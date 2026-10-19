Мурашко анонсировал вызов пациентов на прием по данным электронных медкарт

Минздрав решил автоматически вызывать на прием пациентов с высокими рисками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские врачи начнут самостоятельно приглашать на прием пациентов, у которых выявлен высокий риск обострения хронических неинфекционных заболеваний, передает ТАСС.

«Мы будем работать с тысячами пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью автоматического отбора на основе данных электронной медицинской карты. Высокий риск – вызвать на прием, умеренный риск – проверить динамику, стабильное течение заболевания пациента – панель контроля», – рассказал Мурашко в ходе XXI Национального конгресса терапевтов.

Министр подчеркнул, что в настоящее время российская система здравоохранения переходит от формальных плановых осмотров к расстановке реальных приоритетов в зависимости от уровня риска для здоровья человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов.

Минздрав внес изменения в порядок диспансеризации россиян.

Также министр объяснил суть норматива по приему пациента за 15 минут.