  • Новость часаПолитолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
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    19 октября 2026, 12:30 • Новости дня

    Путин направил приветствие участникам конкурса «Родная игрушка»

    Путин направил приветствие финалистам конкурса «Родная игрушка»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам и участникам второго сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка», отметив важность проекта для знакомства детей с культурным наследием страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что представленные на конкурс работы выполнены с любовью и призваны воспитывать в детях уважение к духовно-нравственным ценностям, сообщается на сайте Кремля.

    «Ваш интересный, содержательный проект с каждым годом укрепляет свои традиции и вновь объединяет увлеченных, мастеровитых, энергичных людей самых разных возрастов и профессий, молодежь и целые семьи», – заявил Путин.

    Президент отметил, что все работы выполнены с любовью к детям и призваны развивать у них художественный вкус и интерес к творчеству, воспитывать уважение к непреходящим духовно-нравственным ценностям, знакомить с богатым историческим и культурным наследием страны, самобытными традициями и обычаями народов России.

    Он добавил, что лучшие игры и игрушки обязательно станут серьезным подспорьем для родителей и педагогов, а также источником радости для детей.

    Путин пожелал финалистам и участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом определились 29 финалистов всероссийского конкурса «Родная игрушка».

    Весной были выпущены изделия победителей первого сезона проекта.

    18 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В Италии сочли тревожным заявление Путина о зоне безопасности на Украине

    La Repubblica: Слова Путина о зоне безопасности на Украине вызывают тревогу

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Владимира Путина о необходимости создания зоны безопасности на украинских приграничных территориях вызвали серьезное беспокойство в Италии, сообщает La Repubblica.

    Слова российского лидера о создании зоны безопасности на приграничных территориях Украины вызвали беспокойство в Италии, передает РИА «Новости».

    Журналисты La Repubblica пишут, что Путин редко появляется на публике в военной форме. «Однако в пятницу он надел ее ради очередного тревожного заявления», – отметили авторы статьи.

    Итальянские журналисты также обратили внимание на «бескомпромиссный тон» Путина в общении с высшим офицерским составом. В публикации подчеркивается, что цель создания такой зоны заключается в обеспечении абсолютной безопасности приграничных регионов России на будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск заявил об успешном решении задачи по созданию зоны безопасности на Украине.

    Также Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по украинской военной промышленности.


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    19 октября 2026, 10:00 • Новости дня
    Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве

    Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в кабмине

    Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин одобрил предложения премьер-министра Михаила Мишустина по кадровым изменениям в составе российского правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин утром провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

    «Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве», – сообщил Дмитрий Песков.

    По его словам, инициативы председателя правительства получили полную поддержку главы государства. В соответствии с Конституцией новые кандидатуры будут внесены Мишустиным на утверждение в Государственную думу.

    Ранее Песков отказался комментировать возможные изменения в составе правительства после завершения выборов в Госдуму.

    Президент Владимир Путин в минувшие выходные утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    19 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о прямой линии с президентом

    Tекст: Катерина Туманова

    В этом году прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будут совмещены, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, прямая линия и большая пресс-конференция традиционно запланированы на первый месяц зимы.

    «На декабрь», – ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

    В 2025 году прямая линия прошла в объединенном формате с большой пресс-конференцией. Мероприятие продлилось четыре с половиной часа. Тогда нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Песков сообщил о старте подготовки к прямой линии Путина, он также подтвердил формат мероприятия.

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    18 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Зарубин рассказал, почему Путин показал кулак на встрече с бизнесом

    Зарубин объяснил показанный Путиным главе «Деловой России» кулак

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист программы «Вести» Павел Зарубин объяснил, почему президент Владимир Путин в шутку показал кулак председателю «Деловой России» Алексею Репику во время продолжительной встречи с предпринимателями.

    В ходе общения с бизнесом, которое продолжалось почти два с половиной часа, у Алексея Репика постоянно возникали новые темы для обсуждения, передают «Вести».

    Когда председатель организации попытался перейти к очередному вопросу, предложив закруглить тему экспорта, глава государства отреагировал с юмором.

    «А другие темы мы еще не закругляем? Вам понравится, мы так до утра будем сидеть», – смеясь, прервал Репика президент.

    Несмотря на это, беседа продолжилась. В самом конце мероприятия Путин с улыбкой показал кулак в сторону председателя «Деловой России», в шутку пожурив его за затянувшуюся дискуссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию.

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    18 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    В Кремле не приняли решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами

    В Кремле не приняли решение о личном участии Путина в саммите G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о личном присутствии главы российского государства Владимира Путина на саммите G20 в американском Майами пока не принято.

    Решение о том, поедет ли президент Владимир Путин лично на саммит G20 в Майами, пока не принято, передает ТАСС.

    «Пока нет решения», – ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца представители России и США нашли общие позиции по G20.

    Российский шерпа назвал условие участия Путина в саммите.

    Россия осудила попытки США исключить ЮАР из G20.

