Мурашко назвал факторы развития ожирения

Мурашко рассказал в ходе XXI Национального конгресса терапевтов, что стресс, потребление модифицированных продуктов и ухудшение качества сна служат дополнительными причинами развития ожирения, передает РИА «Новости».
«Борьба с ожирением – это ключ к снижению развития остальных хронических неинфекционных заболеваний», – сказал Мурашко.
Он добавил, что хронические недуги напрямую отражаются на экономике государства, поскольку их часто диагностируют у людей трудоспособного возраста. При этом здоровый образ жизни помогает существенно сократить потенциальные риски развития заболеваний и смерти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию.
В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.
Россия вошла в десятку стран по темпам роста ожирения.