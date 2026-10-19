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    Нанесен массированный удар по целям в Киеве
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    19 октября 2026, 10:00 • Новости дня

    Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве

    Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в кабмине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин одобрил предложения премьер-министра Михаила Мишустина по кадровым изменениям в составе российского правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин утром провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

    «Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве», – сообщил Дмитрий Песков.

    По его словам, инициативы председателя правительства получили полную поддержку главы государства. В соответствии с Конституцией новые кандидатуры будут внесены Мишустиным на утверждение в Государственную думу.

    Ранее Песков отказался комментировать возможные изменения в составе правительства после завершения выборов в Госдуму.

    Президент Владимир Путин в минувшие выходные утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    16 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении ударов по военной промышленности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктурным объектам в ответ на атаки на промышленность и ТЭК России. Об этом заявил президент Владимир Путин при посещении вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск/

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    В пятницу в МИД России указали на попытки Украины создать очаги нестабильности атаками на нефтеперерабатывающие заводы.

    Вооруженные силы России нанесли за неделю массированный и семь групповых ударов по объектам противника.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год страна потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    18 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В Италии сочли тревожным заявление Путина о зоне безопасности на Украине

    La Repubblica: Слова Путина о зоне безопасности на Украине вызывают тревогу

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Владимира Путина о необходимости создания зоны безопасности на украинских приграничных территориях вызвали серьезное беспокойство в Италии, сообщает La Repubblica.

    Слова российского лидера о создании зоны безопасности на приграничных территориях Украины вызвали беспокойство в Италии, передает РИА «Новости».

    Журналисты La Repubblica пишут, что Путин редко появляется на публике в военной форме. «Однако в пятницу он надел ее ради очередного тревожного заявления», – отметили авторы статьи.

    Итальянские журналисты также обратили внимание на «бескомпромиссный тон» Путина в общении с высшим офицерским составом. В публикации подчеркивается, что цель создания такой зоны заключается в обеспечении абсолютной безопасности приграничных регионов России на будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск заявил об успешном решении задачи по созданию зоны безопасности на Украине.

    Также Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по украинской военной промышленности.


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    16 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с военными продемонстрировала решимость России достичь целей спецоперации. Успехи ВС РФ в зоне СВО и по созданию зоны безопасности ухудшают позиции Киева, поэтому затягивание урегулирования грозит украинской стороне дополнительными территориальными потерями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    «Основной итог встречи Владимира Путина с военными – демонстрация решимости России в вопросе достижения поставленных в рамках спецоперации целей. Мы видим, что Украина и ее европейские союзники не спешат снижать уровень эскалации. Они настаивают на продолжении боевых действий, надеясь каким-либо образом изменить собственное бедствующее положение», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Однако ситуация «на земле» развивается в нашу пользу. Как подчеркнул глава государства, ВС РФ последовательно развивают успехи на всех участках фронта. Мы превосходим противника и в вопросах внутренней политики. Наше общество едино, а на Украине заметен раздрай. Страна под управлением Владимира Зеленского погрязла в склоках и долгах», – рассуждает он.

    «В республике происходит социальная катастрофа, которую уже не получается скрывать. Не меньшие проблемы и в промышленном секторе. Да и, как уже было сказано, на поле боя ее положение регулярно ухудшается. Поэтому чем дольше Украина тянет с мирным урегулированием, тем призрачнее становится ее будущее», – подчеркивает собеседник.

    В то же время Россия ставит перед собой крайне важную задачу – обезопасить собственных граждан. «В этом смысле президент абсолютно справедливо подчеркивает, что Москва не собирается выносить на переговоры факт создания буферной зоны, которая необходима для предотвращения ударов по приграничным регионам. Ее окончательные границы будут определены позже, однако чем дольше Украина не соглашается на урегулирование, тем более существенными окажутся для нее территориальные потери. Путин ранее уже предупреждал Киев, что ситуация будет меняться для Украины только в худшую для нее сторону», – заключил Данилин.

    Напомним, Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Президент обсудил с военными целый ряд вопросов. В частности, глава государства обозначил, что с начала 2026 года силами российской армии уже освобождено около 6,5 тыс. кв. м территории и 310 населенных пунктов.

    По его словам, в настоящий момент под полным контролем РФ находится ЛНР. При этом противник сохраняет за собой лишь 10% Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. На этом фоне Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – также подчеркнул глава государства.

