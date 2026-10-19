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    Севморпуть кратно бьет тучные советские годы
    Кремль ответил на обвинения ЕС в адрес России о причастности к протестам
    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    Нанесен массированный удар по целям в Киеве
    Рубио: США не прекращали передачу разведданных Украине
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    Bloomberg узнал о жалобах Киева на давление Вашингтона
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    19 октября 2026, 08:51 • Новости дня

    Рубио заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение президента США Дональда Трампа отложить на 60 дней новые санкции против России готовностью Вашингтона использовать любые возможности для успешного завершения переговоров по Украине.

    Президент США Дональд Трамп приостановил на 60 дней введение новых санкций против России, чтобы оценить шансы на урегулирование конфликта на Украине с помощью текущих переговоров с Москвой и Киевом, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что президент открыт для всего, что он может сделать, чтобы помочь положить конец конфликту, если это возможно», – заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Узбекистане.

    По его словам, решение заморозить рестрикции связано с желанием американского лидера выяснить, способны ли контакты сторон привести к позитивному результату и избежать затягивания боевых действий.

    Ранее Трамп выпустил указ об отказе от предусмотренных новым законом ограничений против российских банков, организаций и чиновников. Этот документ также устанавливает запрет на новые инвестиции из США в экономику России и блокирует импорт российского урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом назвал введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В субботу Трамп распорядился не применять ряд ограничительных мер, предусмотренных «законом Грэма».

    В прошлом месяце президент США подписал упомянутый закон о санкциях против Москвы.

    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США

    Американист Ярыгин: Главный вопрос выборов в США – глубина поражения республиканцев

    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    @ J. Scott Applewhite/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    До промежуточных выборов в Конгресс остается чуть больше двух недель. Одна из интриг – исход борьбы за Сенат: республиканцы остро конкурируют с оппонентами даже в «красных» штатах вроде Техаса и на этом фоне наращивают расходы на кампанию рекордными темпами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Существует устойчивая тенденция: на промежуточных выборах партия, которая контролирует Белый дом, теряет места в Палате представителей, и контроль над ней переходит к оппозиции. Поэтому прогнозировать общий вектор здесь несложно. Главный вопрос – в глубине поражения республиканцев и, соответственно, в масштабе победы демократов», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, с Сенатом ситуация куда более напряженная. «Острая конкуренция сохраняется в Огайо и Канзасе. Примечательно, что борьба разворачивается даже в традиционно республиканских штатах. В частности, в Техасе есть вероятность того, что он перейдет к Демпартии. Республиканская партия всерьез обеспокоена исходом», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал, что республиканцы рекордными темпами наращивают расходы на сенатскую кампанию в Техасе. Более того, в нее активно включился Илон Маск: предприниматель через суперкомитет политических действий (America PAC) направил внушительную сумму на поддержку кандидата от Республиканской партии. Но результат не предопределен.

    Как отметил Ярыгин, ориентироваться на опросы общественного мнения при этом не приходится. «Последние несколько избирательных циклов – и президентских, и выборов в Конгресс – показывают, что американцы далеко не всегда открыто говорят о своих предпочтениях. Эта тенденция прослеживается с 2016 года: тогда не принято было поддерживать Дональда Трампа, но в итоге люди проголосовали именно за него», – напомнил эксперт.

    Поэтому, по его оценкам, сгущать краски для республиканцев преждевременно. «Да, в США сложная экономическая ситуация, а уровень поддержки Трампа невысок. Но можно взглянуть на пример администрации Джо Байдена: к концу срока и авторитет Белого дома был не на высоте, и экономическая ситуация в стране оставляла желать лучшего. При этом демократы не потерпели сокрушительного поражения – тотально они не проиграли гонку за Палату представителей», – рассуждает американист.

    Говоря о настроениях американских избирателей, Ярыгин отметил, что традиционно их внимание в первую очередь сосредоточено на внутренней политике. В этом контексте ключевыми остаются два направления – экономика и здравоохранение. «В экономической плоскости избирателей прежде всего волнуют цены на топливо, что закономерно: Америка – одна из самых автомобилизированных стран в мире», – сказал политолог.

