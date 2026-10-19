Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам

Премьер Польши Туск отказался платить за миграционные ошибки Евросоюза

Tекст: Мария Иванова

«Польша не повторит ошибок других европейских государств и также не будет за них платить», – написал он в соцсети по итогам двухдневного саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.

Глава правительства добавил, что в вопросах собственной безопасности Варшава будет безжалостна, и именно об этом он прямо заявил участникам прошедшего европейского саммита, передает ТАСС.

Туск подчеркнул, что польские власти жестко защищают границу от нелегальной миграции. По его словам, республика проводит собственную политику в этой сфере, отказываясь принимать заявления об убежище, и депортирует всех, кто нарушает местное законодательство.

На саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не смогли принять какие-либо значимые решения. Главной проблемой для сообщества по-прежнему остается несогласованный бюджет, а также предстоящие выборы в Испании, Франции и Италии, результаты которых способны серьезно повлиять на ключевые инициативы ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал планы стран Евросоюза урезать оборонный бюджет.

В пятницу саммиту сообщества предрекли конфликт лидеров Испании и Италии из-за мигрантов.