстве.

    ДНК-профиль совпал со следами на куртке при геномной регистрации подозреваемого, который уже отбывал наказание в исправительной колонии Тверской области за причинение тяжкого вреда здоровью.

    Совпадение лица нападавшего с фотографиями мужчины подтвердила судебно-портретная экспертиза, также его опознала одна из потерпевших кассиров. Подозреваемого задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в серии ограблений банков.

    Правоохранители задержали злоумышленника после очередного нападения. В 2024 году вооруженный мужчина ограбил отделение банка в центре Новосибирска.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин в «Максе».

    Перед этим он сообщил еще о 25 сбитых БПЛА. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 44. Таким образом, всего за ночь ликвидированы 144 БПЛА.

    В Ленинградской области уничтожили два БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    СК установил восемь фигурантов дела об убийстве москвички по указке мошенников

    В деле об убийстве москвички по указке мошенников оказалось восемь фигурантов

    Tекст: Вера Басилая

    По уголовному делу об убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве по указанию мошенников проходят восемь фигурантов, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил, что на данный момент в числе фигурантов уголовного дела восемь лиц. По его словам, кроме исполнителя преступления – 20-летнего футболиста клуба «Урал-2» Даниила Секача, по делу проходят четверо курьеров и двое координаторов, которые передавали адреса доставки имущества. В числе фигурантов также числится девушка, передавшая Секачу орудие преступления и участвовавшая в передаче похищенного, передает РИА «Новости».

    Убийство произошло в Москве в марте 2026 года. Мошенники под видом правоохранителей убедили несовершеннолетнюю дочь жертвы впустить в квартиру Секача. По указанию кураторов он убил мать девочки, сутки удерживал подростка, похитил деньги и ювелирные украшения из сейфа. Футболист арестован по обвинению в убийстве, разбое и насильственных действиях сексуального характера.

    Ранее правоохранительные органы задержали куратора и курьера по делу об убийстве на Строгинском бульваре.

    Один из соучастников нападения признал свою вину в инкриминируемом преступлении.

    Ранее Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в этом убийстве футболиста Даниила Секача.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    Актрисе Зиновьевой повредили Porsche на полмиллиона рублей в шиномонтаже

    Актрисе Зиновьевой повредили Porsche в шиномонтаже из-за спора об оплате

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Зоя Зиновьева сообщила о повреждении своего автомобиля Porsche сотрудниками московского шиномонтажного сервиса после отказа заплатить завышенную цену за ремонт.

    Актрисе Зое Зиновьевой, известной по сериалу «Беспринципные», повредили автомобиль Porsche в столичном шиномонтажном сервисе, ущерб оценивается в полмиллиона рублей, передает РИА «Новости».

    Конфликт возник после того, как по завершении ремонта сотрудники мастерской на улице Правды потребовали сумму, более чем вдвое превышающую изначально оговоренную.

    «На мой отказ оплачивать сверх озвученной суммы заявили, что не выпустят меня. Я оставила изначально озвученную сумму, села в машину и стала выезжать», – написала Зиновьева в соцсетях.

    По словам актрисы, работник сервиса попытался помешать ее выезду и намеренно нажал кнопку закрытия ворот. В результате столкновения машина получила серьезные повреждения.

    Автоэксперт рассказал о действиях при повреждении автомобиля коммунальщиками.

    Юрист объяснил правила фиксации ущерба автомобилю после непогоды.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 23:53 • Новости дня
    Подростков задержали в Москве за езду на самокатах и питбайках по проезжей части

    Полиция задержала 20 подростков на электросамокатах и питбайках в Москве

    Подростков задержали в Москве за езду на самокатах и питбайках по проезжей части
    @ кадр из видео МВД России

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве задержаны 20 несовершеннолетних, которые передвигались на электросамокатах и питбайках по проезжей части, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В субботу днем на Третьем транспортном кольце заметили группу несовершеннолетних, ехавших на электросамокатах и питбайках по проезжей части в сторону Ленинградского проспекта.

    «Мои столичные коллеги установили несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения», – сообщила представитель МВД России в «Максе».

    Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и пресечения административных нарушений сотрудники ДПС УВД по Северному административному округу организовали мероприятие по розыску и остановке этой группы подростков. Нарушителей задержали недалеко от торгового центра «Авиапарк» и доставили в отдел МВД России по Хорошевскому району Москвы.

    В отношении подростков было составлено девять протоколов по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях России. Кроме того, в отношении родителей несовершеннолетних оформлено 20 протоколов по статье 5.35 КоАП России за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД зафиксировало резкий рост числа аварий с участием мини-мотоциклов.

    В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Грузовик сбил девушку на самокате на Малой Дмитровке в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы на улице Малая Дмитровка грузовой автомобиль сбил девушку на самокате, в результате чего она получила травмы.

    В субботу днем на улице Малая Дмитровка в Центральном административном округе столицы грузовик сбил девушку на самокате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

    «Примерно в 14.25 на улице Малая Дмитровка возле дома 5/2 грузовой автомобиль наехал на средство индивидуальной мобильности», – сообщили в ведомстве.

    В результате столкновения пострадала девушка, управлявшая самокатом. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на западе Москвы двое детей на электросамокате получили травмы в результате ДТП. В апреле массовая авария с участием электросамоката в столице привела к гибели человека. Ранее в столкновении с автобусом в Москве погиб подросток на электросамокате.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    Синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в Москве

    Синоптик Леус: Менять летнюю резину на зимнюю в Москве можно в начале ноября

    Tекст: Мария Иванова

    Владельцы автомобилей в Москве могут использовать летнюю резину еще две-три недели, до начала ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Однако тем, кто использует машину в сумерки и ночью, стоит задуматься о замене шин раньше из-за околонулевых температур, написал синоптик в своем Telegram-канале.

