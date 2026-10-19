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    19 октября 2026, 09:29 • Новости дня

    Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

    Американский самолет-разведчик заметили в сотнях километров от Крыма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик совершает полет над Черным морем в сотнях километров от Крымского полуострова, свидетельствуют полетные данные.

    Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 8:40 мск и направился в сторону Черного моря, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 9:10 мск самолет пролетал над водами Черного моря в сотнях километров от Крымского полуострова и направлялся на восток. Конечный пункт борта неизвестен.

    Отмечается, что самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик заметили над Черным морем.

    До этого самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области 4,5 часа.

    В тот же день Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море.

    17 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    Эксперт Меркурис призвал Запад всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что странам Запада следует серьезно отнестись к предостережениям МИД России о последствиях агрессии против Калининградской области.

    «Министерство иностранных дел повторило предупреждение, которое было проигнорировано Прибалтикой и Польшей. Я поражен и обескуражен тем, что это приходится повторять таким образом. <…> Надеюсь, что на этот раз Россию услышат, и мы избежим катастрофы, к которой привела бы атака на Калининград в любом виде», – передает РИА «Новости» слова Меркуриса.

    По его словам, угрозы официальных лиц Эстонии и Литвы в отношении эксклава идут вразрез с уверениями НАТО об отсутствии агрессивных намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

    В тот же день британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на российский регион.

    В среду около Калининградской области 4,5 часа провел самолет-разведчик НАТО.

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    18 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море

    Дания отказалась заключать с Россией соглашение по предотвращению инцидентов

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Копенгагене заявило, что неоднократные предложения Москвы подписать с Данией соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе не встретили понимания.

    Инициатива о создании правовой основы для предотвращения опасных ситуаций между военными силами России и Дании остается без ответа из-за нежелания датской стороны урегулировать вопрос в правовом поле, передает РИА «Новости».

    «Россия неоднократно предлагала Дании подписать такой документ, создающий правовую основу для избежания таких ситуаций, как между вертолетом датских ВВС и корветом ВМФ России «Сообразительный». Сегодня остается только констатировать, что инициатива России по деэскалации не встретила понимания», – сообщили в дипмиссии.

    Российские дипломаты напомнили об опасных маневрах датских ВВС 27 августа 2025 года восточнее острова Фемарн и 29 июня 2026 года в проливе Каттегат, когда вертолет приблизился к кораблю ВМФ России на дистанцию 10 метров.

    В посольстве подчеркнули, что Копенгаген использует подобные поводы для оправдания милитаризации страны и поставок оружия Киеву, пугая собственное население российской угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

    В прошлом месяце Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на НАТО.

    США, Дания и Гренландия договорились расширить присутствие НАТО в Арктике.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год страна потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    16 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Лавров: НАТО решила диктовать свою волю странам Азии

    Лавров призвал страны Азии дать конструктивный ответ на угрозы со стороны НАТО

    Лавров: НАТО решила диктовать свою волю странам Азии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс намеревается диктовать свою волю государствам Азии, в связи с чем странам региона необходимо подготовить конструктивный ответ.

    По словам министра, сегодня Североатлантический альянс пытается заявлять, что вся территория Евразии является его зоной ответственности. При этом блок ссылается на свой оборонительный характер, передает РИА «Новости».

    Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что НАТО защищает территории своих стран-членов, однако угрозы теперь якобы исходят из Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря.

    «Это такой серьезный философский разворот, который показывает намерение НАТО диктовать свою волю, далеко за пределы своей зоны ответственности. И в связи с этим нужен какой-то конструктивный ответ. Конструктивный ответ может быть предоставлен только самими странами региона», – сказал Лавров на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД России Сергей Лавров предупредил о долгом преодолении последствий действий США в Афганистане.

    Министр рассказал об угрозе цветных революций в любой стране мира.

