Армия Израиля ликвидировала трех боевиков ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ: В секторе Газа в результате авиаудара ликвидированы три боевика ХАМАС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские военные нанесли авиаудары по территории сектора Газа, в результате которых были убиты три вооруженных радикала из военного крыла ХАМАС, в том числе командир отряда, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

По данным военных, один из погибших занимался производством оружия и играл ключевую роль в работе производственного штаба организации, а другой состоял в инженерном батальоне ХАМАС.

В пресс-службе подчеркнули, что радикалы готовили атаки на военнослужащих и мирных жителей, пытались восстановить военный потенциал движения и систематически нарушали режим прекращения огня. Представители армии добавили, что перед атакой приняли необходимые меры для снижения ущерба гражданскому населению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС в секторе Газа.

До этого израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа.

Также Армия обороны Израиля уничтожила пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе.