Пентагон тайно закупил ракеты PrSM на фоне конфликта с Ираном

Сухопутные войска США тайно заказали ракеты PrSM на 550 млн долларов

Tекст: Вера Басилая

Сухопутные войска США заказали партию ракет PrSM базовой модификации на сумму почти 539 млн долларов. Еще около 9,8 млн долларов в 2026 году добавили к ранее заключенным контрактам на предыдущие партии этих же снарядов, передает РИА «Новости».

Ни новый заказ на поставку, ни последующее увеличение расходов не появились отдельным сообщением в ежедневной сводке Пентагона о крупных контрактах. Закупки проводились через действующий многолетний договор с Lockheed Martin, внутри которого военные оформляли отдельные запросы и изменения к ним.

Производственный цикл занимает около трех лет, поэтому поставки ракет из новой серийной партии начнутся только в конце 2028 года. В августе американская пресса сообщала, что за пять месяцев боевых действий против Ирана Соединенные Штаты практически исчерпали запасы дальнобойных ракет PrSM и ATACMS.

На 2027 финансовый год армия запросила почти 1,92 млрд долларов на закупку еще 1134 ракет PrSM. Всего США намерены приобрести 3986 снарядов базовой модификации. В сентябре Пентагон также сообщил о заключении контракта на 1,2 млрд долларов на поставку ракет второго поколения, способных поражать движущиеся морские цели.

Ранее СМИ писали, что американская армия решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

До этого Соединенные Штаты закупили устаревшие снаряды для комплексов Patriot.

В апреле Вашингтон резко увеличил закупки ракет Patriot.