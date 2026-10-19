Очевидцы спасли выпавшего из окна на юге Москвы ребенка

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня на улице 2-й Вольской очевидцы спасли ребенка, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Малолетнего мальчика 2022 года рождения осматривают медики», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В прокуратуре обратились к родителям с напоминанием об опасности открытых окон для детей. В прокуратуре подчеркнули, что москитная сетка не защитит ребенка от падения, и призвали не оставлять детей без присмотра, а также не ставить мебель рядом с окнами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ребенок выжил после падения с десятого этажа в Китае.

В сентябре ребенок выжил после падения из окна девятого этажа в ХМАО.

Летом в Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры.