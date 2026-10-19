Посол США обвинил Европу в попытках ограничить американские компании

Европа сама создает себе препятствия в виде чрезмерной зарегулированности, высокой стоимости энергии и недостаточной доступности капитала для развития бизнеса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
«Вы не сделаете европейские компании более конкурентоспособными, снижая конкурентоспособность американских компаний», – заявил Паздер.
По словам посла, Вашингтон искренне заинтересован в экономически сильной Европе, так как при таком условии она представляет собой более интересного торгового партнера для Соединенных Штатов.
Дипломат подчеркнул, что американская сторона не пытается навредить европейскому рынку или выдавить с него местный бизнес. Он добавил, что европейцы сами выводят себя из игры из-за жесткого регулирования, тогда как США предпринимают все возможные усилия, чтобы остановить этот процесс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Financial Times узнала об угрозах США в адрес Европы из-за ограничений Starlink.
До этого ЕС согласился увеличить импорт мяса бизонов из США.
Предприниматель Илон Маск поддержал создание зоны свободной торговли с ЕС.