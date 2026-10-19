Грузия напомнила Франции о бумеранге за поддержку хаоса

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«То, что мы наблюдаем сейчас во Франции, напоминает: «Когда ты сеешь в другой стране ветер, то пожнешь бурю», – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Он разместил в социальных сетях прошлогоднее фото о встрече экс-посла Франции Шераз Гасри с радикалами, которым она финансировала различные проекты.

В свою очередь, первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани разместил фото президента Франции Эммануэля Макрона с цитатами последнего о поддержке антиправительственных активистов в Грузии в декабре 2024 года.

«Свою поддержку насилия в Грузии для свержения властей люди в Брюсселе и ряде стран ЕС нам продавали как «демократию», – написал Леван Мачавариани. – А когда они бумерангом получили такие «демократические» митинги в своих странах, то назвали их правдиво – «насильственными акциями».