    Кроме того, продолжил собеседник, у американцев серьезное беспокойство вызывают растущие цены в магазинах. Причина не сводится исключительно к инфляции – значительную роль играет динамика цен на топливо, которая напрямую транслируется в подорожание товаров на полках. «Именно поэтому Трамп принимает пожарные меры – стремится насытить внутренний рынок дизелем. Эффект от таких шагов проявится не сразу, и в краткосрочной перспективе они вряд ли кардинально изменят картину. Тем не менее сами эти действия служат сигналом избирателям: администрация работает над решением проблемы», – добавил аналитик.

    Также растущая ставка ФРС ощутимо влияет на общий экономический и корпоративный климат. «Экономика не обрушивается, но ее положение постепенно ухудшается, и динамика ставки служит важным индикатором этого состояния. Это в том числе определяет, как будут голосовать избиратели», – рассуждает Ярыгин.

    Еще один болезненный вопрос – стоимость лекарств и страховок. «Фармацевтические компании не снижают цены на препараты, а это напрямую отражается на стоимости страховых полисов. Такая ситуация беспокоит американцев, но пик оформления страховок приходится на февраль–март. Поскольку этот сезон еще не наступил, проблема пока не стала острой для подавляющего большинства граждан», – отметил спикер.

    Что касается вопроса миграции, то он остается крайне политизированным: время от времени отдельные инциденты вновь привлекают к нему внимание общественности. Тем не менее сейчас он воспринимается как второстепенный по сравнению с экономическими проблемами, заключил политолог.

    Напомним, 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а также определены обладатели 35 из 100 мест в Сенате.

    На данный момент обе палаты контролируют республиканцы. В Палате представителей расклад такой: у республиканцев – 218 мест, у демократов – 212, еще четыре мандата остаются вакантными. В Сенате у Республиканской партии 53 сенатора, у Демократической – 45. При этом двое независимых сенаторов при голосовании присоединяются к демократам.

    Согласно данным ресурса Real Clear Politics, за демократов на выборах готовы проголосовать 50,4% избирателей, а за республиканцев – 42,2%. Аналитики сходятся в том, что самая жаркая борьба развернется за нижнюю палату: Poliwave оценивает вероятность ее перехода к Демпартии в 82%. В конкурентных округах Пенсильвании, Северной Каролины, Нью-Йорка и Мичигана небольшое изменение явки может решить исход.

    Согласно анализу Cook Political Report, из 35 сенатских мест примерно 13 эксперты относят к числу конкурентных. Особое внимание аналитиков приковано к четырем штатам: Огайо, Техас, Мэн и Айова. Если республиканцы удержат Сенат, Дональд Трамп сохранит важный рычаг влияния – в частности, при утверждении кадровых назначений.

    Как пишет Politico, амбиции республиканцев в преддверии выборов сводятся к тому, чтобы удержать большинство в Сенате и сохранить за собой как можно больше мест в Палате представителей. При этом сами они признают, что контроль над нижней палатой Конгресса «фактически утрачен». На этом фоне партийные структуры уже сокращают рекламные бюджеты в округах Палаты представителей и перенаправляют средства на спасение позиций в Сенате.

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    18 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    @ Annabelle Gordon/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского за обвинения в адрес американской администрации и отверг его «ложную дилемму» относительно необходимости победы Украины.

    «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец этой войне, что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, согласно которой Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет путем  переговоров. И президент Трамп работает над этим каждый день», – цитирует Бессента телеканал NBC News.

    Глава Минфина США назвал безрассудными заявления Зеленского об ограничении ресурсов для ведения боевых действий. «Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио категорически заявили, что никто в администрации этого не делал, и я считаю, что со стороны президента Зеленского очень безрассудно выдвигать такое обвинение», – подчеркнул Бессент.

    Что касается ослабления санкционного давления на Россию, по его словам,  Трамп намерен взять 60-дневную паузу для изучения ситуации, а снято было лишь эмбарго на поставки дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам Starshield, хотя в пятницу появлялись сообщения, что Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.

    Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год страна потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    17 октября 2026, 04:17 • Новости дня
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять часть санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных недавно принятым «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о мерах против России и Ирана.

