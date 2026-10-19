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    19 октября 2026, 10:34 • Новости дня

    Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам

    Премьер Польши Туск отказался платить за миграционные ошибки Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика не станет повторять ошибки других европейских стран в миграционной политике и не будет расплачиваться за них.

    «Польша не повторит ошибок других европейских государств и также не будет за них платить», – написал он в соцсети по итогам двухдневного саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.

    Глава правительства добавил, что в вопросах собственной безопасности Варшава будет безжалостна, и именно об этом он прямо заявил участникам прошедшего европейского саммита, передает ТАСС.

    Туск подчеркнул, что польские власти жестко защищают границу от нелегальной миграции. По его словам, республика проводит собственную политику в этой сфере, отказываясь принимать заявления об убежище, и депортирует всех, кто нарушает местное законодательство.

    На саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не смогли принять какие-либо значимые решения. Главной проблемой для сообщества по-прежнему остается несогласованный бюджет, а также предстоящие выборы в Испании, Франции и Италии, результаты которых способны серьезно повлиять на ключевые инициативы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал планы стран Евросоюза урезать оборонный бюджет.

    В пятницу саммиту сообщества предрекли конфликт лидеров Испании и Италии из-за мигрантов.

    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка Евросоюзом российско-американских договоренностей по дизельному топливу как предательства Украины не имеет отношения к энергетической безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Оценка Евросоюзом и Владимиром Зеленским договоренности России и США по дизельному топливу как предательства не имеет отношения к энергетической безопасности, передает РИА «Новости».

    «Если в Евросоюзе считают, что это предательство Украины, а сам Зеленский заявляет, что вопрос об экспорте российского дизеля нужно решать с ним, потому что только он может дать разрешение – это уже не из области энергетической безопасности. Это из области самопиара и клоунады очередной. Лишь бы только кто-то не забыл, что ты существуешь и что ты попросил у них очередные десятки миллиардов накануне, а они до сих пор не ответили», – заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    Американский лидер назвал позором удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

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    18 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам

    Захарова посоветовала премьеру Латвии включить телевизор из-за слов о визах

    Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу включить телевизор в ответ на его призыв остановить выдачу туристических виз россиянам.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам якобы для предотвращения «гибридных угроз» в будущем, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на эти слова и порекомендовала главе латвийского правительства посмотреть, от кого реально исходит опасность.

    «Включите Кулбергсу телевизор – там показывают, кто не в будущем, а в настоящем не гибридно, а примитивно не угрожает, а громит ЕС – граждане ЕС», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян из-за виз.

    В четверг в МИД заявили, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС во всей красе.

    В среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

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    18 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Московская полиция решила выдворить почти 340 иностранцев после рейда

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам масштабного оперативно-профилактического мероприятия на севере Москвы правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства.

    Сотрудники столичной полиции подвели итоги проверок соблюдения миграционного законодательства в Северном административном округе, приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД России.

    «Сотрудники полиции УВД по САО провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства», – сообщили в ведомстве. Там уточнили, что проверки охватили общественные места, улицы, хостелы, гостиницы и жилые дома.

    Всего в ходе рейда правоохранители составили 1406 административных протоколов в отношении иностранных граждан. Помимо выдворения 338 человек, принято 842 решения о неразрешении въезда в Россию, а нарушителям назначены штрафы.

    Кроме того, полиция возбудила 13 уголовных дел по фактам незаконного пересечения границы и преступлений, связанных с поддельными документами. Еще 22 дела заведено по другим преступлениям. Также выявлены три иностранца, находящиеся в межгосударственном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу масштабный миграционный рейд начался на Сенном рынке в Петербурге.

    В понедельник правоохранительные органы задержали организаторов нелегальной миграции в столичном шоуруме одежды.

    В прошлом месяце силовики арестовали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции в Москве.

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    19 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    Politico предрекло паралич власти в Евросоюзе из-за выборов в ключевых странах

    Politico: Выборы в четырех крупнейших странах поставили ЕС на грань паралича

    Politico предрекло паралич власти в Евросоюзе из-за выборов в ключевых странах
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутриполитическая борьба и грядущие выборы в крупнейших экономиках Евросоюза грозят парализовать работу объединения и сорвать принятие рекордного бюджета, пишет Politico.

    Евросоюзу предстоит утвердить крупнейший бюджет в своей истории, закрыть финансовую дыру на Украине и справиться с геополитическим давлением со стороны США и Китая. Однако политические потрясения в странах, на которые приходится 60% ВВП и населения блока, могут привести к параличу власти, пишет Politico.