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    19 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в поздравлении коллективу областного перинатального центра в Магадане назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    «Охрана материнства и детства, поддержка рождаемости, улучшение демографической ситуации – одни из ведущих приоритетов развития нашей страны», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что начало работы перинатального центра на Дальнем Востоке в полной мере соответствует этим важнейшим целям.

    Он подчеркнул, что центр оснащен передовым отечественным оборудованием, а благодаря современным технологиям магаданские медики смогут работать в контакте с опытными коллегами из Национального медицинского исследовательского центра имени академика В.И. Кулакова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    В тот же день Путин заявил о первостепенном значении демографии для России.

    В сентябре Путин оценил влияние спецоперации на показатели рождаемости в стране.

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    19 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Двенадцатилетняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге

    В Екатеринбурге начались поиски пропавшей после турнира 12-летней шахматистки

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники полиции и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 12-летнюю девочку, которая сбежала от матери после участия в шахматном турнире.

    Вечером 18 октября 12-летняя девочка пропала после игры на шахматном турнире в екатеринбургском торговом центре «Веер Молл», передает РИА «Новости».

    «Она участвовала в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». После напряженной игры, на эмоциях, она убежала от мамы. С тех пор не выходит на связь, где она находится – неизвестно», – сообщили агентству в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

    С вечера воскресенья розыском школьницы занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Известно, что ребенок ушел без верхней одежды и денег. На девочке были голубая джинсовая рубашка, футболка, джинсы и балетки.

    Мать пропавшей обратилась с заявлением в полицию. В городском УМВД уточнили, что правоохранители анализируют записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев и близких девочки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Подмосковье начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

    В начале месяца в Рязани организовали розыск пропавшего четырехлетнего мальчика.

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    19 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи

    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть возможность встречи

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский лидер Владимир Путин и его американский и китайский коллеги готовы рассмотреть гипотетическую возможность трехсторонней встречи, пишет WSJ со ссылкой на источники.

    «Как сообщают осведомленные источники, президент России Владимир Путин предложил провести в следующем месяце встречу с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Цель – договориться о завершении четырехлетнего конфликта», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никакой конкретики по возможной встрече пока нет.

    «Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя Кремля газете WSJ.

    Газета отмечает, что этот план уже вызвал тревогу на Украине, а также среди ее союзников в Вашингтоне и Европе. Подобный саммит – без участия Владимира Зеленского – стал бы беспрецедентным событием, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин в сентябре совершил трехдневный визит в Индию. Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине.

    Песков заявил, что Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине.

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    19 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли

    В Екатеринбурге нашли сбежавшую после турнира 12-летнюю шахматистку

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов нашли 12-летнюю шахматистку, которая пропала после участия в турнире.

    Сбежавшая после шахматного турнира в Екатеринбурге 12-летняя девочка найдена и доставлена в отдел полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД города.

    «Несовершеннолетняя найдена. Находится в отделе полиции. В ближайшее время ее опросят и передадут законным представителям», – сообщили в пресс-службе управления.

    Девочка пропала вечером в воскресенье после напряженной игры в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», она на эмоциях убежала от матери без верхней одежды и денег. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции и добровольцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник 12-летняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге.

    На прошлой неделе в Подмосковье волонтеры начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

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    19 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Путин и Мишустин поддержали переход Григоренко на другую работу

    Путин и Мишустин одобрили переход вице-премьера Григоренко на другую работу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую должность, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

    «Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства», – заявил Беляков.

    Он подчеркнул, что Григоренко зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец, курируя в правительстве вопросы финансов и цифрового развития, передает ТАСС.

    По словам Белякова, за заслуги на посту вице-премьера Григоренко будет представлен к высокой государственной награде.

    В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    Президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все вице-премьеры продолжат работу на своих постах до публикации соответствующих указов главы государства.

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    19 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    МВД: Пропавшая в Екатеринбурге юная шахматистка сбежала из-за проигрыша

    Tекст: Мария Иванова

    Пропавшая в Екатеринбурге 12-летняя девочка могла сбежать от матери из-за расстройства от поражения на турнире по быстрым шахматам.

    Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую накануне после соревнований, нашли живой, в данный момент она находится в отделе полиции, передает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД.

    «Предварительная причина – самостоятельно убежала, расстроившись из-за проигрыша», – рассказали в ведомстве.

    Исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян уточнил, что соревнование было коммерческим. «Неофициальный турнир, федерация шахмат Свердловской области его не проводила», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли. Девочка сбежала от матери.

    В июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку обнаружили живой у соседей.

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    19 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Песков: Прямую линию с Путиным проведут в декабре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Традиционная совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдут в декабре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «На декабрь», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что в этом году мероприятие вновь проведут в совмещенном формате. Этот формат, получивший название «Итоги года с Владимиром Путиным», используется уже несколько лет. Подготовка к мероприятию началась.

    В понедельник пресс-секретарь президента Песков ответил на вопрос о прямой линии с президентом.