    Кроме того, заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине. «Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – пояснил президент.

    Ранее ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий заявил, развитие военных технологии российской армии позволило успешно поражать цели на всей территории Украины, в том числе и в удаленных западных регионах. «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться», – отметил ветеран.

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    16 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    В ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск Герасимов доложил Путину о ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Войсками группировки «Центр» освобожден город Доброполье, один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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    16 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин и Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках Херсонской области. Стороны договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей и организации жизненно важных поставок.

    Понтифик выразил обеспокоенность судьбой мирного населения города. Российская сторона изложила свою позицию, возложив ответственность за сложившуюся гуманитарную обстановку на Киев. Путин поддержал намерение Ватикана помочь создать условия для защиты жителей и снабжения Алешек, сообщает сайт Кремля.

    При обсуждении украинского конфликта президент поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать урегулированию и усилия на гуманитарном направлении.

    Путин также пожелал Папе Римскому здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции. Он отметил значение сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в разных регионах мира.

    Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами. Разговор прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ватикан сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Папой Римским.

    В прошлом месяце спецпосланник Понтифика посетил пленных украинцев в России. В прошлом году стороны обсудили свободу вероисповедания на Украине.

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    16 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует обсуждать создание зоны безопасности на Украине на возможных мирных переговорах с Киевом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    «Напомню, что после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область России перед Вооружёнными Силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно. Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к честным переговорам по Украине. В среду премьер Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика для урегулирования кризиса.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении открытости России к мирному диалогу.

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    17 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам
    Путин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, распорядившись направить регионам финансирование на исполнение их бюджетных обязательств.

    Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте Кремля.

    Согласно документу, кабинету министров предстоит предоставить российским субъектам не менее 100 млрд рублей поддержки для устойчивого исполнения их обязательств. Кроме того, президент поручил утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали от терактов.

    Помимо этого, правительство совместно с фондом «Защитники Отечества» должно включить в нацпроекты показатели эффективности мер поддержки участников СВО и членов их семей. Дополнительно будет создан рейтинг регионов по социологическим показателям для выявления негативных тенденций в достижении национальных целей развития.

    Отдельное внимание уделено социальной сфере. Кабмину и Народному фронту предстоит проработать механизмы предоставления гражданам подробной информации о причинах отказа в федеральных мерах социальной поддержки. Также правительству поручено рассмотреть вопрос о праве многодетных семей на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам раз в год к местам отдыха и обратно.

    Для запуска нового инвестиционного цикла в рамках формирования федерального бюджета на 2027–2029 годы правительству совместно с Банком России предстоит донастроить федеральные и региональные меры поддержки инвестиционной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в социальных выплатах. Также глава государства распорядился найти решения для роста производительности труда в социальной сфере. А правительству и Центробанку предстоит донастроить меры поддержки инвестиций.

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    16 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские подразделения вышли на окраины Краматорска и ведут уличные бои в Дружковке.

    Российские подразделения ведут бои на юго-востоке и юго-западе Дружковки, а также вышли на окраины города Краматорска, передает ТАСС.

    «Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Герасимов доложил Путину об освобождении Первомайского.

    Начальник Генштаба рассказал о наступлении группировки «Центр» на Александровку. В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

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    19 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о прямой линии с президентом

    Tекст: Катерина Туманова

    В этом году прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будут совмещены, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, прямая линия и большая пресс-конференция традиционно запланированы на первый месяц зимы.

    «На декабрь», – ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

    В 2025 году прямая линия прошла в объединенном формате с большой пресс-конференцией. Мероприятие продлилось четыре с половиной часа. Тогда нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Песков сообщил о старте подготовки к прямой линии Путина, он также подтвердил формат мероприятия.

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    16 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса

    Политолог Сетов: Путин справедливо увязывает защиту российского рынка с экономическим суверенитетом

    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин справедливо указывает, что защита собственного рынка не является протекционизмом. Поддержка отечественных компаний неразрывно связана с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. Ранее Путин провел встречу с участниками форума «Деловой России».

    «Логика президента Владимира Путина как главного политического защитника интересов российского бизнеса исходит из необходимости поддерживать национальных предпринимателей, особенно в условиях санкционного давления», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог», эксперт ЭИСИ.

    Спикер напомнил: в своем выступлении перед предпринимательскими кругами глава государства на «Деловой России» увязал поддержку отечественных компаний с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны.

