Жертвами ракетного удара хуситов по лагерю в Йемене стали 40 человек

Al Mashhad: В Йемене 40 человек погибли при ракетном ударе хуситов

Tекст: Мария Иванова

Целью обстрела с использованием баллистических ракет стал тренировочный лагерь Аль-Алам, передает ТАСС со ссылкой на йеменский новостной портал Al Mashhad.

В момент атаки на территории объекта проходили учения недавно сформированного батальона быстрого реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье шесть человек пострадали при атаке хуситов на саудовский город Наджран.

В начале месяца мятежники атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Арабская коалиция обвинила хуситов в нападении на электростанцию в Медине.