    «Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин», – приводит текст документа РИА «Новости».

    Трамп указал, что «представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого освобождения в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Конгресса США захотели заблокировать сделку России и США по поставкам дизельного топлива.

    На прошлой неделе американские власти решили смягчить санкции против так называемого теневого флота танкеров.

    В сентябре президент США подписал закон об «адских санкциях» против Ирана и России. Официально документ носит имя его инициатора – сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

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    17 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Дмитриев оценил политику США на Украине словами «шах и мат»

    Дмитриев оценил шаги США на Украине словами «шах и мат»

    Дмитриев оценил политику США на Украине словами «шах и мат»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал действия американских властей в отношении Киева словами «шах и мат».

    «Шах и мат», – написал он в соцсети X.

    Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию независимого политического комментатора Дэвида Вэнса, который заявил о панике в Брюсселе и Киеве, передает РИА «Новости».

    Вэнс считает, что президент США Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому «играть в военные игры», и ситуация для Киева «движется к мату».

    Во вторник Politico писало, что США могут оставить Украину без американских разведданных и доступа к Starlink. Это произошло после того, как Трамп заявил, что Зеленский создает проблемы для всего мира, и выразил мнение, что Украине нужен лидер, способный договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве.

    Во вторник в Кремле ответили на идею Трампа о встрече Владимира Путина и Зеленского.

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    17 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Рябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование

    В МИД назвали отказ Трампа от новых санкций шагом к урегулированию на Украине

    Рябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение президента США Дональда Трампа заморозить новый закон о санкциях свидетельствует о серьезном намерении Вашингтона помочь урегулировать конфликт на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Отказ американских властей от применения новых ограничений против российских лиц и компаний говорит о серьезности намерений Вашингтона по разрешению украинского конфликта. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Данное решение свидетельствует о серьезности настроя администрации США оказать содействие поиску урегулирования. Теперь ожидаем визга и улюлюканья со стороны Евросоюза и иже с ним», – считает Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    В пятницу спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США ищут варианты отказа от санкций против России.

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    16 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Трамп назвал удары Украины по НПЗ России позором

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп назвал возобновление Украиной ударов по российским НПЗ «позором» и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сложнее в переговорах, чем президент России Владимир Путин.

    Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе Киева от перемирия, которое на прошлой неделе внезапно объявил Трамп, хотя ни Москва, ни Киев согласия с ним не подтверждали. «Все, что он делает, – это повышает мировую цену на нефть. Что ж, я думаю, это позор», – заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax, вышедшем в четверг, передает The Guardian.

    Трамп отметил, что целей для ударов много, но атаки на заводы, производящие дизельное топливо, вредят всему миру, которому это топливо необходимо. Отношения Киева и Вашингтона обострились после того, как Трамп смягчил санкции против России в обмен на поставки Москвой крупных объемов дизельного топлива на мировой рынок – шаг, который расценили как попытку сдержать рост цен на бензин перед промежуточными выборами в США. Зеленский раскритиковал эту договоренность, заявив, что она позволит России продолжать спецоперацию на Украине, которая длится более четырех с половиной лет.

    Трамп также заявил, что не является большим поклонником Зеленского и считает его более проблемным в переговорах, чем Путина.

    Отношения Киева и Вашингтона обострились и из-за ограничения доступа к спутниковой связи Starlink, что затруднило украинские удары дронами и работу систем ПВО. Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил Би-би-си, что его американский коллега Пит Хегсет заверил его о восстановлении работы системы, отметив, что подобные размолвки между Вашингтоном и Киевом случаются не впервые.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Зеленским в Брюсселе назвал «критически важным» получение Украиной всех необходимых средств для защиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинские друзья не одиноки. Зеленский сообщил, что Россия нанесла очередной удар беспилотником по энергетической инфраструктуре в Луцке, что вызвало отключения электричества, а в Кремле обвинили Украину в срыве американских усилий по мирному урегулированию, возобновив удары по НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил об отсутствии существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак. В понедельник портал Axios сообщил, что от Киева потребовали не вредить американским потребителям. В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

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    19 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Bloomberg узнал о жалобах Киева на давление Вашингтона ради уступок Москве

    Bloomberg узнал о давлении Вашингтона на Киев ради уступок Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп якобы пытается заставить Киев сдаться, предложив обменять отказ от ударов по российским НПЗ на системы Patriot, узнало агентство Bloomberg мнение главы киевского режима Владимира Зеленского.