    «Санкции усилили эту установку. Устойчивость экономики зависит от способности российского бизнеса сохранять производственные связи и привлекать капитал внутри национальной финансовой системы. Защита внутреннего рынка в такой логике является инструментом экономической политики. Механизм должен дать компаниям время и ресурсы для технологического обновления и запуска нового инвестиционного цикла», – подчеркнул эксперт.

    Ранее президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с участниками XXI форума-съезда организации «Деловая Россия». Глава государства напомнил, что перед страной «стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – отметил Путин.

    По его словам, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании хороших, современных рабочих мест в городах, поселках.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан. В этом смысле отечественный предпринимательский класс у нас стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – детализировал президент.

    Также глава государства указал на важность сотрудничества бизнеса с профильными ведомствами. «С подачи деловых кругов мы начали системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений, запустили оценку самими предпринимателями, как влияет на их деятельность принятие того или иного нормативного акта, того или иного закона», – напомнил Путин.

    Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы маркировки импорта, которую глава Минпромторга Антон Алиханов назвал механизмом защиты потребителя, мерой регулирования рынка и очистки от контрафакта. В связи с этим он указал на важность соблюдения баланса, чтобы не превращать инструмент в меру торгового протекционизма.

    «Защита собственного рынка не является протекционизмом», – пояснил в ответ Путин. – «И, кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются».

    По его словам, «российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны».

    В свою очередь, председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал о развитии российского бизнеса. «Мы идем в новые рынки, отрасли, технологии, страны. Когда привычные направления закрылись, мы, предприниматели, пошли в Азию, на Ближний Восток, в Африку, наладили логистику, расчеты, создали технологические партнерства. Наряду с сырьем, металлами, удобрениями на экспорт идут комплексные решения, сервисы, ноу-хау. Причем такие контракты не только приносят выручку бизнесу, но и укрепляют позиции страны», – указал он.

    Ранее политолог Павел Данилин отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что встреча Путина с отечественным бизнесом показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию.

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    16 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Порядка 10% территории Донецкой народной республики (ДНР) и около 16,5% Запорожской области остаются под контролем киевского режима, сообщил президент Владимир Путин.

    «Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой [Народной] Республики и 16,5% Запорожской области. Луганская Народная Республика остается полностью под нашим контролем», – заявил Путин.

    Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года в зоне проведения СВО.

    В прошлом месяце мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса. В июле в США признали неизбежность полного освобождения Донбасса Россией.

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    17 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в соцвыплатах
    Путин поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в соцвыплатах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил органам власти предоставлять гражданам подробную информацию о причинах отказа в социальных выплатах одновременно с принятием такого решения.

    Президент Владимир Путин поручил государственным органам предоставлять гражданам подробные причины при отказе в социальных выплатах. Делать это нужно одновременно с принятием такого решения, говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

    «Обеспечить… предоставление гражданам подробной информации о причинах отказа в назначении федеральных мер социальной поддержки одновременно с принятием уполномоченным органом решения об отказе», – говорится в документе.

    Путин также поручил использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия для предоставления всех документов, необходимых для назначения мер соцподдержки, включая ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

    Кабмину поручено обеспечить проактивную загрузку на портал «Госуслуги» информации, имеющейся у госорганов и необходимой для оказания госуслуг в электронном виде.

    Правительство будет выполнять поручение при участии Народного фронта. Доклад необходимо представить до 15 декабря. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку донастроить меры поддержки инвестиций. Также он поручил создать систему оценки качества социальных услуг через портал «Госуслуги».

    Ранее Путин предложил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обсудить развитие системы госуслуг.

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    18 октября 2026, 08:50 • Новости дня
    Эксперты: Инициатива Путина о Дне отца подчеркнула ценность отцовства для семьи и страны

    Многодетные отцы рассказали о значении учрежденного Путиным праздника

    Ответственное отцовство все чаще предполагает ежедневное участие в жизни ребенка: совместные занятия, поддержку, передачу опыта и личный пример. Финалисты конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» рассказали газете ВЗГЛЯД, что помогает им воспитывать детей и какое значение для них имеет учрежденный Владимиром Путиным День отца.

    Согласно приведенным данным исследования ВЦИОМ, россияне воспринимают хорошего отца не только как кормильца. От него ждут готовности уделять ребенку время, быть воспитателем, наставником и эмоциональной опорой.

