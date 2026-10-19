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    19 октября 2026, 10:45 • Новости дня

    Жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек

    Наводнения в Стамбуле и Коджаэли унесли жизни восьми человек

    Tекст: Мария Иванова

    Количество жертв сильных наводнений в турецких провинциях Стамбул и Коджаэли возросло до восьми человек после обнаружения тел еще троих погибших.

    Тело пропавшего без вести из-за наводнений мужчины было обнаружено возле паромного причала Айвансарай, в результате чего количество жертв стихии в мегаполисе возросло до шести, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз властей провинции Стамбул.

    В районах Гебзе и Пендик на восточной окраине города нашли тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

    В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории города объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Как сообщал губернатор провинции Давут Гюль, были затоплены улицы и целые кварталы, движение автомобилей оказалось парализовано, а общественный транспорт работал с перебоями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье количество погибших при наводнениях в Стамбуле достигло шести человек. В пятницу сообщалось о пяти жертвах мощных ливней.

    18 октября 2026, 15:01 • Новости дня
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара рассчитывает получить часть российского дизельного топлива в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

    «Россия заключила с Трампом соглашение по дизтопливу. Мы в ходе встреч договорились, что часть этого объема получит Турция», – приводит слова Байрактара РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что российское дизельное топливо востребовано на мировых рынках, и в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США.

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер сообщил о достигнутой договоренности о поставках дизельного топлива из России на мировой рынок, после чего Минфин США выпустил лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе Соединенных Штатов и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

    В четверг газета NYP узнала о сроках доставки в США российского топлива.

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    17 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Турция решила увеличить добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Минэнерго Турции запланировало довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о намерении страны довести объем добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки.

    Министр во время церемонии отправки плавучей нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море рассказал о планах развития отрасли. «Наша национальная компания TPAO благодаря новым разведанным за последние пять лет месторождениям удвоила производство, доведя его примерно до 300 тыс. баррелей. В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки», – заявил Байрактар, передает ТАСС.

    По его словам, страна ведет активные геологоразведочные работы не только на своей территории, но и за рубежом, в том числе в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане и Ливии. Анкара также намерена увеличивать разведанные запасы газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать буровые работы в поисках новых залежей.

    Байрактар подчеркнул, что республика располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции.

    В прошлом месяце Минэнерго республики сообщило о планах запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 году.

    В августе Анкара выразила надежду на запуск всех блоков станции до 2030 года.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    16 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анталья и другие турецкие курорты оказались во власти необычайно холодной для октября погоды с сильными штормами и резким похолоданием.

    В октябре на курортах юга Турции дневная температура опустилась до плюс 18 градусов вместо привычной нормы в 26,6 градуса, продолжаются мощные ливни. Отдыхающие оказались застигнуты врасплох январской погодой, передает РИА «Новости».

    «Дождь льет, море бушует, гром гремит», – охарактеризовала погоду в районе Авсаллар российская туристка Лариса. Она отметила, что несмотря на шторм, отель работает в обычном режиме, а организаторы даже устраивали дискотеку на пляже.

    Турист Александр, отдыхающий с семьей в Каше, сообщил, что вода в Средиземном море стала холоднее, чем в прошлые годы, из-за чего местные жители уже завершили купальный сезон. В свою очередь турецкие СМИ публикуют видео последствий непогоды, на одном из которых пианист играет саундтрек из фильма «Титаник» в подтопленном отеле.

    По данным метеорологов, в Аланье и Манавгате за несколько дней выпала месячная норма осадков. При этом в Российском союзе туриндустрии пояснили, что удешевление путевок в Анталью связано не с дождями, а с плановым окончанием пляжного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    16 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Залповый ливень разрушил инфраструктуру центрального пляжа Анапы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощные осадки размыли песок и повредили металлические конструкции на побережье, сообщила в пятницу глава Анапы Светлана Маслова.

    «На Центральном пляже ликвидируют последствия залпового ливня. Здесь в результате дождя и шторма пострадала инфраструктура и тело пляжа – потоком воды размыло песок, пострадали деревянные и металлические конструкции, малые архитектурные формы», – цитирует Маслову ТАСС.