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    18 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Мендель призвала Украину отказаться от Донбасса и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Украине необходимо подготовиться к отказу от Донбасса и планов по вступлению в НАТО, заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

    Мендель назвала себя реалисткой и заявила, что Украине нужно подготовиться к «сдаче» Донбасса и других территорий, а также отказаться от надежд на присоединение к Североатлантическому альянсу, пишет Telegraph.

    «Мы не можем продолжать умирать за очень гипотетическую идею вступления в НАТО», – заявила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель заявила о потере более 100 тыс. украинских военнослужащих за 18 недель боев на севере ДНР.

    Мендель предупредила о массовом бегстве граждан из страны на фоне надвигающегося коллапса энергетической инфраструктуры.

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    16 октября 2026, 16:13 • Новости дня
    Захарова пообещала испепеляющий ответ при атаке на Калининградскую область

    Захарова пообещала испепеляющий ответ в случае нападения на Калининград

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любой акт агрессии против Калининградской области повлечет за собой испепеляющий ответ всеми имеющимися средствами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила западные страны о недопустимости нападения на Калининградскую область.

    Она обратила внимание на то, что в Генеральном штабе Войска Польского разработали оперативные планы нанесения упреждающих высокоточных ударов по Калининградской области в ситуации, когда «война с Россией станет неизбежной».

    По словам Захаровой, западные военные планируют уничтожить всю военную инфраструктуру региона, в том числе комплексы «Искандер» и С-400, топливные терминалы и командные пункты. Для выполнения этой задачи предполагается задействовать американские ракетные комплексы «Хаймарс» и польские «Хомар-К», истребители F-16, ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы.

    Кроме того, польские противокорабельные комплексы и авиация стран НАТО намерены заблокировать Калининградскую область с моря, чтобы закрыть выход кораблям Балтийского флота и нарушить снабжение. Параллельно готовится сухопутная наступательная операция в Сувалкском коридоре силами польских механизированных и пехотных дивизий, что дипломат сравнила с планом «Барбаросса 2.0».

    «Варшавским и прочим «стратегам» не стоит забывать о том, о чем неоднократно говорили президент Российской Федерации Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров: любой акт вооруженного вероломства в отношении Калининградской области повлечет за собой испепеляющий, в буквальном смысле, ответ всеми средствами, имеющимися в распоряжении России, и война будет очень короткой», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

    Ранее британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на регион.

    Между тем в среду самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области несколько часов.

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    18 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    В базу «Миротворца» внесли четверых участников команды КВН «Союз»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных четверых участников команды КВН «Союз» Айдара Гараева, Елену Гущину, Александра Алымова и Кирилла Коковкина за исполнение песни о Крыме.

    Причиной включения в списки стало исполнение юмористами песни «Просто вернули полуостров» во время выступления в 2014 году, передает РИА «Новости».

    Ресурс обвиняет чемпионов Высшей лиги КВН в публичной поддержке России и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    Сайт «Миротворец» известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев, несовершеннолетних, а также российских деятелей культуры, которых создатели портала называют «изменниками родины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в базу украинского сайта «Миротворец» внесли музыканта Mr. Credo.

    Список портала пополнила певица Настя Каменских.

    В базу включили дочь Владимира Сальдо.

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    17 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Румынские истребители сбили два беспилотника над Черным морем

    Минобороны: Истребители Румынии сбили два беспилотника над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Два беспилотных летательных аппарата были сбиты истребителями ВВС Румынии в национальном воздушном пространстве над Черным морем, сообщает Минобороны Румынии.

    Минобороны Румынии заявило, что истребители Военно-воздушных сил Румынии сбили два беспилотника в национальном воздушном пространстве. Происхождение аппаратов не уточняется, передает ТАСС.

    Радары зафиксировали группу летевших на юго-запад целей примерно в 120 км восточнее острова Змеиный. После этого в 17:43 по местному времени с 86-й авиабазы в Борче в небо поднялись два румынских истребителя F-16, которые находились на боевом дежурстве воздушной полиции НАТО.

