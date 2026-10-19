Американский самолет-разведчик заметили в сотнях километров от Крыма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 8:40 мск и направился в сторону Черного моря, передает РИА «Новости».

По состоянию на 9:10 мск самолет пролетал над водами Черного моря в сотнях километров от Крымского полуострова и направлялся на восток. Конечный пункт борта неизвестен.

Отмечается, что самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик заметили над Черным морем.

До этого самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области 4,5 часа.

В тот же день Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море.