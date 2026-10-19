  • Новость часаРоссийские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Севморпуть кратно бьет тучные советские годы
    Кремль ответил на обвинения ЕС в адрес России о причастности к протестам
    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    Нанесен массированный удар по целям в Киеве
    Рубио: США не прекращали передачу разведданных Украине
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    Bloomberg узнал о жалобах Киева на давление Вашингтона
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    19 октября 2026, 10:06 • Новости дня

    Politico предрекло паралич власти в Евросоюзе из-за выборов в ключевых странах

    Politico: Выборы в четырех крупнейших странах поставили ЕС на грань паралича

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутриполитическая борьба и грядущие выборы в крупнейших экономиках Евросоюза грозят парализовать работу объединения и сорвать принятие рекордного бюджета, пишет Politico.

    Евросоюзу предстоит утвердить крупнейший бюджет в своей истории, закрыть финансовую дыру на Украине и справиться с геополитическим давлением со стороны США и Китая. Однако политические потрясения в странах, на которые приходится 60% ВВП и населения блока, могут привести к параличу власти, пишет Politico.

    В Испании выборы пройдут уже в следующем месяце. Во Франции в апреле следующего года сменится президент. В Германии позиции канцлера Фридриха Мерца пошатнулись из-за роста популярности «Альтернативы для Германии», а в Италии выборы намечены на 2027 год, но могут состояться и раньше.

    Неспособность ЕС принимать решения проявилась на последнем саммите, где лидеры не смогли продвинуться в обсуждении бюджета в 2 трлн евро. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что у него не будет политического мандата на подписание соглашения в последние месяцы пребывания у власти.

    Ситуация усугубляется геополитическим давлением: США ставят под сомнение традиционные альянсы, Китай захватывает рынки, а Украина сталкивается с дефицитом бюджета на фоне приближающейся зимы, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Венгрия увязала одобрение бюджета Евросоюза с разморозкой средств для страны. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. Премьер Нидерландов сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом ЕС.

    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

    Комментарии (5)
    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

    Комментарии (26)
    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год страна потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка Евросоюзом российско-американских договоренностей по дизельному топливу как предательства Украины не имеет отношения к энергетической безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Оценка Евросоюзом и Владимиром Зеленским договоренности России и США по дизельному топливу как предательства не имеет отношения к энергетической безопасности, передает РИА «Новости».

    «Если в Евросоюзе считают, что это предательство Украины, а сам Зеленский заявляет, что вопрос об экспорте российского дизеля нужно решать с ним, потому что только он может дать разрешение – это уже не из области энергетической безопасности. Это из области самопиара и клоунады очередной. Лишь бы только кто-то не забыл, что ты существуешь и что ты попросил у них очередные десятки миллиардов накануне, а они до сих пор не ответили», – заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    Американский лидер назвал позором удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

    Комментарии (3)
    18 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам

    Захарова посоветовала премьеру Латвии включить телевизор из-за слов о визах

    Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу включить телевизор в ответ на его призыв остановить выдачу туристических виз россиянам.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам якобы для предотвращения «гибридных угроз» в будущем, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на эти слова и порекомендовала главе латвийского правительства посмотреть, от кого реально исходит опасность.

    «Включите Кулбергсу телевизор – там показывают, кто не в будущем, а в настоящем не гибридно, а примитивно не угрожает, а громит ЕС – граждане ЕС», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян из-за виз.

    В четверг в МИД заявили, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС во всей красе.

    В среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    Комментарии (7)
    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    @ Yves Herman/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС в Брюсселе, где европейские лидеры обсуждают поддержку Киева перед зимним сезоном на фоне резкой критики украинских ударов по российским НПЗ со стороны президента США Дональда Трампа.

    Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в пятницу заявили о намерении консолидировать поддержку Украины и президента Владимира Зеленского, тогда как президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Киев, назвав удары по российским нефтеперерабатывающим заводам позором, передает Reuters.

    «Мы должны готовиться к зиме», – заявил Зеленский по прибытии на саммит, добавив, что так называемый зимний пакет включает энергетику, ПВО и финансирование, а также потребности Украины до 2027 года.

    После объявления Зеленским об отказе Киева от неофициального моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украина нанесла удар по российскому НПЗ к юго-востоку от Москвы, что Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал шагом, лишь повышающим мировые цены на нефть и «позором»; администрация США также рассматривает смягчение санкций против судов, перевозящих нефть из стран, включая Россию, пишет Bloomberg.

    По данным Зеленского, согласованный с европейскими партнерами план должен закрыть дефицит военных расходов Украины в размере 27 млрд долларов в этом году и позволить закупить дроны для боевых действий в начале 2027 года, однако министр финансов Сергей Марченко оценивает незакрытый бюджетный разрыв на следующий год в 32,6 млрд долларов, не считая поставок военной помощи союзниками; премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал нехватку новых финансовых обязательств, но выразил уверенность, что ряд стран вскоре объявит о дополнительной военной поддержке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским пообещала не отменять санкции против России. В тот же день президент США Дональд Трамп назвал удары Украины по российским НПЗ позором. В среду Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.

