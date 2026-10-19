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    19 октября 2026, 10:25 • Новости дня

    Евро подешевел на фоне протестов во Франции и ударов Украины

    Bloomberg: Евро подешевел из-за протестов во Франции и действий Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость евро относительно основных мировых валют начала снижаться из-за беспорядков во Франции и опасений инвесторов вокруг украинского конфликта.

    На азиатских торгах в понедельник курс евро опустился на 0,5% к доллару, достигнув отметки 1,18 евро за доллар. Вместе с этим снизилась стоимость фьючерсов на французские гособлигации и акции компаний Европы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По мнению эксперта National Australia Bank Родриго Кэтрила, происходящие во Франции протесты способны затруднить планы правительства по сокращению бюджетных расходов на фоне роста государственного долга. Инвесторы также выражают обеспокоенность тем, что удары Украины по российской энергетической инфраструктуре могут спровоцировать рост цен на нефть.

    «Бюджетные проблемы Франции наводят страх сами по себе, но решить их будет еще сложнее в преддверии президентских выборов и сложной конфигурации сил в парламенте, где нахождение консенсуса порой кажется невозможным. Среднесрочный прогноз остается негативным», – заявил аналитик Barclays Темистокис Фиотакис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французский президент Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы МВД.

    Грабежи и погромы начали влиять на выборы главы государства.

    В воскресенье правоохранительные органы задержали почти 2,4 тыс. участников уличных беспорядков.

    19 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам

    Песков назвал абсурдом обвинения ЕС России в причастности к протестам

    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах.

    «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал он телеканалу «Звезда».

    По словам Пескова, попытки связать внутренние европейские кризисы с российским влиянием лишены оснований.

    Заявления о дестабилизирующей роли России стали звучать на фоне массовых протестов в европейских государствах. Эти волнения вызваны внутренними социально-экономическими проблемами в странах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции.

    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек. Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство оказались несовершеннолетними.

    Глава РФПИ Дмитриев ранее указал на неспособность ЕС и Британии признавать свои стратегические просчеты.

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    18 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии

    Британовед Егоров: Шотландия пытается получить дополнительные полномочия

    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Текущий премьер Британии Энди Бернем приветствует принципы децентрализации власти, поэтому под его управлением обсуждение темы независимости Шотландии становится менее трудным. Тем не менее для организации голосования по вопросу о выходе из Соединенного Королевства Эдинбургу все еще необходимо разрешение Лондона, сказали газете ВЗГЛЯД британоведы Олег Охошин и Василий Егоров. Ранее в Шотландии вновь высказались за организацию референдума о независимости.

    «Независимость региона – это центральная тема идеологии правящей Шотландской национальной партии (ШНП). Чтобы воплотить эту идею в реальность, она использовала самые разные легальные формы давления на центральное правительство: направляла в Лондон официальные запросы, устраивала митинги и демонстрации, обращалась в Верховный суд Британии. Но все это значительного результата не принесло», – сказал Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

    Он напомнил, что еще в 1998 году был принят закон о Шотландии, который строго разграничил полномочия между Лондоном и Эдинбургом. В соответствии с документом, именно центральная власть принимает окончательное решение: стоит ли проводить референдум о независимости страны. Причем число сторонников подобного сценария на протяжении последних десяти лет остается практически неизменным.

    Собеседник подчеркивает: текущий премьер государства Энди Бернем в своей политике опирается на принципы «манчестеризма». «Это течение политической философии Британии выстраивается вокруг делегирования полномочий на места и предполагает расширение деволюции внутри Соединенного Королевства. Соответственно, кельтские регионы восприняли этот проект децентрализации власти как прямой сигнал к действию», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне 14 сентября в Кардиффе главы националистических партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместный меморандум о праве их регионов на самоопределение. «В нем они указали, что Лондон не вправе блокировать демократию или подрывать принцип, по которому народ сам решает свое будущее, и призвали его обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции», – уточнил он.

    «Таким образом, кампания за референдум о независимости Шотландии, которую сейчас проводит ШНП, имеет целью привлечение к данному вопросу внимания со стороны СМИ. Однако изменить решение центральных властей она не способна, ведь Лондон неоднократно отвечал на схожие инициативы отказом», – продолжает собеседник.

