Кандидат в президенты Франции заявил об исчезновении государства из-за погромов

Кандидат в президенты Франции Глюксманн заявил об исчезновении государства

Tекст: Вера Басилая

«Возникло впечатление, что государства больше не существует и что мы все вместе становимся свидетелями нападения на республику», – заявил политик в эфире радиостанции RTL.

Среди знаковых эпизодов протестов, по его мнению, олицетворяющих нападение на республику, Глюксманн привел поджог здания мэрии в Лиможе и сброшенный с постамента бюст Марианны в мэрии Марселя, куда ворвались протестующие, передает РИА «Новости».

В субботу по всей Франции прошли масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни и повышения цен. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины, поджигала остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона погромщиков полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

По данным французских властей, в ходе беспорядков были задержаны более 2 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы МВД на фоне протестов.

В воскресенье Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции.

В воскресенье полиция задержала более 1,8 тыс. участников беспорядков. Макрон пообещал наказать участников погромов.