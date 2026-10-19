Из-за атак на суда в Ормузском проливе заблокированы 6 тыс. моряков

Tекст: Игорь Иножарский

Около 6 тыс. моряков остаются заблокированными в районе Ормузского пролива на фоне эскалации атак на коммерческие суда, пишет Fox News. По данным Financial Times, за последние две недели в этом районе нападению подверглись 24 судна.

«Ситуация в международном судоходстве остается тяжелой и критической. Существует двойная блокада, и слишком много судов подверглось нападениям, особенно в последние дни», – заявил Домингес. Он призвал не подвергать моряков риску до получения гарантий безопасности.

Заявление Домингеса прозвучало после обращения Ирана в IMO. Тегеран обвинил американских военных в использовании 16-го канала УКВ, предназначенного для сигналов бедствия, для запугивания иранских экипажей в Персидском заливе. В Центральном командовании ВС США ответили, что американские силы профессионально обеспечивают военно-морскую блокаду Ирана и предоставляют судам возможность выполнить требования.

С начала конфликта 28 февраля IMO зафиксировала 100 подтвержденных морских инцидентов в регионе, в результате которых погибли 24 моряка. Домингес подчеркнул, что опасность усугубляется использованием поддельных судовых реестров и фальшивых флагов безответственными судовладельцами, пытающимися обойти ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию Ормузского пролива. В субботу в акватории зафиксировали рекордное число атак на суда. В среду СМИ написали об использовании Тегераном атак в проливе для влияния на выборы в США.