    «Впереди у нас опасные дни до выборов. Моя последняя модель была такой: мы не бьем по российскому дизелю, вы даете нам ракеты для систем Patriot для защиты наших объектов», – заявил Зеленский агентству Bloomberg.

    Политик пожаловался на недружественные шаги Вашингтона, включая намеренное снижение скорости интернета Starlink для украинских войск и задержку поставок дефицитных ракет-перехватчиков. По его словам, складывается впечатление, что союзники намеренно подталкивают страну к капитуляции, желая завершить конфликт за счет Киева.

    «Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не говорю, что это цель, которую преследуют наши партнеры. Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, что войну против России можно было бы закончить раньше за счет Украины. Но так это выглядит», – сказал он.

    Напряженность между Вашингтоном и Киевом достигла предела после решения Трампа смягчить санкции против России в обмен на поставки дизельного топлива для стабилизации мировых цен. Белый дом потребовал от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, обвиняя украинскую сторону в росте стоимости энергоносителей.

    Отдельное недовольство вызвало ограничение работы спутников компании SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.


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    18 октября 2026, 22:22 • Новости дня
    FT узнала об угрозах США в адрес Европы из-за ограничений Starlink

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер предупреждает о «разрушительных» ответных мерах, если Брюссель осуществит планы по ограничению доступа к Starlink для компаний, не входящих в ЕС, узнала FT.

    «Европейские компании столкнутся с «сокрушительными» ответными мерами со стороны Вашингтона, если Брюссель будет настаивать на реализации планов по ограничению доступа американских конкурентов, таких как SpaceX Илона Маска, к некоторым частям европейского рынка, предупредил посол США в ЕС Эндрю Паздер», – The Financial Times.

    Ранее в этом году Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра частот, позволяющих смартфонам подключаться к спутникам, для европейских операторов. Это ограничит частоты для китайских и американских компаний, таких как SpaceX, управляющей спутниковой сетью Starlink.

    «Европейские компании должны остерегаться того, что это может произойти, и это будет очень разрушительно для этих компаний, учитывая размер американского рынка», – заявил Паздер.

    Предлагаемые изменения уже вызвали резкую критику со стороны SpaceX. В компании предупредили, что этот шаг может ухудшить связь на Украине, где сервис Starlink имеет основное значение для гражданских и военных коммуникаций.

    Посол Паздер также усомнился в том, что применение ЕС Закона о цифровых рынках действительно направлено на улучшение конкуренции, а не на получение доходов для европейского бюджета за счет многомиллиардных штрафов, налагаемых на американские корпорации.

    Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия для конкуренции с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а не пытаться ограничить доминирование американских компаний, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink, а советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink.

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    18 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»

    Трамп призвал Францию закрыть границы на фоне масштабных протестов

    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп призвал руководство Франции закрыть государственные границы на фоне охвативших страну масштабных акций протеста, «пока еще не слишком поздно».

    «Франция в огне! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки, пока еще не слишком поздно», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По всей Франции прошли масштабные манифестации из-за удорожания стоимости жизни и повышения цен, которые сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины и поджигала автомобили, для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. человек.

    Президент Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

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    18 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Трамп заявил об «очень хорошем» решении по антироссийским санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что им принято «очень хорошее» решение по антироссийским санкциям.

    «Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всем разберемся, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение», – заявил Трамп.

    Данное решение, как он считает, окажет позитивное влияние на ситуацию для США и остального мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    Белый дом счел возможное введение новых санкций против России помехой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    17 октября 2026, 05:03 • Новости дня
    Президент США отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%
    Президент США отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от применения предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) пошлин до 100% для крупнейших покупателей российских энергоресурсов и до 500% на российские товары.

    В тексте указывается, что президент отказывается от «применения любых пошлин, предусмотренных статьями 112 и 113». Статья 113 этого закона допускала введение до 100% пошлин в отношении товаров государств, активно закупающих энергоресурсы из России, передает РИА «Новости».