    Сами же шотландцы, по его мнению, больше заинтересованы в том, чтобы автономное правительство решало актуальные социально-экономические проблемы региона, а не пыталось отвлечь внимание электората очередным обещанием повторного референдума о независимости. «А дел на повестке дня действительно немало: начался кризис стоимости жизни и жилья, ухудшение системы образования и здравоохранения», – перечисляет Охошин.

    С тем, что представители ШНП регулярно затрагивают тему необходимости организации второго референдума, согласен и эксперт по британской политике Василий Егоров. «Тем не менее политики, на мой взгляд, прекрасно помнят, что вышло из попытки протолкнуть вопрос голосования по вопросу суверенитета в 2019-2020 годах. Реакция Лондона тогда оказалась крайне негативной, да и Верховный суд подобное рвение Эдинбурга не поддержал», – уточняет он.

    При этом Шотландия остается главным по числу сторонников независимости регионом во всем Соединенном Королевстве. «Здесь таковых около 48%. Для сравнения: в Уэльсе этот показатель колеблется в районе 30-35%. И число это в последние годы остается стабильным», – считает эксперт, добавляя, что карту референдума Эдинбург разыгрывает и из-за сместившихся ориентиров внутри центрального правительства.

    «Администрация Бернема сейчас сконцентрирована на решении экономических проблем Британии. При этом лейбористы пытаются реализовать реформу, переосмысляющую пропорцию власти между Лондоном и регионами. На этом фоне Шотландия и пытается получить дополнительные полномочия. Хотя их у Эдинбурга и так немало», – заключил Егоров.

    Ранее в Шотландии объявили о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости региона от Британии. С соответствующим заявлением выступил первый министр региона Джон Суинни, который также занимает пост лидера ШНП. По его словам, инициатива получит название «Выбери Шотландию», и она окажется наиболее сложной из всех, что организация когда-либо проводила.

    Политик подчеркнул, что, по его мнению, Шотландии уже недостаточно автономии и местного самоуправления в составе Британии, поскольку регион является не просто административной единицей, а отдельной нацией. При этом еще в сентябре, как сообщала The Herald, лидеры правящих партий Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании.

    В частности, стороны заявили в документе о «праве каждой нации на самоопределение». Суинни назвал саммит «поворотным моментом на конституционном пути» Соединенного Королевства, настаивая на том, что никаких препятствий для выбора пути развития у регионов быть не должно. При этом Бернема он назвал «последним премьером» единого государства.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    19 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции

    Французы высмеяли отдыхающего на фоне массовых погромов Макрона

    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи социальных сетей создали множество мемов с президентом Франции Эммануэлем Макроном, высмеивая его кажущееся безразличие к охватившим страну беспорядкам.

    В интернете стремительно распространяются коллажи, видеоролики и сгенерированные нейросетями изображения, на которых французский лидер предстает отдыхающим на фоне массовых погромов, сообщает RT в Telegram-канале.

    В одном из видеороликов глава государства вместе с супругой наслаждаются концертом, в то время как параллельно демонстрируются кадры горящих зданий, создавая иллюзию радости зрителей от пожара.

    На других изображениях президента представляют в образе древнеримского императора Нерона с лирой на фоне горящего Рима или со скрипкой рядом с пылающей Эйфелевой башней. Кроме того, популярен мем, где политик изображен в виде сидящей в огне собаки, заявляющей о необходимости отправить еще больше денег на Украину.

    Основной посыл этих публикаций заключается в обвинении главы государства в бездействии и игнорировании внутренних проблем Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон посетил концерт Селин Дион на фоне массовых протестов во Франции.

    Телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время уличных акций.

    Французский лидер пообещал наказать участников погромов.

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    18 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и потребовал от правительства принять меры для предотвращения повторения массовых уличных беспорядков.

    «Потребовал от правительства извлечь все необходимые уроки в вопросах сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий, а также принять меры, чтобы подобное больше не повторилось», – заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV, его слова приводит РИА «Новости».

    Он добавил, что ждет от властей четких ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер французских правых Жордан Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов.

    Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц.

