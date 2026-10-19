Главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В эти выходные мы, бесспорно, не справились со своими обязанностями», – заявил министр юстиции в эфире телеканала France 2. По его словам, спецслужбы допустили недоработки, из-за чего властям предстоит выяснить причины произошедшего, передает ТАСС.

В свою очередь министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире радио France Inter признал, что полиция потеряла контроль над ситуацией в некоторых городах, а правоохранители не смогли в полной мере предвидеть масштаб проблемы.

Глава МВД добавил, что подавал прошение об отставке как ответственный за происходящее, однако президент Франции Эммануэль Макрон его не принял. По данным Нуньеса, только в воскресенье в Париже задержали 350 человек. Дарманен уточнил, что всего по стране были задержаны более 2,3 тыс. человек.

Массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности прошли 17 октября по всей Франции. По оценкам МВД, в них участвовали 550 тыс. человек, тогда как организаторы заявили о 800 тыс. протестующих. В ряде городов акции переросли в беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс. человек. Макрон пообещал наказать участников погромов. В субботу протестующие против роста цен подожгли здание мэрии Лиможа.