Le Figaro обвинила Макрона в провале политики безопасности

Tекст: Игорь Иножарский

Крупная французская газета Le Figaro опубликовала колонку с жесткой критикой властей на фоне массовых протестов, переросших в беспорядки, мародерство и поджоги по всей стране, передает Fox News.

Автор статьи Венсан Тремоле де Виллерс обвинил элиту Франции и лично президента Эмманюэля Макрона в годах политических провалов, которые, по его мнению, привели к нынешнему кризису. Он раскритиковал миграционную и силовую политику, а также «мягкую» судебную систему и «привилегированное положение» крайне левых группировок.

«Судебная система, снисходительная к преступникам, но безжалостная к порядочным гражданам. Непостижимая привилегия этих крайне левых милиций, которые разрушают, поджигают и убивают безнаказанно», – процитировало издание колонку. Тремоле де Виллерс назвал происходящее признаком того, что «технократическая монархия» демонтировала моральные и силовые опоры общества.

Особую критику вызвали прежние призывы Макрона к полицейским проявлять больше «эмпатии» к протестующим: эти упреки в адрес сил, находившихся под обстрелом камней и фейерверков, автор назвал «несмываемым пятном» на репутации президента. По данным Associated Press, за дни беспорядков во Франции задержали не менее 2,4 тыс. человек, сотни полицейских, жандармов и пожарных получили ранения, а по всей стране были разгромлены и разграблены сотни магазинов.

Макрон в телевизионном обращении осудил насилие и пообещал наказать виновных, заявив, что «ничто не может оправдать их действия» и что «те, кто занимался мародерством, должны ответить за свои преступления». При этом президент признал тревогу молодежи из-за перспектив трудоустройства и роли в обществе и поручил усилить охрану административных зданий и бизнеса, не исключив ограничений на протесты в ряде районов, сообщает Associated Press.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эмманюэль Макрон отказался принять отставку министра внутренних дел Франции, предложенную на фоне массовых протестов. В тот же день французского президента, продолжавшего отдых во время погромов, во Франции сделали героем насмешливых интернет-мемов. В воскресенье французские СМИ сообщали, что во время протестов по всей стране задержали почти 2,4 тыс. человек, передавало BFMTV.