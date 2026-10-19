Австралия решила оснастить подводные беспилотники морскими минами и БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Австралия разрабатывает новые модульные системы для автономных аппаратов Ghost Shark, Speartooth и BlueBottle, которые позволят им доставлять грузы, устанавливать морские мины и запускать беспилотные летательные аппараты, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны.

«Разработка передовых, высокотехнологичных систем полезной нагрузки в рамках второго направления AUKUS является важнейшей частью нашей совместной работы с Соединенными Штатами и Великобританией», – заявил Марлз.

Часть новых систем испытают на этой неделе в американском Сан-Диего на учениях Maritime Big Play Pacific. Конрой сообщил, что производство аппаратов Ghost Shark на австралийском предприятии американской компании Anduril Industries наращивается, и они уже поступают на вооружение. На развитие беспилотных средств подводной войны правительство Австралии намерено за десять лет направить до 4 млрд долларов, из которых 1,2 млрд предусмотрено на приобретение флота Ghost Shark.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Япония решила испытывать гиперзвуковые ракеты в Австралии.

Весной в стране завели дело против резервиста за службу в ВСУ.

В прошлом году Китай заявил о противоречии партнерства AUKUS целям Договора о нераспространении ядерного оружия.