    В начале месяца он сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовятся.

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    19 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    ВОЗ сообщила о гибели ребенка каждые пять минут из-за насилия

    ВОЗ: Около 1 млрд детей в мире столкнулись с насилием за год

    Tекст: Мария Иванова

    Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья заявило, что каждый год порядка 1 млрд детей подвергаются эмоциональному, сексуальному или физическому насилию.

    «По данным ВОЗ, ежегодно в мире 1 млрд детей сталкиваются с физическим, сексуальным или эмоциональным насилием, что может привести к долгосрочным последствиям для их физического и психического здоровья», – отметило региональное бюро, передает ТАСС.

    В организации подчеркнули, что каждые пять минут в результате насилия погибает один ребенок. При этом смерти и долгосрочный вред от жестокого обращения можно предотвратить. Бюро обратило внимание на разработанную в Пакистане Национальную стратегию по искоренению насилия в отношении детей на 2026–2031 годы, которая направлена на усиление мер по защите 120 млн несовершеннолетних.

    Около 80% детей в Пакистане сталкиваются с насильственными методами воспитания, а 8,6 млн вовлечены в детский труд. Представитель ВОЗ в этой стране Ло Дапэн заявил, что Исламабад может рассчитывать на поддержку организации в реализации своих обязательств по искоренению всех форм насилия в отношении детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе бывший тренер сборной Ирландии предстал перед судом за насилие над детьми.

    Семья в США обвинила SnapChat в поощрении насилия над несовершеннолетними.

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    19 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков: Путин поддержал назначение Никитина и Кожемяко вице-премьерами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поддержал предложенные председателем правительства кандидатуры Андрея Никитина и Олега Кожемяко на должности вице-премьеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что президент одобрил кандидатуры главы Минтранса Андрея Никитина и полпреда в ДФО Олега Кожемяко на должности вице-премьеров, передает РИА «Новости».

    В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры новых членов правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поддержал кандидатуру Никитина на должность вице-премьера.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    Путин одобрил кадровые перестановки в кабинете министров.

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    19 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве

    Политолог Данилин: На Силуанова ложится особо сложная задача пополнения бюджета

    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В правительстве России объявлено обновление состава: ряд вице-премьеров покидают посты, а на их места предложены новые кандидатуры. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал перестановки закономерным этапом кадровой политики и обозначил главные задачи, которые встанут перед новыми назначенцами.

    «Одной из самых заметных кадровых перестановок в правительстве стал уход Юрия Трутнева с постов вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)», – считает политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    При этом он отметил значимость назначения на эту должность Олега Кожемяко. Как напомнил собеседник, карьерный путь чиновника складывался поэтапно: в начале 2000-х годов он был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2005 году занял пост вице-губернатора Корякского автономного округа.

    «Теперь же Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента. Это серьезный шаг в карьере и закономерный итог многолетней работы», – полагает политолог. Данилин также указал на значительные карьерные успехи Андрея Никитина: «Назначение на пост вице-премьера по транспорту – это существенный рост».

    Отдельно эксперт выделил Дмитрия Ядрова. «Это молодой и амбициозный руководитель, он уже зарекомендовал себя как перспективный политик. За три года на посту главы Росавиации он сумел обеспечить стабильную работу системы воздушного движения в крайне непростых условиях – в частности, налетов БПЛА и частого введения плана «Ковер», – напомнил аналитик.

    Что касается Дмитрия Григоренко, то он, по данным СМИ, скорее всего, переходит на работу в Сбер, продолжил спикер. «На пост заместителя председателя – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой. Это кадровое решение заметно усиливает аппаратные позиции Антона Силуанова, которого выдвинули на должность вице-премьера – министра финансов», – рассуждает Данилин.

    По его оценкам, перед новыми назначенцами стоят масштабные задачи. «Ядрову предстоит обеспечивать развитие транспортной отрасли. В зоне ответственности Никитина – формирование и реализация стратегии развития транспортного комплекса в целом. Кожемяко предстоит курировать дальневосточное направление и держать на контроле ключевые процессы в регионе. При этом на Силуанова ложится особенно сложная задача – обеспечивать пополнение бюджета в непростых условиях», – заключил политолог.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, кадровые решения согласованы с Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки предусматривают, что два вице-премьера покинут должности, два министра получат повышение.

    Так, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Ее работа продемонстрировала умение решать сложные государственные задачи, подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Сейчас должность вице-премьера занимает Дмитрий Григоренко. Он переходит на другую работу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева. «Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион», – отметил Беляков.

    Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин. Ранее этот пост занимал Виталий Савельев – он был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы. На пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Как указал Беляков, он – несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, – сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли.

    Наконец, в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение… Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт», – подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства.

    Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры на должности в правительстве, сообщил Вячеслав Володин. Если они будут одобрены парламентом, указ о назначениях подпишет президент. До тех пор все вице-премьеры продолжат исполнять обязанности, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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