Жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек

Наводнения в Стамбуле и Коджаэли унесли жизни восьми человек

Tекст: Мария Иванова

Тело пропавшего без вести из-за наводнений мужчины было обнаружено возле паромного причала Айвансарай, в результате чего количество жертв стихии в мегаполисе возросло до шести, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз властей провинции Стамбул.

В районах Гебзе и Пендик на восточной окраине города нашли тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории города объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Как сообщал губернатор провинции Давут Гюль, были затоплены улицы и целые кварталы, движение автомобилей оказалось парализовано, а общественный транспорт работал с перебоями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье количество погибших при наводнениях в Стамбуле достигло шести человек. В пятницу сообщалось о пяти жертвах мощных ливней.