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    Севморпуть кратно бьет тучные советские годы
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    19 октября 2026, 09:27 • Новости дня

    Китай впервые протестировал спутниковый интернет в Арктике

    CCTV: Китай протестировал спутниковый интернет на арктических маршрутах

    Tекст: Мария Иванова

    Шестнадцатая китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан успешно завершила первое предкоммерческое тестирование спутниковой связи вдоль северных судоходных маршрутов.

    В ходе испытаний была установлена прямая связь между Арктикой, Антарктикой и Тибетским плато, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Как отмечают журналисты, проверка спутникового интернета в высоких широтах закрыла «последнюю слепую зону на планете Земля».

    Пекин с 2018 года позиционирует себя как приарктическое государство и реализует долгосрочную стратегию создания логистического «полярного шелкового пути». КНР активно сотрудничает с Россией по развитию Северного морского пути, в частности с госкорпорацией «Росатом».

    Китай также ведет широкую научную деятельность в регионе. В полярные экспедиции регулярно направляются ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а на норвежском Шпицбергене действует китайская исследовательская станция «Хуанхэ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути.

    На прошлой неделе помощник президента Николай Патрушев отметил способность России и КНР изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин рассказал о совместном с Пекином развитии арктического логистического маршрута.

    16 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае

    Пекин пригласил пресс-секретаря Белого дома в Китай после критики туалетов

    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае
    @ Samuel Corum/Pool/CNP, Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин пригласила нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию чаще приезжать в страну в ответ на ее высказывание об отсутствии там нормальных туалетов.

    Официальный представитель китайского дипломатического ведомства прокомментировала слова американской коллеги, что в азиатском государстве нет нормальных туалетов, передает РИА «Новости».

    «Приглашаем при возможности почаще посещать Китай», – заявила Мао Нин.

    Ранее Кэти Закария, которая некоторое время жила в Китае, рассказала в интервью, что по возвращении в Соединенные Штаты в 2013 году сомневалась в перспективах развития КНР из-за того, что «у них даже нормальных туалетов нет».

    Закария сменила на посту пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, покинувшую должность в августе ради семьи. Отмечается, что первый брифинг новой представительницы американской администрации во вторник продлился всего 14 минут, тогда как ее предшественница обычно выступала около 40 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новый пресс-секретарь президента США заявила об отсутствии в Китае нормальных туалетов.

    Она заступила на свой пост через шесть дней после получения соответствующего предложения.

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    19 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции

    Французы высмеяли отдыхающего на фоне массовых погромов Макрона

    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи социальных сетей создали множество мемов с президентом Франции Эммануэлем Макроном, высмеивая его кажущееся безразличие к охватившим страну беспорядкам.

    В интернете стремительно распространяются коллажи, видеоролики и сгенерированные нейросетями изображения, на которых французский лидер предстает отдыхающим на фоне массовых погромов, сообщает RT в Telegram-канале.

    В одном из видеороликов глава государства вместе с супругой наслаждаются концертом, в то время как параллельно демонстрируются кадры горящих зданий, создавая иллюзию радости зрителей от пожара.

    На других изображениях президента представляют в образе древнеримского императора Нерона с лирой на фоне горящего Рима или со скрипкой рядом с пылающей Эйфелевой башней. Кроме того, популярен мем, где политик изображен в виде сидящей в огне собаки, заявляющей о необходимости отправить еще больше денег на Украину.

    Основной посыл этих публикаций заключается в обвинении главы государства в бездействии и игнорировании внутренних проблем Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон посетил концерт Селин Дион на фоне массовых протестов во Франции.

    Телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время уличных акций.

    Французский лидер пообещал наказать участников погромов.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год страна потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    16 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Питерский блогер выдал бабушку за одинокую блокадницу и собрал 600 тыс. рублей

    Блогер Семенов собрал 600 тыс. рублей по схеме с бабушкой-блокадницей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Петербургский блогер Егор Семенов организовал сбор средств на покупку квартиры якобы одинокой 92-летней блокаднице, которая оказалась его бабушкой, сообщили СМИ.

