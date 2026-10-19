Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции

Tекст: Игорь Иножарский

Беспорядки напугали инвесторов в государственные долги Франции, в результате чего доходность десятилетних облигаций выросла на семь базисных пунктов до 4,849%, пишет The Guardian.

Доходность двухлетних облигаций поднялась на 2,5 базисных пункта – до 3,571%. Доходность тридцатилетних облигаций, служащих ориентиром для долгосрочной стоимости заимствований французского правительства, выросла на три базисных пункта – до 5,397%. Это увеличило разрыв между стоимостью французских и немецких десятилетних заимствований, который является показателем премии за риск, связанный с французским долгом.

Рост стоимости заимствований создаст дополнительную нагрузку на государственные финансы Франции, в то время как правительство пытается принять бюджет на следующий год для сдерживания дефицита. Французский индекс Cac 40, отслеживающий крупнейшие компании, котирующиеся в Париже, упал на 1% в начале торгов, тогда как общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%.

Насилие вспыхнуло по всей стране после нескольких недель мирных демонстраций по поводу условий в школах и стоимости жизни. По данным МВД Франции, арестовано почти 2,4 тыс. человек, полиция применяла слезоточивый газ в столкновениях с протестующими. В воскресенье вечером президент Эммануэль Макрон в телеобращении осудил происходящее.

«Глядя на эти кадры, мы все задавались вопросом: что происходит у них в головах? Как французы могут делать такое с Францией?» – заявил Макрон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции на фоне протестов. В этот же день главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков. В воскресенье Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки в стране.