    В целях безопасности территория была обесточена и временно огорожена. На месте ведутся грунтовые и сварочные работы, а также организован специальный водоотводной канал на случай новых осадков.

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила о возможном выпадении более месячной нормы осадков в регионах юга страны в ближайшие два дня. По ее словам, количество осадков может составить 80–100 мм, а грозы и град охватят черноморское побережье Кубани, Крым, а также Запорожскую и Херсонскую области.

    Летом в Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение. В прошлом году из-за непогоды на Кубани приостанавливали движение пассажирских поездов.

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    17 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Туристка из Польши смертельно травмировала пьяного мужа в отеле Аланьи

    Alanya Turk: Суд в Турции арестовал польку после смертельного падения мужа

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкий суд принял решение взять под стражу 54-летнюю гражданку Польши, которая случайно толкнула нетрезвого супруга в отеле Аланьи, что привело к гибели мужчины.

    Инцидент произошел в районе Паяллар в Аланье, где женщина пыталась увести нетрезвого 60-летнего супруга в номер, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Alanya Turk.

    Мужчина оказал сопротивление, в результате чего жена толкнула его. Турист потерял равновесие, ударился затылком об стену и впоследствии скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Местный суд постановил арестовать женщину на время следствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российское генконсульство подтвердило гибель туриста при полете на параплане в Турции.

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    18 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкая прокуратура обвинила известного певца в торговле наркотиками

    Anadolu: Прокуратура Турции обвинила певца Ялчинташа в торговле наркотиками

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении певца Ильяса Ялчинташа, которому грозит длительный тюремный срок за незаконный оборот наркотиков.

    Прокуратура обвинила турецкого певца Ильяса Ялчинташа в незаконном обороте наркотических средств, по этой статье ему грозит не менее 10 лет тюремного заключения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

    В ходе обысков в квартире исполнителя правоохранительные органы обнаружили приспособления для фасовки наркотиков и, предположительно, сами запрещенные вещества. Прокуратура отмечает, что экспертиза выявила в крови и волосах певца следы ряда наркотических препаратов, однако сам Ялчинташ отрицает вину.

    В последние месяцы в Турции проходят масштабные антинаркотические операции. Ранее в Стамбуле по подозрению в связанных с наркотиками преступлениях задержали десятки человек, среди которых известные актеры, журналисты и блогеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai.

    В марте турецкая актриса Ханде Эрчел отвергла обвинения по делу о наркотиках.

    В январе в Турции после скандала с запрещенными веществами уволили актера из сериала «Клюквенный щербет».

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    17 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Летевшие в Москву самолеты Turkish Airlines направились в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Пять самолетов, вылетевших из Антальи во Внуково, в ночь на субботу развернулись обратно в Турцию на фоне ограничений в аэропортах Московского региона, сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

    Росавиация объявила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, передает РИА «Новости».

    «Пять самолетов Turkish Airlines, вылетевших из Антальи во Внуково, возвращаются в Турцию», – сообщили в компании, уточнив, что как минимум один из самолетов совершит посадку в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    В пятницу на подлете к столице было сбито 79 дронов.

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    17 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции потребовали проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Власти Турции попросили прокуратуру проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство семьи и социального обслуживания Турции обратилось в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения детского конкурса красоты в Анталье, сообщили в ведомстве.

    Министерство семьи и социального обслуживания подготовило заявление в прокуратуру в отношении конкурса красоты Little Miss and Little Mister United World для детей 4-13 лет в Анталье, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что недопустимо оценивать детей по критериям красоты взрослых и подгонять их под эстетические шаблоны. Там отметили, что подобные мероприятия превращают детей в элемент коммерческого продукта и несовместимы с правами ребенка.

    Министерство также начало собственную проверку конкурса. В ведомстве заявили о намерении предпринять все необходимые правовые и административные шаги для защиты детей.

    Конкурс Little Miss & Little Mister United World основан в 2000 году. В нем участвуют дети из разных стран. В прошлые годы он проводился в разных государствах, включая Турцию, Грецию и ОАЭ.

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов, обойдя 72 участника из регионов России.