    Петербургский блогер Егор Семенов публиковал трогательные истории о встрече с «одинокой бабушкой Людмилой», которую водил в театры и кафе. Он говорил, что ей негде жить, и собрал около 600 тыс. рублей на покупку квартиры. Однако RT удалось выяснить, что пожилая жительница города на Неве на самом деле его бабушка.

    В районной администрации уточнили, что женщина не одинока и действительно пережила блокаду. Квартира, полученная ею от государства в 70-х годах, была продана в 2019 году, а новая оформлена на двух внуков.

    «Квартира, в которой на данный момент живет моя бабушка, находится в залоге у банка. И ежемесячно я плачу деньги банку и обслуживаю обременения. Если я по какой-то причине перестану платить, банк заберет эту квартиру», – заявлял Семенов, добавив, что его посты были правдивыми. Тем не менее ролики о сборе средств он удалил.

    Адвокат Мария Меренкова отметила, что действия блогера подпадают под статью о мошенничестве. «Это мошенничество. И бабушка, и внучек – это группа лиц по предварительному сговору, которые ввели в заблуждение большое число людей», – сказала она, допустив, что возраст Людмилы может стать смягчающим обстоятельством. В отношении нее, скорее всего, будут проводить комплексную психиатрическую экспертизу, так как, возможно, она вообще не понимала и не осознавала всю тяжесть своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мосгорсуд сократил срок заключения блогеру Аязу Шабутдинову.

    Ранее «Единая Россия» обратилась в СК по факту обмана туристов турагентом-блогером.

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    17 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    The Atlantic: Ограничение работы Starshield сделало ВСУ уязвимыми

    The Atlantic: Ограничения Starshield парализовали перехват дронов на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ограничения работы военной спутниковой связи Starshield продемонстрировали критическую зависимость украинской армии от американских технологий, лишив Киев возможности эффективно применять дроны-перехватчики.

    Ограничения в работе военного варианта спутниковой связи Starshield продемонстрировали зависимость украинской обороны от американских технологий, доступ к которым может быть перекрыт извне, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

    Связь начала пропадать в моменты, когда оснащенные терминалами беспилотники и транспорт разгонялись до скорости около 160 км/ч, а иногда и при более медленном движении. Такие сбои осложнили применение дронов-перехватчиков против российских аппаратов. Журнал отмечает, что потеря высокоскоростных каналов передачи данных лишает украинские войска значительной части возможностей по борьбе с беспилотниками.

    Проблемы со Starshield отразились и на способности наносить удары по подвижным целям на расстоянии от 30 до 200 км за линией фронта. Украинский офицер, ранее беседовавший с изданием Politico, охарактеризовал последствия ограничений как сопоставимые с ядерным ударом, отметив, что все военные операции пришлось приостановить.

    Этот эпизод стал предупреждением для союзников Вашингтона о рисках зависимости от чужих военных разработок. Издание подчеркивает, что создание собственных технологий, несмотря на их дороговизну, может оказаться предпочтительнее опоры на США и компанию SpaceX, поскольку одно лишь восстановление соединения не устраняет угрозу повторных отключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.

    Дональд Трамп отверг причастность к ограничению доступа украинской армии к спутникам.

    В четверг на Украине заявили о возобновлении работы системы.

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    18 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути

    Tекст: Антон Антонов

    Китайские партнеры заинтересовались перевозкой грузов по Северному морскому пути, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С каждым годом все больше и больше объемов перевозится по Северному морскому пути... Сегодня уже заинтересовались и наши партнеры из Китайской Народной Республики, чтобы возить через этот маршрут. Первую партию уже прошли», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE».

    Он сообщил, что поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай в 2026 году ожидаются на уровне 39 млрд кубометров, что превышает объемы, прописанные в основном контракте, передает РИА «Новости».

    По словам Новака, между Россией и Китаем достигнута договоренность о расширении поставок по «Силе Сибири» до 44 млрд кубометров в год.

    Новак также рассказал о втором газовом проекте с Китаем на 50 млрд кубометров в год, по которому сейчас идут переговоры между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой компанией. «Я уверен, что договорятся. Сейчас идут просто обсуждения коммерческих условий», – отметил вице-премьер.

    Международный форум «Российская энергетическая неделя», на полях которого выступал Новак, проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак назвал Севморпуть стратегической артерией между Россией и странами АТЭС.