    В Испании выборы пройдут уже в следующем месяце. Во Франции в апреле следующего года сменится президент. В Германии позиции канцлера Фридриха Мерца пошатнулись из-за роста популярности «Альтернативы для Германии», а в Италии выборы намечены на 2027 год, но могут состояться и раньше.

    Неспособность ЕС принимать решения проявилась на последнем саммите, где лидеры не смогли продвинуться в обсуждении бюджета в 2 трлн евро. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что у него не будет политического мандата на подписание соглашения в последние месяцы пребывания у власти.

    Ситуация усугубляется геополитическим давлением: США ставят под сомнение традиционные альянсы, Китай захватывает рынки, а Украина сталкивается с дефицитом бюджета на фоне приближающейся зимы, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Венгрия увязала одобрение бюджета Евросоюза с разморозкой средств для страны. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. Премьер Нидерландов сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом ЕС.

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    16 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов

    Премьер Латвии Кулбергс призвал поддерживать Украину ради утреннего кофе

    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз должен продолжать спонсировать Украину, если европейцы хотят пить кофе по утрам и есть круассаны, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

    Евросоюз должен продолжать финансировать Украину, если его жители хотят пить по утрам кофе и есть круассаны, сообщают «Вести».

    «Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину», – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс перед началом саммита ЕС.

    Политик пожаловался, что страны на восточном фланге НАТО, в том числе Латвия, вынуждены больше остальных инвестировать, занимать деньги и сталкиваться с самым большим дефицитом бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить поддержку Киева в ЕС.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине.

    Ранее Евросоюз потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи.

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    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

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    16 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Масштабный миграционный рейд начался на Сенном рынке в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Петербурге на Сенном рынке начался масштабный рейд силовиков, направленный на проверку соблюдения миграционного законодательства иностранцами и постановки на воинский учет граждан, недавно получивших российские паспорта, сообщили в силовых структурах.

    Сотрудники правоохранительных органов оцепили квартал на Московском проспекте у Сенного рынка, где находится молельное помещение на тысячу человек, передает РИА «Новости».

    В проверке участвуют представители военкоматов. К настоящему моменту выявлено несколько десятков человек, которым вручены повестки для постановки на воинский учет. Задержаны несколько десятков прихожан с нарушениями в миграционных документах.

    Кроме того, силовики проверяют законность деятельности молельного помещения, а также хостелы и этнические кафе в соседних зданиях, где проживают мигранты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Петербурге расширили запрет на виды работ по патентам для мигрантов.

    В январе в городе полиция задержала 375 мигрантов после рейда по магазинам сети «Перекресток».

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    18 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Пушков допустил румынский сценарий на выборах президента Франции

    Сенатор Пушков предупредил о риске отмены победы Ле Пен на выборах во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что на президентских выборах во Франции в 2027 году оппоненты Марин Ле Пен могут попытаться отстранить ее через суд или аннулировать итоги голосования под предлогом иностранного вмешательства.

    «С нынешним уровнем поддержки Марин Ле Пен гарантированно побеждает в первом туре президентских выборов во Франции, которые состоятся в конце апреля 2027 года. К этому, несомненно, готовятся либерал-глобалисты в ЕС и в самой Франции», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Политик пояснил, что у политических противников кандидата есть два возможных варианта действий. В первом случае они попытаются задействовать судебную машину, чтобы не допустить Ле Пен до голосования. Второй сценарий подразумевает отмену результатов первого тура под предлогом российского вмешательства. По его словам, именно так поступили с независимым кандидатом Кэлином Джеорджеску в Румынии, передает РИА «Новости».

    Пушков добавил, что тему вмешательства уже вбросил в информационное пространство кандидат от французских социалистов Рафаэль Глюксманн в надежде на поддержку местных изданий. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению парламентария, также задействует доступные Евросоюзу рычаги давления. Сенатор напомнил, что Ле Пен недавно обещала прекратить финансирование Украины в случае своей победы из-за угрозы дефолта во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу. В среду Ле Пен заявила о неспособности Франции продолжать финансирование Украины. Летом парижский суд подтвердил приговор политику за растрату.

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    18 октября 2026, 22:22 • Новости дня
    FT узнала об угрозах США в адрес Европы из-за ограничений Starlink

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер предупреждает о «разрушительных» ответных мерах, если Брюссель осуществит планы по ограничению доступа к Starlink для компаний, не входящих в ЕС, узнала FT.

    «Европейские компании столкнутся с «сокрушительными» ответными мерами со стороны Вашингтона, если Брюссель будет настаивать на реализации планов по ограничению доступа американских конкурентов, таких как SpaceX Илона Маска, к некоторым частям европейского рынка, предупредил посол США в ЕС Эндрю Паздер», – The Financial Times.