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    17 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Первый снег выпал на юге Турции и в районе Стамбула

    Первый снег выпал в курортной провинции Мугла в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции выпал первый снег, в том числе в курортной провинции Мугла на юге страны, сообщают местные жители в социальных сетях.

    Снегопад прошел на горе Гектепе в провинции Мугла на высоте 1892 метра над уровнем моря, местные жители сочли его непривычно ранним, передает РИА «Новости».

    Кроме того, снег выпал в районе Карталкая в провинции Болу, расположенной к востоку от Стамбула. Там на горнолыжном курорте образовались сугробы.

    В октябре на курортах юга Турции, включая Анталью, установилась холодная погода: днем температура снижалась до 18 градусов при климатической норме в 26,6 градуса, идут сильные дожди. В Стамбуле в среду выпало рекордное количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, что привело к затоплениям, парализации движения и гибели пяти человек.

    Накануне сообщалось, что отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду.

    Ранее число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    17 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    В Китае туристам начали предлагать за деньги пережить тайфун и наводнение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Китае набирает популярность «мрачный туризм» и отдых по принципу «платить за страдания», в рамках которого туристам предлагают посетить локации с имитацией тайфуна, наводнения или землетрясения.

    В Китае туристам начали предлагать посетить локации, где можно пережить имитацию тайфуна, наводнения или землетрясения, а также реальные места трагедий, пишет The Guardian.

    Проект с моделированием опасных погодных условий, открывшийся в 2024 году, разработала компания Lvxing Base, занимавшаяся съемкой документального кино в экстремальных условиях. Комплекс расположен на территории площадью 200 тыс. кв. м. Наибольшей популярностью там пользуются симуляции тайфунов и оползней. Гендиректор комплекса Ван Куанхань сообщил журналистам, что наибольший интерес к такому виду отдыха проявляют люди в возрасте 20–30 лет.

    Подобные симуляции предлагают и государственные площадки. В Пекинском музее общественной безопасности района Хайдянь можно испытать землетрясение, цунами и пожар в 4D-кинотеатре, а в Гуанчжоу открылся центр с симулятором землетрясения магнитудой 7,2.

    Часть туристов выбирают реальные места трагедий, отмечает издание. В частности, путешественники посещают Бэйчуань, сохранившийся после землетрясения 2008 года, и Мемориал Нанкинской резни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал Китай в числе самых безопасных стран для отпуска россиян. Ранее в Шанхае решили построить самое большое в мире колесо обозрения без спиц.

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    18 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Минэнерго Турции: На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предпусковой работы на первом блоке атомной электростанции «Аккую» проведено уже 1090 испытаний, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу Kanal7.

    «На данный момент проведено уже более тысячи, а именно 1090 различных испытаний на первом блоке. Впервые в истории Турции ядерное топливо будет загружено в реактор АЭС», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Министр отметил, что Анкара планирует запустить первый блок до конца года, приурочив это к 70-летию начала ядерных исследований в Турции. Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK) тщательно следит за испытаниями, так как приоритетом является безопасность.

    АЭС «Аккую» – первая в Турции атомная электростанция, строящаяся с участием России. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого составит 1200 МВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку.

    Глава Минэнерго Турции и глава Росатома обсудили строительство станции.

    В прошлом месяце Лихачев заявил о готовности к работе пункта управления энергоблоком.

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    18 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил пепел на высоту 657 метров

    Tекст: Вера Басилая

    В Индонезии произошло три извержения вулкана Анак-Кракатау, высота выброса пепла достигла 657 метров над уровнем моря, сообщил руководитель поста наблюдения за вулканом Суварно.

    Во время второго извержения густой столб черного пепла поднялся на 500 метров над вершиной (657 метров над уровнем моря) и распространялся к северу. Продолжительность выброса составила около 41 секунды, передает РИА «Новости».

    «Анак-Кракатау по-прежнему находится на третьем уровне опасности. Жителей и посетителей просят соблюдать рекомендации по безопасности: не приближаться к вулкану и не вести деятельность в радиусе пяти километров от активного кратера», – заявил руководитель поста наблюдения за вулканом Суварно.