    Комментарии (3)
    16 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов

    Премьер Латвии Кулбергс призвал поддерживать Украину ради утреннего кофе

    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз должен продолжать спонсировать Украину, если европейцы хотят пить кофе по утрам и есть круассаны, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

    Евросоюз должен продолжать финансировать Украину, если его жители хотят пить по утрам кофе и есть круассаны, сообщают «Вести».

    «Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину», – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс перед началом саммита ЕС.

    Политик пожаловался, что страны на восточном фланге НАТО, в том числе Латвия, вынуждены больше остальных инвестировать, занимать деньги и сталкиваться с самым большим дефицитом бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить поддержку Киева в ЕС.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине.

    Ранее Евросоюз потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи.

    Комментарии (3)
    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

    Комментарии (2)
    18 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Пушков допустил румынский сценарий на выборах президента Франции

    Сенатор Пушков предупредил о риске отмены победы Ле Пен на выборах во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что на президентских выборах во Франции в 2027 году оппоненты Марин Ле Пен могут попытаться отстранить ее через суд или аннулировать итоги голосования под предлогом иностранного вмешательства.

    «С нынешним уровнем поддержки Марин Ле Пен гарантированно побеждает в первом туре президентских выборов во Франции, которые состоятся в конце апреля 2027 года. К этому, несомненно, готовятся либерал-глобалисты в ЕС и в самой Франции», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Политик пояснил, что у политических противников кандидата есть два возможных варианта действий. В первом случае они попытаются задействовать судебную машину, чтобы не допустить Ле Пен до голосования. Второй сценарий подразумевает отмену результатов первого тура под предлогом российского вмешательства. По его словам, именно так поступили с независимым кандидатом Кэлином Джеорджеску в Румынии, передает РИА «Новости».

    Пушков добавил, что тему вмешательства уже вбросил в информационное пространство кандидат от французских социалистов Рафаэль Глюксманн в надежде на поддержку местных изданий. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению парламентария, также задействует доступные Евросоюзу рычаги давления. Сенатор напомнил, что Ле Пен недавно обещала прекратить финансирование Украины в случае своей победы из-за угрозы дефолта во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу. В среду Ле Пен заявила о неспособности Франции продолжать финансирование Украины. Летом парижский суд подтвердил приговор политику за растрату.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 22:22 • Новости дня
    FT узнала об угрозах США в адрес Европы из-за ограничений Starlink

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер предупреждает о «разрушительных» ответных мерах, если Брюссель осуществит планы по ограничению доступа к Starlink для компаний, не входящих в ЕС, узнала FT.

    «Европейские компании столкнутся с «сокрушительными» ответными мерами со стороны Вашингтона, если Брюссель будет настаивать на реализации планов по ограничению доступа американских конкурентов, таких как SpaceX Илона Маска, к некоторым частям европейского рынка, предупредил посол США в ЕС Эндрю Паздер», – The Financial Times.

    Ранее в этом году Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра частот, позволяющих смартфонам подключаться к спутникам, для европейских операторов. Это ограничит частоты для китайских и американских компаний, таких как SpaceX, управляющей спутниковой сетью Starlink.

    «Европейские компании должны остерегаться того, что это может произойти, и это будет очень разрушительно для этих компаний, учитывая размер американского рынка», – заявил Паздер.

    Предлагаемые изменения уже вызвали резкую критику со стороны SpaceX. В компании предупредили, что этот шаг может ухудшить связь на Украине, где сервис Starlink имеет основное значение для гражданских и военных коммуникаций.

    Посол Паздер также усомнился в том, что применение ЕС Закона о цифровых рынках действительно направлено на улучшение конкуренции, а не на получение доходов для европейского бюджета за счет многомиллиардных штрафов, налагаемых на американские корпорации.

    Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия для конкуренции с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а не пытаться ограничить доминирование американских компаний, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink, а советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине

    Шредер: Европа стала вторым главным проигравшим в конфликте на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в конфликте, а разрыв энергетического сотрудничества с Россией привел к потере благосостояния европейских стран, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился с мнением, что Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в текущем конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарское издание Weltwoche.

    В беседе с журналистом Рожером Кеппельсом он обсудил последствия разрыва экономических связей между Евросоюзом и Москвой. По словам ведущего, именно европейские государства понесли наибольший ущерб из-за отказа от взаимодействия в энергетической сфере.

