ФСО объявила о проведении ежегодных учений в правительственных зданиях Москвы

Ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны состоятся в Москве с 21 по 23 октября. Они пройдут во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб страны, передает РИА «Новости».
«Основные этапы пройдут на территории Дома правительства Российской Федерации, комплекса зданий Администрации президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в ходе мероприятий будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты оценили совместные ядерные учения Москвы и Минска.