    Наблюдение за вулканической активностью ведется круглосуточно. Рыбаков, работающих в Зондском проливе, призвали учитывать официальную информацию о состоянии Анак-Кракатау перед выходом в море.

    Вулкан расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, на территории округа Южный Лампунг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у вулкана Анак-Кракатау пропали семь журналистов. Анак-Кракатау выбросил мощные фонтаны лавы. Россиян предупредили об опасности пепла при извержении вулкана.

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    18 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    В Стамбуле задержали устроивших нарколабораторию в автодоме иностранцев

    В Стамбуле арестовали иностранцев за создание передвижной нарколаборатории

    Tекст: Ольга Иванова

    В центральном районе Стамбула полиция задержала двух иностранцев, которые оборудовали передвижную нарколабораторию в автодоме и производили синтетические наркотики.

    Внимание сотрудников отдела по борьбе с наркотиками привлек припаркованный в районе Шишли автодом с иностранными номерами, из которого выходили двое мужчин с сумками. Вскоре под днищем машины полицейские обнаружили синтетический наркотик в жидком виде, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

    После 15 дней слежки правоохранители выяснили, что подозреваемые сняли неподалеку квартиру. В автодоме они обрабатывали наркотик в жидком виде, а в квартире перерабатывали его в твердый формат и сбывали на продажу. Тринадцатого октября полиция задержала злоумышленников.

    В ходе обысков силовики конфисковали 162 кг наркотиков в жидком виде и 51 кг запрещенных веществ в виде кристаллов. В помещениях также были изъяты химикаты, используемые в нелегальном производстве. Суд постановил арестовать подозреваемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы изъяли 51 кг наркотиков в нарколаборатории в Самарской области.

    Европол сообщил о ликвидации 24 нарколабораторий в ЕС.

    ФСБ раскрыла крупную нелегальную лабораторию в Ярославле.

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    18 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Число жертв наводнений в Стамбуле возросло до шести человек

    Число жертв наводнений в Стамбуле достигло шести человек

    Tекст: Вера Басилая

    В заливе Золотой Рог обнаружено тело пропавшего без вести гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, в результате чего число погибших при наводнениях в Стамбуле достигло шести человек.

    В Стамбуле нашли тело иностранца, в результате чего число погибших из-за мощных ливней увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости».

    Тело гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, пропавшего без вести в районе Аязага на севере города, обнаружили в заливе Золотой Рог.

    Ранее губернатор провинции Давут Гюль заявлял о пяти пропавших без вести. В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Из-за ливней оказались затоплены улицы и целые кварталы, было парализовано движение автомобилей и нарушена работа общественного транспорта.

    На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в азиатской части Стамбула, в европейской катаклизмов не предвидится. В управлении по стихийным бедствиям при мэрии Стамбула (AKOM) сообщили, что в ближайшие пять дней осадков не ожидается, а со вторника температура воздуха приблизится к 20 градусам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число погибших при наводнениях в Стамбуле выросло до пяти.

    В четверг число жертв рекордных осадков в городе достигло четырех. В тот же день подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.

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    16 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Число жертв мощных ливней в Стамбуле выросло до пяти человек

    Количество жертв мощных ливней в Стамбуле возросло до пяти человек

    Количество погибших в результате рекордных осадков в Стамбуле увеличилось до пяти человек, при этом еще трое жителей числятся пропавшими без вести.

    «Под мостом в районе Эюпсултан обнаружено тело пропавшего без вести Тургута Дурсуна. Пропавшими без вести числятся еще три человека», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого телеканала Haberturk.

    Официальных комментариев местных властей пока не поступало. При этом ряд изданий не относит к числу жертв стихии мужчину, который погиб в четверг при попытке опустошить заполненный дождевой водой колодец.

    Синоптики ожидают продолжения мощных ливней, в субботу количество осадков может составить около 60 миллиметров на квадратный метр. Как заявил губернатор провинции Давут Гюль, объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным в современной истории города и достиг 261 миллиметра на квадратный метр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв рекордных ливней в городе достигло четырех.

    Подросток погиб от удара током в луже во время дождя.

    Российским туристам дали советы на фоне сложных погодных условий.

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