    Макрон пообещал наказать участников беспорядков.

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    18 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Погромы во Франции обошлись магазинам в сотни миллионов евро

    BFMTV: Ущерб торговле во Франции из-за погромов составит сотни миллионов евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор торговой сети Carrefour Александр Бомпар заявил, что ущерб магазинам во Франции из-за массовых беспорядков составит сотни миллионов евро.

    Сумма ущерба торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков будет исчисляться сотнями миллионов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Нас грабили весь день, и затронуто было оборудование. Ущерб составит десятки миллионов евро. Для всей торговли во Франции он будет исчисляться сотнями миллионов евро», – заявил Бомпар.

    По его словам, в ходе беспорядков были повреждены 50 магазинов сети Carrefour. Кроме того, погромы затронули около 1,5 тыс. торговых точек по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Глава государства посетил концерт Селин Дион перед началом массовых протестов.

    В субботу участники акций против роста цен ворвались в мэрию Лилля.

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    18 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Макрона уйти в отставку

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку на фоне масштабных беспорядков в стране.

    Филиппо, который также является кандидатом в президенты Франции, обвинил французские власти в способствовании масштабной нелегальной миграции на протяжении десятилетий, передает РИА «Новости».

    «Чтобы выйти из хаоса, нужно прогнать предателей у власти, нужно восстановить государственность, восстановить национальный суверенитет», – заявил Филиппо.

    По всей Франции прошли масштабные акции протеста против повышения цен и удорожания стоимости жизни. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Правоохранители применили против толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали во Франции более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Во Франции раскритиковали Макрона из-за того, что он посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов.

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    19 октября 2026, 02:38 • Новости дня
    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад» роликом с европротестами

    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад»

    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад» роликом с европротестами
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне реплик руководителей европейских государств о том, как Москва якобы грозит «цветущему саду» Евросоюза, официальный представитель МИД Мария Захарова выложила в Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает.

    Минутный ролик открывает нарезка реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    После их высказываний следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании.

    «Это русские?» – возникает надпись на экране.

    «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам.

    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек. Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство оказались несовершеннолетними.


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    18 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило две тысячи человек

    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в субботу превысило две тысячи человек, пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.

    «На настоящий момент более двух тысяч человек были задержаны… Более 600 полицейских, жандармов и пожарных пострадали», – приводит слова Нуньес РИА «Новости».

    Министр внутренних дел отметил, что данные о пострадавших пока предварительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Тогда сообщалось, что французские полицейские задержали более 1,8 тыс. человек.

    В субботу правоохранители задержали 400 участников протестов против роста цен во Франции.

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    18 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Лидер французских правых Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов

    Лидер партии «Национальное объединение» Барделла призвал Макрона уйти в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон должен попросить прощения у граждан за беспорядки и уйти в отставку, заявил лидер правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

    «Я жду от Эммануэля Макрона, что он попросит прощения и уйдет», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Барделлы, Франция расплачивается за десятилетия снисходительности властей, утраты авторитета, а также за «моральное и материальное разоружение сил правопорядка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    В этот же день лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также потребовал от Макрона уйти в отставку.

    Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

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    18 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Пушков допустил румынский сценарий на выборах президента Франции

    Сенатор Пушков предупредил о риске отмены победы Ле Пен на выборах во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что на президентских выборах во Франции в 2027 году оппоненты Марин Ле Пен могут попытаться отстранить ее через суд или аннулировать итоги голосования под предлогом иностранного вмешательства.

    «С нынешним уровнем поддержки Марин Ле Пен гарантированно побеждает в первом туре президентских выборов во Франции, которые состоятся в конце апреля 2027 года. К этому, несомненно, готовятся либерал-глобалисты в ЕС и в самой Франции», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Политик пояснил, что у политических противников кандидата есть два возможных варианта действий. В первом случае они попытаются задействовать судебную машину, чтобы не допустить Ле Пен до голосования. Второй сценарий подразумевает отмену результатов первого тура под предлогом российского вмешательства. По его словам, именно так поступили с независимым кандидатом Кэлином Джеорджеску в Румынии, передает РИА «Новости».