    Летом Россия и Китай решили удвоить грузопоток по Северному морскому пути.

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    18 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям Starlink на Украине
    Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям Starlink на Украине
    @ Peter Martinez/Keystone Press Agency /Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом не причастен к ограничению работы спутниковой связи Starlink на Украине, заявил госсекретарь США и помощник президента по нацбезопасности Марко Рубио.

    Рубио усомнился в том, что украинские власти обладают необходимой информацией по данному вопросу, когда выступают с критикой США, передает ТАСС.

    «Это было сделано не специально», – заявил Рубио. По его словам, никто не отдавал распоряжений об ограничении скорости Starlink, а возникшая проблема «просто произошла», после чего связь была восстановлена и работает как прежде.

    «Это не имеет никакого отношения к Белому дому. Я видел сообщения на этот счет, они категорически неверны. Никто в Белом доме не отдавал распоряжений замедлить интернет, его скорость, чтобы некоторые дроны не могли его использовать», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио также сообщил, что США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов по целям вглубь России.

    В среду Киев заявил об отключении Starlink на линии фронта.

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    17 октября 2026, 18:59 • Новости дня
    Глава ЦБ Китая назвал торговые трения тормозом развития мировой экономики

    Глава Народного банка Китая призвал противостоять протекционизму

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на заседании Международного валютно-финансового комитета МВФ в Бангкоке заявил, что развитие мировой экономики тормозят растущий протекционизм и торговые трения.

    Руководитель китайского Центробанка выступил с предупреждением о негативном влиянии торговых барьеров на глобальный рост, передает РИА «Новости».

    «Торговые трения и протекционизм тормозят развитие мировой экономики, влияя на цепочки поставок, вызывая рост инфляции и нарушая рыночные ожидания», – заявил Пань Гуншэн.

    Глава финансового регулятора отметил необходимость усиления координации политик между странами. По его словам, государствам следует снизить уровень неопределенности для бизнеса, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и противостоять любым проявлениям протекционизма.

    Пань Гуншэн также указал, что Пекин готов продолжать углублять сотрудничество с Международным валютным фондом ради совместной защиты глобальной экономической и финансовой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МВФ назвала опасной зависимость мировой экономики от искусственного интеллекта.

    В пятницу фонд предупредил об угрозе рецессии в Европе.

    В прошлом месяце агентство Bloomberg отметило сближение Индии и Китая на фоне торговой войны.

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    17 октября 2026, 03:30 • Новости дня
    ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников
    ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия в 2027 году представит пилотную программу арктического наблюдения с использованием спутников Copernicus и Galileo, следует из проекта новой арктической стратегии ЕС.

    Арктическая программа наблюдения войдет в новую арктическую стратегию Евросоюза и стартует в 2027 году как часть более широкой инициативы по укреплению региональных связей, передает Bloomberg.

    Пилотный проект расширит применение европейских спутниковых систем Copernicus и Galileo для выявления «угроз» в Арктике на суше и на море. Кроме того, ЕС направит усилия на защиту подводных кабелей, обеспечивающих ключевые цифровые сервисы.

    «Увеличение судоходной активности в Арктике в условиях по своей природе суровой и слабо изученной среды существенно повышает риск катастрофических аварий, сильного морского загрязнения и гибридных помех», – говорится в документе.

    В стратегии заявлено, что Россия наращивает присутствие в регионе и якобы использует маршрут для перевозки подсанкционного топлива, в то время как Китай усиливает амбиции в европейской части Арктики и углубляет сотрудничество с Москвой.

    В отношении США документ ограничивается формулировкой о том, что «предсказуемое партнерство является центральным для европейской и трансатлантической безопасности». При этом представитель Еврокомиссии отказался комментировать содержание стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал Россию самой могучей арктической державой.

    В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике.

    В марте посольство России в Британии осудило планы Лондона милитаризовать Арктику.

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    17 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Провайдеры в Петербурге сообщили о перебоях с интернетом из-за DDoS-атаки

    Tекст: Вера Басилая

    Независимые операторы связи в Петербурге «П.А.К.Т.» и «еТелеком» предупредили своих пользователей о перебоях с доступом в интернет на фоне сильной DDoS-атаки на серверное оборудование.