    «Так оно и есть… Прекращение энергетического сотрудничества, которое успешно функционировало более 50 лет, безусловно, привело к потере благосостояния – причем не только в Германии, но и в Европе в целом», – заявил Шредер.

    На фоне начала спецоперации на Украине и западных санкций страны Евросоюза резко снизили импорт трубопроводных энергоносителей из России, увеличив зависимость от американского сжиженного природного газа. В дальнейшем европейские власти намерены поэтапно и окончательно отказаться от российских энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по итогам прошедшего саммита Евросоюза лидеры стран объединения не приняли никаких конкретных решений по Украине.

    Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял конкретных решений по Украине. По его словам, участники встречи на высшем уровне в Брюсселе обсудили текущую ситуацию, однако не достигли конкретных договоренностей, передает ТАСС.

    «Решений не было, но произошел обмен мнениями», – рассказал Мерц журналистам на пресс-конференции по итогам европейского саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом накануне саммит Евросоюза впервые отложил обсуждение ситуации на Украине на второй день встречи.

    А в среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Захарова высмеяла слова Каллас об отказе Евросоюза отменять санкции

    Захарова ответила Каллас на отказ ЕС снять санкции фразой об отмороженных ушах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза готовы «отморозить уши назло бабушке» по идейным соображениям, отказываясь отменять санкции против Москвы.

    Заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о нежелании Брюсселя снимать ограничения против Москвы говорят, что страны Европы готовы навредить самим себе, пишет ТАСС.

    «В контексте достигнутой между Россией и США договоренности по дизельному топливу верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, та самая позорящая свою родину Эстонию Кая Каллас заявила: "Сейчас не время отменять введенные ограничения, а ЕС следует продолжить оказывать давление на Россию". Я думаю, когда совсем и до всех дойдет бедственное положение Европейского союза в экономике, когда уже будут на улицы выходить не только ученики с учителями, а все, – наверно, тогда», – указала Захарова.

    Дипломат сыронизировала, что ситуацию в Западной Европе отлично описывает пословица «Назло бабушке отморожу уши», которую в нынешних реалиях следует дополнить словами «по идейным соображениям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова назвала новый пакет санкций Евросоюза признаком слабости Брюсселя.

    В понедельник ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских ограничений.

    В субботу дипломат прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 05:16 • Новости дня
    Фон дер Ляйен признала дальнейший рост финансовых потребностей Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на уже перечисленные Киеву средства и обещанную поддержку, финансовые потребности Украины будут только расти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

    «Европа делает многое, но реальность проста: пока продолжается эта война, финансовые потребности Украины будут продолжать расти», – признала фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции, добавив, что Брюссель рассчитывает на усиление участия других международных партнеров.

    По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз и государства-члены сейчас обеспечивают 80% внешней помощи Украине, поэтому «срочно необходимо, чтобы подключились и другие партнеры», передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что ЕС уже перечислил почти 16 млрд евро по военной части согласованного кредита Киеву, еще 17 млрд евро могут быть выделены до конца года при условии выполнения Украиной необходимых реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен пообещала Киеву, что санкции против России сохранятся.

    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу признал в ЕС нехватку желающих увеличивать помощь Украине.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Словакия отказалась участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины

    Словакия отказалась участвовать в кредите Евросоюза для Киева на 70 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не станет участвовать в предоставлении Украине очередного финансового транша от Евросоюза на 70 млрд евро.

    По словам главы словацкого правительства, на 2027 год европейские страны готовят очередной военный транш Киеву в размере 70 млрд евро. «Так же как мы не участвовали в 90 млрд кредита, мы поступим и в случае этого кредита в 70 млрд. Эта страна не погасит никакой кредит», – заявил Роберт Фицо.

    Политик подчеркнул, что выделяемые Киеву средства следует воспринимать как безвозвратный дар. При этом значительная часть этих денег оседает в украинских коррупционных сетях, на что обращают внимание даже местные издания. Фицо констатировал, что проблема коррупции на Украине в данный момент никого в Европе не беспокоит, передает ТАСС.

    Премьер-министр также прокомментировал прошедшую в Брюсселе дискуссию. Он обратил внимание коллег на отсутствие мирных инициатив со стороны Евросоюза, который предпочитает просто оплачивать продолжение боевых действий. Фицо добавил, что конфликт не имеет военного решения, и правительство Словакии полностью исключает участие своих солдат в подобных авантюрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Словакия договорились возобновить работу межправкомиссии.

    В среду премьер Словакии исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.

    Комментарии (0)
    Главное
    Задержаны подозреваемые в хищениях выплат у бойцов СВО
    Бригады ВСУ в Сумской области остались без поставок дизеля
    В Литве заметили рекордный отток жителей
    Дмитриев назвал эффект от регулярных нападок на Трампа из Киева
    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов
    Болсонару стал фигурантом дела об отмывании денег
    Врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном