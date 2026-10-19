Московский суд вынес приговор за аферу с квартирами на 54 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инстанция вынесла приговор двум фигурантам дела о хищении средств у граждан, желавших приобрести недвижимость в жилом комплексе «Солнечный град» в деревне Ворщиково. Общий размер ущерба превысил 54 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

«С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры Виталий Пынькин и Марина Ципес признаны виновными в совершении мошенничеств», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Пынькин получил восемь лет колонии общего режима и был взят под стражу в зале суда. Его супруга Ципес приговорена к пяти годам лишения свободы, однако суд назначил ей отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

По данным следствия, жертвами аферы стали 39 человек. Пынькин размещал объявления о продаже недостроенных объектов и обещал покупателям передачу квартир в собственность и проведение ремонта. Полученные деньги поступали в том числе на счета его жены. При этом обязательная регистрация договоров не производилась, а жилье потерпевшим не передавалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд осудил за мошенничество автора книги о женской карьере. В прошлом году правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора компании по подозрению в хищении 100 млн рублей. В 2024 году более 100 человек в столице лишились квартир из-за крупной аферы с займами.