Кандидат в президенты Франции заявил об исчезновении государства из-за погромов

«Возникло впечатление, что государства больше не существует и что мы все вместе становимся свидетелями нападения на республику», – заявил политик в эфире радиостанции RTL.
Среди знаковых эпизодов протестов, по его мнению, олицетворяющих нападение на республику, Глюксманн привел поджог здания мэрии в Лиможе и сброшенный с постамента бюст Марианны в мэрии Марселя, куда ворвались протестующие, передает РИА «Новости».
В субботу по всей Франции прошли масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни и повышения цен. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины, поджигала остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона погромщиков полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
По данным французских властей, в ходе беспорядков были задержаны более 2 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы МВД на фоне протестов.
В воскресенье Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции.
В воскресенье полиция задержала более 1,8 тыс. участников беспорядков. Макрон пообещал наказать участников погромов.