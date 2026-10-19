Протестующие в Париже попытались отнять камеру у съемочной группы RT

Участники беспорядков в Париже напали на съемочную группу телеканала RT

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время работы над репортажем в Париже агрессивно настроенная толпа протестующих окружила корреспондента Вафу Факкани и ее оператора. Демонстранты кричали и пытались выхватить у съемочной группы камеру. Журналистам удалось самостоятельно выбраться из толпы и продолжить работу, передает RT.

Ранее стало известно, что во Франции после массовых беспорядков 17 октября задержали более 2 тыс. человек. По словам главы МВД страны Лорана Нуньеса, в столкновениях пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных. Участники протестов громили магазины и нападали на государственные учреждения в Париже, Марселе и других крупных городах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время протестов во Франции.

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