Китай впервые протестировал спутниковый интернет в Арктике

CCTV: Китай протестировал спутниковый интернет на арктических маршрутах

Tекст: Мария Иванова

В ходе испытаний была установлена прямая связь между Арктикой, Антарктикой и Тибетским плато, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Как отмечают журналисты, проверка спутникового интернета в высоких широтах закрыла «последнюю слепую зону на планете Земля».

Пекин с 2018 года позиционирует себя как приарктическое государство и реализует долгосрочную стратегию создания логистического «полярного шелкового пути». КНР активно сотрудничает с Россией по развитию Северного морского пути, в частности с госкорпорацией «Росатом».

Китай также ведет широкую научную деятельность в регионе. В полярные экспедиции регулярно направляются ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а на норвежском Шпицбергене действует китайская исследовательская станция «Хуанхэ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути.

На прошлой неделе помощник президента Николай Патрушев отметил способность России и КНР изменить мировую геоэкономическую карту.

В прошлом месяце президент Владимир Путин рассказал о совместном с Пекином развитии арктического логистического маршрута.