    В Петербурге пользователи независимых операторов связи «П.А.К.Т.» и «еТелеком» столкнулись с перебоями в работе интернета, говорится в сообщении на странице оператора связи «П.А.К.Т.» в соцсети «ВКонтакте».

    В компании уточнили, что их серверное оборудование подверглось мощной DDoS-атаке, из-за чего у части абонентов пропал доступ к Сети и перестали работать личные кабинеты.

    О технических неполадках также уведомил провайдер «еТелеком». Оба оператора пообещали восстановить штатную работу связи в ближайшее время. По данным сервиса Detector404, максимальное число жалоб в городе было зафиксировано в 15:00 субботы, в настоящее время их количество постепенно снижается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в российском сегменте интернета зафиксировали массовый сбой. В понедельник пользователи сообщили о масштабных неполадках в работе сервисов «Яндекса».

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    17 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    В Китае туристам начали предлагать за деньги пережить тайфун и наводнение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Китае набирает популярность «мрачный туризм» и отдых по принципу «платить за страдания», в рамках которого туристам предлагают посетить локации с имитацией тайфуна, наводнения или землетрясения.

    В Китае туристам начали предлагать посетить локации, где можно пережить имитацию тайфуна, наводнения или землетрясения, а также реальные места трагедий, пишет The Guardian.

    Проект с моделированием опасных погодных условий, открывшийся в 2024 году, разработала компания Lvxing Base, занимавшаяся съемкой документального кино в экстремальных условиях. Комплекс расположен на территории площадью 200 тыс. кв. м. Наибольшей популярностью там пользуются симуляции тайфунов и оползней. Гендиректор комплекса Ван Куанхань сообщил журналистам, что наибольший интерес к такому виду отдыха проявляют люди в возрасте 20–30 лет.

    Подобные симуляции предлагают и государственные площадки. В Пекинском музее общественной безопасности района Хайдянь можно испытать землетрясение, цунами и пожар в 4D-кинотеатре, а в Гуанчжоу открылся центр с симулятором землетрясения магнитудой 7,2.

    Часть туристов выбирают реальные места трагедий, отмечает издание. В частности, путешественники посещают Бэйчуань, сохранившийся после землетрясения 2008 года, и Мемориал Нанкинской резни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал Китай в числе самых безопасных стран для отпуска россиян. Ранее в Шанхае решили построить самое большое в мире колесо обозрения без спиц.

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    18 октября 2026, 14:16 • Новости дня
    МИД КНР: Вступление Черногории в ЕС не противоречит сотрудничеству с Пекином

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что стремление Черногории стать членом Европейского союза не противоречит дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

    «Китай с пониманием относится к усилиям Черногории по вступлению в ЕС и ее выбору в пользу интеграции в европейское пространство. Мы считаем, что этот процесс не противоречит углублению сотрудничества с КНР», – приводит слова Ван И ТАСС со ссылкой на сайт МИД КНР.

    На встрече с президентом Черногории Яковом Милатовичем дипломат выразил уверенность, что после присоединения к объединению Подгорица станет добрым другом Китая в Европе. По его словам, страна сможет сыграть уникальную роль в обеспечении стабильности в регионе и развитии европейско-китайских связей.

    Ван И добавил, что Пекин и Брюссель являются партнерами, а не соперниками. Он подчеркнул, что любые разногласия по торгово-экономическим вопросам могут быть полностью урегулированы посредством диалога и не должны влиять на общую картину отношений.

    В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сербские спецслужбы рекомендовали руководству страны отказаться от поездки в Черногорию.

    Специальная рабочая группа приступила к подготовке вступления республики в Евросоюз.

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    16 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Полиция Китая предупредила граждан об опасности браков с иностранками

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Китая в уезде Синьтянь (провинция Хунань) выпустила предупреждение для граждан о рисках международных браков, отметив опасность обмана со стороны иностранных невест.

    В предупреждении полиции говорится о необходимости защиты законных прав граждан, сохранения семейной гармонии и общественной стабильности. Согласно сообщению, браки, заключаемые при условии «выкупа за невесту», без долгого знакомства и эмоциональной привязанности, а также через нелегальных посредников, несут множество рисков, передает РИА «Новости».

