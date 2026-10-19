Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях

Кобяков: Цену нефти в 100 долларов за баррель будут вспоминать как приятную

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил Кобяков, США могут временно сбить стоимость энергоресурсов, однако в перспективе котировки перейдут к росту из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«100 долларов за баррель многие будут вспоминать как очень приятную и хорошую цену», – подчеркнул советник президента.

Он добавил, что Евросоюз принял решение распечатать стратегические резервы дизельного топлива под прямым давлением Вашингтона. По его словам, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Брюсселю остановить экспорт американского дизеля для стабилизации внутренних цен.

Кобяков также обратил внимание на восстановление мирового рынка угля. Он назвал преувеличенными разговоры о скором отказе от этого вида топлива, пояснив, что на фоне подорожания газа и перебоев у крупных поставщиков спрос на уголь осенью снова увеличился.

Основным рынком сбыта сегодня является Восточная Азия, прежде всего Китай и Индия. Россия получила отличный момент для наращивания поставок в азиатские страны, однако рост мировых цен не означает автоматического увеличения прибыли угольных компаний из-за высоких логистических издержек и дорогих кредитов, заключил Кобяков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кобяков сообщил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

В понедельник аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены на нефть к концу года.

На прошлой неделе Минэнерго США также улучшило ожидания стоимости марки Brent.