    Леус отметил, что «автомобильная зима» по климату начинается в столице 19 ноября. С этого дня среднесуточная температура воздуха обычно опускается ниже плюс 5 градусов, при которой производители рекомендуют переходить на зимние шины.

    По его словам, теплая и сухая погода октября позволяет отложить замену резины. В ближайшую неделю в столице сохранится антициклональная погода со средним температурным фоном на 2-3 градуса выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг синоптик пообещал москвичам возвращение сентябрьского тепла.

    В прошлую пятницу в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В прошлом месяце в Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 05:18 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 127

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера субботы силы ПВО уничтожили 127 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 11 БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он опубликовал два сообщения, что сбиты еще 25 и 40 беспилотников соответственно.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ПВО сбила еще 51 беспилотник, который летел на Москву.

    Над территорией Ленинградской области также продолжается отражение масштабной атаки БПЛА, уничтожено 95 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 23:31 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин: ПВО уничтожила 51 летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 51 беспилотник, который летел на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 12 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он сообщил, что сбито еще 25 дронов, затем ПВО уничтожила еще 14 БПЛА.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 144 беспилотника, летевших на Москву.

    В среду попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    В аэропортах Московского региона задержали более 100 рейсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По состоянию на 15.30 мск в аэропортах московского авиаузла задержали на вылет и прилет 103 рейса, сообщили в Минтрансе.

    103 рейса были задержаны в аэропортах московского авиаузла по состоянию на 15.30 по мск. Сейчас все столичные аэропорты продолжают принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, приоритетом остается безопасность, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса.

    В пресс-службе Шереметьево отметили, что с начала суток воздушная гавань обслужила более 43 тыс. пассажиров и 276 рейсов. Для граждан открыли дополнительные залы ожидания, организовали выдачу бутилированной воды и талонов на питание по QR-кодам.

    В пресс-службе «Аэрофлота» добавили, что более 400 пассажиров компании, чьи рейсы ранее ушли на запасной аэродром в Нижнем Новгороде, отправлены в Москву на автобусах. Еще два самолета с пассажирами перелетели из Нижнего Новгорода в столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ространснадзор усилил контроль за работой аэропортов Москвы. В четверг все столичные воздушные гавани ввели временные ограничения полетов. А в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы более 30 самолетов перенаправили на запасные аэродромы.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    На Манежной площади в Москве загорелось такси

    На Манежной площади в центре Москвы загорелся автомобиль такси

    Tекст: Вера Басилая

    Автомобиль такси загорелся на Манежной площади в центре Москвы, из-под капота машины идет белый дым.

    На Манежной площади в центре Москвы загорелся автомобиль такси, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что из-под капота машины идет белый дым. Сначала водитель и очевидцы пытались потушить возгорание самостоятельно. Позже на место прибыли специалисты, которые заливают пожар водой из спецтранспорта. Ситуацию контролирует сотрудник Госавтоинспекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Олимпийской деревне в Москве при пожаре погибли два человека.

    В августе при пожаре в столице спасли шестерых человек.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 14:20 • Новости дня
    Московский пенсионер отдал мошенникам 13 млн рублей ради поимки преступников

    Пожилой житель Москвы продал квартиру и отдал мошенникам 13 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокуратура Москвы сообщила, что 82-летний столичный пенсионер лишился почти 13 млн рублей и собственной недвижимости, пытаясь помочь лжесиловикам задержать злоумышленников.

    82-летний пенсионер из Москвы под предлогом поимки преступников продал свою квартиру и отдал мошенникам почти 13 млн рублей, сообщает прокуратура столицы.

    Пожилой житель столицы назвал незнакомке код из СМС якобы для оформления доставки, после чего ему позвонил подставной сотрудник правоохранительных органов. Аферист убедил мужчину, что от его имени переводятся средства на преступную деятельность, и предложил сотрудничать для поимки злоумышленников.

    Поверив мошенникам, пенсионер в течение десяти дней снимал накопления со своих счетов и передавал их курьерам. Звонивший при этом обещал, что все деньги будут возвращены.

    Позже лжеправоохранитель убедил москвича продать недвижимость для успешного завершения операции. Мужчина совершил сделку, приобрел другое жилье меньшей стоимости, а разницу передал прибывшей к нему женщине-курьеру. Общий ущерб превысил 12,9 млн рублей. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ВТБ назвал самые частые схемы обмана пенсионеров. Банк России также раскрыл уловки телефонных мошенников.

    На прошлой неделе другой столичный пенсионер отдал злоумышленникам более 27 млн рублей.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 00:41 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин: Системы ПВО уничтожили 15 летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников, которые летели на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 15 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    Он добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на подлете к столице было сбито 79 дронов.

    В среду попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    Главное
    Спецслужбы Казахстана пресекли попытку организовать протесты нефтяников
    Биржевые цены на газ в Европе закрепились выше тысячи долларов
    Премьер Украины признал приостановку финансирования подготовки Киева к зиме
    Ветеран СВО: «Путинские удары» дают эффективный результат
    Премьер Франции объявил о начале масштабного расследования беспорядков в стране
    Путин поздравил велогонщицу Лысенко с золотом чемпионата мира
    Супермодель Синди Кроуфорд прокомментировала смерть сына