    Пушков добавил, что тему вмешательства уже вбросил в информационное пространство кандидат от французских социалистов Рафаэль Глюксманн в надежде на поддержку местных изданий. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению парламентария, также задействует доступные Евросоюзу рычаги давления. Сенатор напомнил, что Ле Пен недавно обещала прекратить финансирование Украины в случае своей победы из-за угрозы дефолта во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу. В среду Ле Пен заявила о неспособности Франции продолжать финансирование Украины. Летом парижский суд подтвердил приговор политику за растрату.

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    18 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»

    Трамп призвал Францию закрыть границы на фоне масштабных протестов

    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп призвал руководство Франции закрыть государственные границы на фоне охвативших страну масштабных акций протеста, «пока еще не слишком поздно».

    «Франция в огне! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки, пока еще не слишком поздно», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По всей Франции прошли масштабные манифестации из-за удорожания стоимости жизни и повышения цен, которые сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины и поджигала автомобили, для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. человек.

    Президент Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

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    18 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Пожилую пару раздели и ограбили во время беспорядков в Париже

    Entrevue: Участники беспорядков в Париже ограбили и раздели пожилую пару

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время массовых беспорядков в столице Франции злоумышленники напали на мужчину и женщину старше 80 лет, оставив пострадавших на улице практически без одежды.

    Инцидент произошел недалеко от площади Республики, где проходили масштабные протестные акции против удорожания стоимости жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на французский журнал Entrevue.

    У пожилой пары отняли украшения и несколько личных вещей, а также сняли с них часть одежды, оставив практически голыми посреди улицы. После случившегося пострадавшим оказали необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

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    18 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов

    Мэр Парижа Грегуар призвал жителей присоединиться к уборке улиц после погромов

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Парижа Эммануэль Грегуар обратился к жителям французской столицы с призывом присоединиться к уборке улиц после массовых беспорядков, которые произошли на субботних протестных акциях.

    Жителей Парижа призвали помочь городским службам расчистить улицы после массовых протестов. С такой просьбой к горожанам обратился мэр французской столицы Эммануэль Грегуар, передает РИА «Новости».

    «В порыве солидарности сотни жителей и жительниц Парижа собираются, чтобы помочь Парижу восстановиться… Я приглашаю каждого прийти нам помочь! Сегодня я вместе с ними на местах, а также рядом с пострадавшими торговцами», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). По словам градоначальника, с трех часов ночи в городе работают более тысячи уборщиков, что в три раза превышает численность персонала в обычные выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Ниццы Эрик Сьотти призвал срочно создать места в тюрьмах для погромщиков.

    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

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    18 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков

    Полиция Франции задержала более 1,8 тыс. участников беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании свыше 1,8 тыс. человек во время масштабных акций протеста и столкновений с полицией.

    Во французских городах прошли масштабные уличные выступления, переросшие в противостояние протестующих с силами правопорядка, передает ТАСС.

    «На данный момент задержаны 1,8 тыс. человек, проводится расследование с целью выявления виновных, чтобы они предстали перед судом», – заявил Нуньес.

    Министр внутренних дел подчеркнул, что в ходе пресечения беспорядков ранения получили более 500 сотрудников полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек. В Париже после массовых протестов правоохранители задержали более 850 человек. В субботу полиция применила водометы на акции против роста цен.

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    18 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа

    В ходе беспорядков во Франции протестующие сожгли историческую мэрию Лиможа

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате массовых беспорядков во Франции протестующие подожгли и практически полностью разрушили историческое здание мэрии Лиможа постройки XIX века.

    Зачинщики беспорядков ворвались в здание и устроили поджог, несмотря на находившихся внутри людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на префектуру департамента Верхняя Вьенна.

    «Мэрия Лиможа, являющаяся объектом наследия и символом для всех, была по большей части разрушена», – говорится в заявлении властей.

    По словам префекта Мориса Барата, пожарные боролись с огнем всю ночь. Фасад и передняя историческая часть здания уничтожены, однако заднюю часть удалось спасти. На опубликованных кадрах видно обрушение объятой огнем колокольни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников беспорядков.

    В субботу участники протестов против роста цен ворвались в мэрию Лилля.

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