    Ранее в этом году Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра частот, позволяющих смартфонам подключаться к спутникам, для европейских операторов. Это ограничит частоты для китайских и американских компаний, таких как SpaceX, управляющей спутниковой сетью Starlink.

    «Европейские компании должны остерегаться того, что это может произойти, и это будет очень разрушительно для этих компаний, учитывая размер американского рынка», – заявил Паздер.

    Предлагаемые изменения уже вызвали резкую критику со стороны SpaceX. В компании предупредили, что этот шаг может ухудшить связь на Украине, где сервис Starlink имеет основное значение для гражданских и военных коммуникаций.

    Посол Паздер также усомнился в том, что применение ЕС Закона о цифровых рынках действительно направлено на улучшение конкуренции, а не на получение доходов для европейского бюджета за счет многомиллиардных штрафов, налагаемых на американские корпорации.

    Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия для конкуренции с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а не пытаться ограничить доминирование американских компаний, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink, а советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink.

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    17 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине

    Шредер: Европа стала вторым главным проигравшим в конфликте на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в конфликте, а разрыв энергетического сотрудничества с Россией привел к потере благосостояния европейских стран, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился с мнением, что Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в текущем конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарское издание Weltwoche.

    В беседе с журналистом Рожером Кеппельсом он обсудил последствия разрыва экономических связей между Евросоюзом и Москвой. По словам ведущего, именно европейские государства понесли наибольший ущерб из-за отказа от взаимодействия в энергетической сфере.

    «Так оно и есть… Прекращение энергетического сотрудничества, которое успешно функционировало более 50 лет, безусловно, привело к потере благосостояния – причем не только в Германии, но и в Европе в целом», – заявил Шредер.

    На фоне начала спецоперации на Украине и западных санкций страны Евросоюза резко снизили импорт трубопроводных энергоносителей из России, увеличив зависимость от американского сжиженного природного газа. В дальнейшем европейские власти намерены поэтапно и окончательно отказаться от российских энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией.

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    16 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по итогам прошедшего саммита Евросоюза лидеры стран объединения не приняли никаких конкретных решений по Украине.

    Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял конкретных решений по Украине. По его словам, участники встречи на высшем уровне в Брюсселе обсудили текущую ситуацию, однако не достигли конкретных договоренностей, передает ТАСС.

    «Решений не было, но произошел обмен мнениями», – рассказал Мерц журналистам на пресс-конференции по итогам европейского саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом накануне саммит Евросоюза впервые отложил обсуждение ситуации на Украине на второй день встречи.

    А в среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    16 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Захарова высмеяла слова Каллас об отказе Евросоюза отменять санкции

    Захарова ответила Каллас на отказ ЕС снять санкции фразой об отмороженных ушах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза готовы «отморозить уши назло бабушке» по идейным соображениям, отказываясь отменять санкции против Москвы.

    Заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о нежелании Брюсселя снимать ограничения против Москвы говорят, что страны Европы готовы навредить самим себе, пишет ТАСС.

    «В контексте достигнутой между Россией и США договоренности по дизельному топливу верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, та самая позорящая свою родину Эстонию Кая Каллас заявила: "Сейчас не время отменять введенные ограничения, а ЕС следует продолжить оказывать давление на Россию". Я думаю, когда совсем и до всех дойдет бедственное положение Европейского союза в экономике, когда уже будут на улицы выходить не только ученики с учителями, а все, – наверно, тогда», – указала Захарова.

    Дипломат сыронизировала, что ситуацию в Западной Европе отлично описывает пословица «Назло бабушке отморожу уши», которую в нынешних реалиях следует дополнить словами «по идейным соображениям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова назвала новый пакет санкций Евросоюза признаком слабости Брюсселя.

    В понедельник ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских ограничений.

    В субботу дипломат прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе.

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    17 октября 2026, 05:16 • Новости дня
    Фон дер Ляйен признала дальнейший рост финансовых потребностей Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на уже перечисленные Киеву средства и обещанную поддержку, финансовые потребности Украины будут только расти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

    «Европа делает многое, но реальность проста: пока продолжается эта война, финансовые потребности Украины будут продолжать расти», – признала фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции, добавив, что Брюссель рассчитывает на усиление участия других международных партнеров.

    По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз и государства-члены сейчас обеспечивают 80% внешней помощи Украине, поэтому «срочно необходимо, чтобы подключились и другие партнеры», передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что ЕС уже перечислил почти 16 млрд евро по военной части согласованного кредита Киеву, еще 17 млрд евро могут быть выделены до конца года при условии выполнения Украиной необходимых реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен пообещала Киеву, что санкции против России сохранятся.

    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу признал в ЕС нехватку желающих увеличивать помощь Украине.

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