    В военном ведомстве добавили, что первую цель перехватили в 18:01, а вторую – в 18:05. Оба дрона были уничтожены над территориальными водами Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Румыния дважды поднимала истребители из-за воздушных целей.

    В начале месяца ВВС страны задействовали испанские F-16 из-за беспилотников на границе.

    Дрон НАТО во второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    18 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    У побережья Ялты произошло землетрясение

    У побережья Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь сообщила, что в Черном море в 18 км от Ялты зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0.

    В Черном море недалеко от Ялты зафиксировали подземные толчки, пишет ТАСС.

    «В 9:57 по местному времени в Черном море в 18 км от станции «Ялта» произошло землетрясение магнитудой 3,0. Землетрясение носит природный характер, не предварялось форшоками и не имеет афтершоков», – заявила Бондарь.

    Она отметила, что сведений об ощутимости сейсмического события на берегу не поступало. По словам Бондарь, с начала 2026 года специалисты зарегистрировали 123 землетрясения природного характера магнитудами от 0,1 до 4,5. При этом большая часть эпицентров располагалась в Севастопольском районе Черного моря, где зафиксировали восемь ощутимых толчков с интенсивностью от 2 до 3,5 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце специалисты повысили магнитуду землетрясения в акватории Черного моря в Сочи до 4,2.

    В августе подземные толчки произошли у берегов Севастополя.

    В июне сейсмологи зафиксировали у берегов Крыма серию из 22 землетрясений.

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    18 октября 2026, 08:37 • Новости дня
    Власти Литвы объявили красный уровень опасности из-за воздушной угрозы

    Литва объявила красный уровень опасности и закрыла аэропорт Каунаса

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной и северной частях Литвы временно вводили максимальный уровень тревоги из-за неопределенной воздушной угрозы, что привело к остановке работы международного аэропорта Каунаса, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, для реагирования на предполагаемую опасность в небо были подняты истребители Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Национальный центр управления кризисами Литвы обратился к местным жителям с призывом немедленно укрыться в убежищах. Причина возникновения воздушной угрозы не раскрывалась.

    Спустя несколько минут представители литовской армии отменили предупреждение о воздушной опасности, и ситуация нормализовалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы Латвии предупредили о возможной воздушной угрозе. В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Трамп назвал Крым омываемым океаном с четырех сторон

    Дональд Трамп заявил об омываемом океаном с четырех сторон Крыме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Крымский полуостров с четырех сторон омывается океаном.

    «На самом деле все началось с Барака Хуссейна Обамы. <...> Крым – самая ценная часть Украины, причем с большим отрывом. Вы понимаете, о чем я говорю. С четырех сторон – океан. Красивейший участок земли. Я девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле», – сказал глава государства в интервью Newsmax, передают СМИ.

    Крымский полуостров омывается Черным и Азовским морями, соединен с материком через узкий Перекопский перешеек. Площадь полуострова составляет примерно 27 тыс. квадратных километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Летом Трамп перепутал президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на саммите НАТО. В конце прошлого года он заявлял, что бывший президент Барак Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма.

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    18 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Землетрясение у берегов Крыма не ощущалось в Ялте

    Сейсмолог Бондарь: Землетрясение у берегов Крыма не могло ощущаться в Ялте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Землетрясение, произошедшее в Черном море недалеко от южного берега Крыма, не имело афтершоков и не ощущалось в Ялте, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.

    «Магнитуда землетрясения составила 3,0, энергетический класс этого толчка – 9,7, а эпицентр землетрясения располагался на глубине 27 км. Афтершоков не зафиксировано. В Ялте оно не могло ощущаться», – цитирует ее РИА «Новости».

    По ее словам, с начала года институтом зафиксировано 123 природных сейсмических события. Их магнитуда варьировалась от 0,1 до 4,5, а энергетический класс – от 3,6 до 12,3. Большинство эпицентров находилось в Черном море в Севастопольском регионе.