    Для врача-эмбриолога Сергея Бушмелева такое участие – постоянная работа над собой. «Отцовство – это не результат, это процесс: ежедневно я учусь быть хорошим папой», – рассказал финалист конкурса «Это у нас семейное». По его наблюдениям, среди друзей и знакомых становится больше многодетных семей, а профессиональная деятельность ежедневно позволяет видеть, насколько сильно люди хотят стать родителями.

    Бушмелев связывает рост внимания к семье в том числе с государственной политикой и позицией президента. «Президент неоднократно подчеркивал особую роль отца в воспитании детей, отмечая, что именно личный пример мужчины формирует характер сына и укрепляет семейные традиции», – отметил он.

    День отца был учрежден указом Владимира Путина в 2021 году. Праздник отмечается в третье воскресенье октября. Многодетный отец, врач-хирург Артем Сундеев считает, что эта дата помогает подчеркнуть общественную значимость повседневного родительского труда.

    «Знаете, когда об ответственном отцовстве говорят на государственном уровне, оно перестает быть чем-то «дополнительным» и становится нормой. Для меня, как многодетного отца, это важно еще и потому, что мои дети растут с ощущением, что их папа – это ценность не только для семьи, но и для страны», – сказал он. По словам Сундеева, праздник дает мужчине повод оценить собственное участие в воспитании и подумать, что еще он может сделать для детей.

    Схожее значение в Дне отца видит предприниматель, многодетный отец и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Андрей Кожухов. «Указ Президента РФ Владимира Путина подчеркивает значимость роли отцов в воспитании детей и укреплении семьи, а также укрепляет статус отцовства в России. Для меня этот праздник как приятный бонус, повод еще раз вспомнить о том, что мы очень важны для своих семей», – поделился он.

    Финалист конкурса «Это у нас семейное» Александр Абрамов считает главным в отцовстве ответственность за подготовку детей к взрослой жизни. «Для меня отцовство – это возможность проявить себя с самой важной стороны: когда понимаешь, что тебе доверено своим достойным примером вырастить и выпустить во взрослую жизнь новое подрастающее поколение», – пояснил он.

    «Владимир Путин подписал указ, закрепляющий федеральный статус многодетной семьи: теперь многодетные отцы, как и матери, вправе рассчитывать на поддержку при трудоустройстве, а мы, родители, в свою очередь, будем стараться передать все лучшее будущим поколениям нашей России», – подчеркнул Абрамов.

    Общественное признание роли отца сопровождается расширением их возможностей участвовать в воспитании детей, отметил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, мужчины все чаще оформляют отпуск по уходу за ребенком и получают соответствующее пособие. «В 2025 году, по данным Росстата и Социального фонда, доля мужчин среди получателей пособия превысила 13%», – сообщил эксперт.

    Рыбальченко также привел данные, согласно которым в 2026 году половина отцов в принципе готова уйти в отпуск по уходу за ребенком. По его оценке, такая готовность чаще встречается у мужчин с высокими доходами.

    Поддержку родителям оказывают и работодатели. Как рассказал Рыбальченко, более 200 компаний реализуют программы корпоративного семейного капитала с выплатой в 1 млн рублей при рождении ребенка, преимущественно третьего и последующих. Получателями могут быть как матери, так и отцы.

    «В крупных компаниях, как правило, получателей среди отцов больше. Иногда выплата дифференцирована и может составлять и 100 тыс., и 200 тыс., и 500 тыс. рублей», – уточнил Рыбальченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ежегодную семейную выплату на детей получили 582 тыс. работающих отцов, которые оформили ее через работодателей, что стало новым этапом адресной поддержки семей с детьми, сообщили в правительстве. В четверг президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса поблагодарил компании за внимание к демографической повестке и корпоративные программы помощи семьям. Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сохранении всех ключевых мер поддержки семьи и рождаемости в параметрах федерального бюджета на ближайшие годы.

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    16 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Герасимов назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки

    Герасимов: Основные усилия войск сосредоточены на освобождении Донбасса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении Донбасса.

    «Основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении территории Донбасса, где войска группировок «Центр», «Южной» и «Запад» ведут наступление на широком фронте», – заявил Герасимов президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации на Украине.

    В прошлом месяце возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой спецоперации на Украине.


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