    Тот же указ предусматривает отказ от применения пошлин до 500% на российские товары (статья 112).

    Трамп также поручил властям США отслеживать закупки российских нефти и газа другими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Трамп распорядился не применять ряд санкций, предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    В сентябре президент США подписал закон об «адских санкциях» против Ирана и России.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Трамп назвал Крым омываемым океаном с четырех сторон

    Дональд Трамп заявил об омываемом океаном с четырех сторон Крыме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Крымский полуостров с четырех сторон омывается океаном.

    «На самом деле все началось с Барака Хуссейна Обамы. <...> Крым – самая ценная часть Украины, причем с большим отрывом. Вы понимаете, о чем я говорю. С четырех сторон – океан. Красивейший участок земли. Я девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле», – сказал глава государства в интервью Newsmax, передают СМИ.

    Крымский полуостров омывается Черным и Азовским морями, соединен с материком через узкий Перекопский перешеек. Площадь полуострова составляет примерно 27 тыс. квадратных километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Летом Трамп перепутал президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на саммите НАТО. В конце прошлого года он заявлял, что бывший президент Барак Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма.

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    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Песков: Россия и США сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и американский лидер Дональд Трамп полностью сходятся во мнении о нежелании Владимира Зеленского выходить на мирное урегулирование.

    Песков заявил, что Владимир Зеленский отказывается брать на себя ответственность за шаги к мирному урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    «При всем желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно. Но то, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом», – заявил Песков.

    Трамп неоднократно выражал недовольство неготовностью Киева к договоренностям, а также нежеланием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, американский лидер заявлял о необходимости нового руководства на Украине, которое сможет договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что усилия США разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

    В среду в Кремле сообщили о попытках Дональда Трампа вывести кризис на мирные рельсы.

    Во вторник Москва ответила на идею американского лидера о встрече Владимира Путина и Зеленского.

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    18 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    В КСИР заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб»

    В КСИР заявили о наличии технологии создания «матери всех бомб»

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран располагает технологиями создания 14-тонных бомб, разработанных в США, заявил советник главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди.

    Иран получил технологию 14-тонной американской бомбы, заявил Накди, добавив, что компоненты, сплавы и электронные схемы этой бомбы были проанализированы после того, как она не сработала во время 12-дневной войны с США, передает издание Tabnak.

    Сардар Накди заявил во время учений в Сари-Джанфадаян: «Американская «мать всех бомб» весит десять тонн, но во время 12-дневной войны они сбросили на Иран 14-тонную бомбу, которая не сработала».

    По его словам, теперь состав, электронные схемы и технологии американской 14-тонной бомбы проанализированы, и технология ее создания находится в распоряжении КСИР.

    «Если они получат удар такой бомбой, пусть знают, откуда мы взяли эту технологию», – сказал советник главы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб». Вашингтон заявил о том, что разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

    Генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    18 октября 2026, 17:43 • Новости дня
    Нетаньяху призвал завершить все задачи Израиля за срок президентства Трампа

    Нетаньяху призвал завершить задачи Израиля за два года до ухода Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство должно выполнить важнейшие задачи на всех фронтах в ближайшие два года, пока пост президента США занимает Дональд Трамп.

    «У нас осталось еще два года президентского срока моего друга Дональда Трампа, и это именно то время, когда мы должны завершить наши важнейшие задачи на всех фронтах», – заявил Нетаньяху в обращении к избирателям, размещенном в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее премьер неоднократно отмечал, что Израиль ведет конфликт на семи фронтах, подразумевая сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Йемен.

    Нетаньяху также выразил уверенность, что предстоящие 27 октября парламентские выборы имеют судьбоносное значение для будущего страны. По его мнению, победа оппозиционного блока с участием левых и арабских партий приведет к созданию независимой Палестины. Воспрепятствовать этому, как утверждает политик, может только возглавляемая им партия «Ликуд» и коалиция правых, ультраправых и религиозных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана.

    Еврейское государство и Соединенные Штаты обсуждали новые удары по Исламской республике.

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