    Полиция предупредила, что иностранки могут использовать поддельные документы, скрывать семейное положение и исчезать после получения денег. «После заключения брака женщина может продолжать требовать от мужчины и его семьи крупные суммы под различными предлогами: на помощь родственникам, инвестиции, лечение и другие нужды», – добавили в ведомстве.

    Власти призвали граждан убедиться, что их иностранный супруг или супруга оформят все необходимые документы для въезда и пребывания в Китае, а также напомнили о языковом барьере и трудностях социальной адаптации, которые могут негативно сказаться на отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на Урале правоохранительные органы пресекли деятельность брачных аферистов, похищавших выплаты военных.

    В прошлом году в Москве суд вынес приговор брачному аферисту.

    Весной 2025 года в Татарстане полицейские задержали мужчину за хищение 44 млн рублей у женщин под предлогом создания семьи.

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    16 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Гонконг открыл первый экспериментальный центр робототехники и ИИ

    SCMP: В Гонконге открылся первый центр испытаний робототехники и ИИ

    Гонконгский совет по вопросам производительности запустил первый в мегаполисе испытательный комплекс для разработчиков воплощенного искусственного интеллекта и гуманоидных роботов.

    Гонконг рассчитывает занять значимое место в глобальном буме робототехники, создав площадку для тестирования новейших разработок, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Новый комплекс предлагает условия, имитирующие реальную среду, где компании могут оптимизировать свои продукты перед выходом на мировой рынок. В проекте принимают участие семь технологических предприятий из материкового Китая и самого Гонконга, среди которых лидеры отрасли Unitree Robotics и Galbot.

    «Гуманоидная робототехника и воплощенный искусственный интеллект – это ключевые направления новой волны технологических инноваций. Они обладают огромным потенциалом для трансформации промышленных процессов и формирования новых качественных производительных сил», – заявил глава гонконгского ведомства по инновациям, технологии и промышленности Сунь Дун.

    Запуск площадки состоялся на фоне международной выставки Hong Kong Electronics Fair. В экспозиции представлены более 120 машин различных видов и размеров, включая роботов-гуманоидов от китайских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце США и Китай договорились о диалоге по развитию этой технологии.

    Летом Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

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    16 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину

    SCMP: В Китае разработали бронемашину для выполнения задач под водой

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи из КНР ведут разработку новой бронированной машины, которая сможет выполнять боевые задачи на глубине до 50 метров в течение двух часов за счет использования сменных модулей.

    Китайские специалисты создают гетерогенную технику, которая призвана превзойти традиционные боевые машины благодаря возможности за секунды менять функциональные модули. Это позволит бронетехнике выполнять задачи на суше, в воде, в воздухе и в условиях радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Ученые из Inner Mongolia First Machinery Group и Пекинского технологического университета уже приблизились к стадии практического применения аппарата и его испытаний в условиях, ориентированных на реальные боевые задачи.

    Один из предлагаемых модулей позволит машине работать на глубине до 50 метров на протяжении двух часов. Переход между различными режимами эксплуатации будет занимать всего 12 минут, однако работоспособность техники под водой пока не была подтверждена испытаниями. По мнению разработчиков, в ближайшие десятилетия такие решения станут востребованы в мире по мере развития боевых операций в нескольких средах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Китая провела патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации вооруженных сил страны.

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    16 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    МИД Китая назвал нереалистичным требование США о ядерном разоружении

    В Пекине сочли нереалистичным призыв США к ядерному разоружению Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала необоснованным и нереалистичным требование президента США Дональда Трампа к Пекину присоединиться к переговорам о ядерном разоружении.

    Пекин отказался участвовать в предложенных Вашингтоном переговорах по контролю над вооружениями, передает ТАСС.

    «На текущем этапе требование к Китаю принять участие в так называемых переговорах о ядерном разоружении является несправедливым, необоснованным и нереалистичным», – подчеркнула Мао Нин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Китай выступили за режим нераспространения ядерного оружия.

    В апреле США передали Москве и Пекину предложения по контролю над арсеналами.

    В феврале Китай высказался о планах Запада передать Украине ядерные вооружения.

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