    Ощутимыми стали десять землетрясений, восемь из которых произошли в Севастопольском районе, примерно в 15 км от мыса Фиолент. Еще по одному ощутимому толчку зафиксировали в Керченско-Анапском и Азово-Кубанском районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось о землетрясении у побережья Ялты.

    В прошлом месяце магнитуду землетрясения в акватории Черного моря в Сочи повысили до 4,2.

    В августе землетрясение произошло у берегов Севастополя.

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    16 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Эстонии стартовали военные учения по переброске немецких войск

    ERR: В Эстонии стартовали военные учения по переброске немецких войск

    Tекст: Мария Иванова

    Совместные эстонско-немецкие военные учения Brave Blue 26, направленные на отработку приема войск в случае кризиса или войны, впервые стартовали на территории Эстонии.

    Маневры продлятся до 27 октября, в их ходе военные отработают организацию приема и логистической поддержки немецких подразделений, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    Участники учений собираются выявить возможные проблемы, которые могут возникнуть при реальной переброске союзных войск в логистические районы республики.

    Начальник отдела логистики сил обороны Эстонии Вальдо Вески отметил, что Таллин за свой счет обеспечит транспорт, размещение, питание, топливо и другие услуги, необходимые союзникам для быстрого перемещения к месту выполнения задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.

    На прошлой неделе Североатлантический альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

    В начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск военного блока в прибалтийских странах.

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    18 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    Вооруженные силы Латвии предупредили о возможной воздушной угрозе

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Латвии сообщают о якобы возможной угрозе в воздушном пространстве страны.

    Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о возможной воздушной угрозе в воздушном пространстве страны, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что подробности о характере потенциальной опасности в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник разведывательный беспилотник Латвии заметили у границ с Россией и Белоруссией. В прошлом месяце президент Латвии признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками.

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    17 октября 2026, 12:37 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел над Прибалтикой у границ России

    Американский самолет-разведчик пролетел над Латвией и Эстонией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II совершил полет над территориями Латвии и Эстонии в нескольких десятках километров от российской границы.

    Воздушное судно США начало патрулирование воздушного пространства прибалтийских стран вблизи рубежей России, передает РИА «Новости».

    Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из аэропорта в Румынии утром и направился на северо-запад. Он пересек воздушное пространство Венгрии, Словакии, Польши и Литвы, взяв курс на Эстонию, однако около полудня развернулся и направился обратно на юг.

    Отмечается, что этот самолет, переоборудованный из бизнес-джета для нужд радиолокационной разведки, регулярно осуществляет полеты вокруг Калининградской области, а также над акваторией Черного моря.

    В МИД России заявляли, что Москва открыта к равноправному диалогу с НАТО, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента на фоне беспрецедентной активности сил альянса у западных границ страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области четыре с половиной часа.

    Французский самолет-разведчик пролетел вблизи этого же региона.

    До этого самолет-разведчик США совершил полет над Латвией и Эстонией у российских рубежей.

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    19 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    В НАТО начали обсуждать распределение сил для конфликта с Россией

    Politico: Страны НАТО начали обсуждать подготовку к конфликту с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государства Североатлантического альянса приступают к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

    Страны альянса намерены определить целевые показатели боеспособности объединения на 2029 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    В рамках оборонного планирования участники военного блока должны определить, какие силы и технику они смогут предоставить в случае боевых действий. Также планируется обсудить способы конвенциональной поддержки стран с ядерным оружием, в частности США и Британии.

    Еще одной темой консультаций станет возможный пересмотр Вашингтоном американского военного присутствия в Европе. В этом случае европейским государствам придется замещать возможности США, что может привести к осложнениям при распределении расходов из-за ограниченных национальных бюджетов.

    Кроме того, члены альянса планируют уделить больше внимания южному и юго-восточному флангам. Также предстоит обсудить баланс между наращиванием производства беспилотных летательных аппаратов и дальнейшим развитием традиционных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России.

    Также постоянный представитель США при альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Кроме того, генеральный секретарь НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой для блока.

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