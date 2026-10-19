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    19 октября 2026, 08:45 • Новости дня

    Протестующие в Париже попытались отнять камеру у съемочной группы RT

    Участники беспорядков в Париже напали на съемочную группу телеканала RT

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время съемок сюжета во французской столице толпа демонстрантов окружила корреспондента Вафу Факкани и попыталась отобрать у журналистов камеру.

    Во время работы над репортажем в Париже агрессивно настроенная толпа протестующих окружила корреспондента Вафу Факкани и ее оператора. Демонстранты кричали и пытались выхватить у съемочной группы камеру. Журналистам удалось самостоятельно выбраться из толпы и продолжить работу, передает RT.

    Ранее стало известно, что во Франции после массовых беспорядков 17 октября задержали более 2 тыс. человек. По словам главы МВД страны Лорана Нуньеса, в столкновениях пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных. Участники протестов громили магазины и нападали на государственные учреждения в Париже, Марселе и других крупных городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время протестов во Франции.

    Участники беспорядков в Париже ограбили пожилую пару.

    Мэр французской столицы призвал жителей помочь с уборкой улиц после массовых погромов.

    18 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и потребовал от правительства принять меры для предотвращения повторения массовых уличных беспорядков.

    «Потребовал от правительства извлечь все необходимые уроки в вопросах сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий, а также принять меры, чтобы подобное больше не повторилось», – заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV, его слова приводит РИА «Новости».

    Он добавил, что ждет от властей четких ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер французских правых Жордан Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов.

    Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц.

    Макрон пообещал наказать участников беспорядков.

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    18 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Погромы во Франции обошлись магазинам в сотни миллионов евро

    BFMTV: Ущерб торговле во Франции из-за погромов составит сотни миллионов евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор торговой сети Carrefour Александр Бомпар заявил, что ущерб магазинам во Франции из-за массовых беспорядков составит сотни миллионов евро.

    Сумма ущерба торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков будет исчисляться сотнями миллионов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Нас грабили весь день, и затронуто было оборудование. Ущерб составит десятки миллионов евро. Для всей торговли во Франции он будет исчисляться сотнями миллионов евро», – заявил Бомпар.

    По его словам, в ходе беспорядков были повреждены 50 магазинов сети Carrefour. Кроме того, погромы затронули около 1,5 тыс. торговых точек по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Глава государства посетил концерт Селин Дион перед началом массовых протестов.

    В субботу участники акций против роста цен ворвались в мэрию Лилля.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год страна потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    19 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции

    Французы высмеяли отдыхающего на фоне массовых погромов Макрона

    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи социальных сетей создали множество мемов с президентом Франции Эммануэлем Макроном, высмеивая его кажущееся безразличие к охватившим страну беспорядкам.

    В интернете стремительно распространяются коллажи, видеоролики и сгенерированные нейросетями изображения, на которых французский лидер предстает отдыхающим на фоне массовых погромов, сообщает RT в Telegram-канале.

    В одном из видеороликов глава государства вместе с супругой наслаждаются концертом, в то время как параллельно демонстрируются кадры горящих зданий, создавая иллюзию радости зрителей от пожара.

    На других изображениях президента представляют в образе древнеримского императора Нерона с лирой на фоне горящего Рима или со скрипкой рядом с пылающей Эйфелевой башней. Кроме того, популярен мем, где политик изображен в виде сидящей в огне собаки, заявляющей о необходимости отправить еще больше денег на Украину.

    Основной посыл этих публикаций заключается в обвинении главы государства в бездействии и игнорировании внутренних проблем Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон посетил концерт Селин Дион на фоне массовых протестов во Франции.

    Телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время уличных акций.

    Французский лидер пообещал наказать участников погромов.

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    18 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Макрона уйти в отставку

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку на фоне масштабных беспорядков в стране.

    Филиппо, который также является кандидатом в президенты Франции, обвинил французские власти в способствовании масштабной нелегальной миграции на протяжении десятилетий, передает РИА «Новости».

    «Чтобы выйти из хаоса, нужно прогнать предателей у власти, нужно восстановить государственность, восстановить национальный суверенитет», – заявил Филиппо.

    По всей Франции прошли масштабные акции протеста против повышения цен и удорожания стоимости жизни. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Правоохранители применили против толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали во Франции более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Во Франции раскритиковали Макрона из-за того, что он посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов.

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    18 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило две тысячи человек

    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в субботу превысило две тысячи человек, пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.

    «На настоящий момент более двух тысяч человек были задержаны… Более 600 полицейских, жандармов и пожарных пострадали», – приводит слова Нуньес РИА «Новости».

    Министр внутренних дел отметил, что данные о пострадавших пока предварительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Тогда сообщалось, что французские полицейские задержали более 1,8 тыс. человек.

    В субботу правоохранители задержали 400 участников протестов против роста цен во Франции.

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    18 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Лидер французских правых Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов

    Лидер партии «Национальное объединение» Барделла призвал Макрона уйти в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон должен попросить прощения у граждан за беспорядки и уйти в отставку, заявил лидер правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

    «Я жду от Эммануэля Макрона, что он попросит прощения и уйдет», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Барделлы, Франция расплачивается за десятилетия снисходительности властей, утраты авторитета, а также за «моральное и материальное разоружение сил правопорядка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    В этот же день лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также потребовал от Макрона уйти в отставку.

    Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

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    18 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Пушков допустил румынский сценарий на выборах президента Франции

    Сенатор Пушков предупредил о риске отмены победы Ле Пен на выборах во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что на президентских выборах во Франции в 2027 году оппоненты Марин Ле Пен могут попытаться отстранить ее через суд или аннулировать итоги голосования под предлогом иностранного вмешательства.

    «С нынешним уровнем поддержки Марин Ле Пен гарантированно побеждает в первом туре президентских выборов во Франции, которые состоятся в конце апреля 2027 года. К этому, несомненно, готовятся либерал-глобалисты в ЕС и в самой Франции», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Политик пояснил, что у политических противников кандидата есть два возможных варианта действий. В первом случае они попытаются задействовать судебную машину, чтобы не допустить Ле Пен до голосования. Второй сценарий подразумевает отмену результатов первого тура под предлогом российского вмешательства. По его словам, именно так поступили с независимым кандидатом Кэлином Джеорджеску в Румынии, передает РИА «Новости».

    Пушков добавил, что тему вмешательства уже вбросил в информационное пространство кандидат от французских социалистов Рафаэль Глюксманн в надежде на поддержку местных изданий. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению парламентария, также задействует доступные Евросоюзу рычаги давления. Сенатор напомнил, что Ле Пен недавно обещала прекратить финансирование Украины в случае своей победы из-за угрозы дефолта во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу. В среду Ле Пен заявила о неспособности Франции продолжать финансирование Украины. Летом парижский суд подтвердил приговор политику за растрату.

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    18 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»

    Трамп призвал Францию закрыть границы на фоне масштабных протестов

    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп призвал руководство Франции закрыть государственные границы на фоне охвативших страну масштабных акций протеста, «пока еще не слишком поздно».

    «Франция в огне! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки, пока еще не слишком поздно», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По всей Франции прошли масштабные манифестации из-за удорожания стоимости жизни и повышения цен, которые сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины и поджигала автомобили, для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. человек.

    Президент Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

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    18 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Пожилую пару раздели и ограбили во время беспорядков в Париже

    Entrevue: Участники беспорядков в Париже ограбили и раздели пожилую пару

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время массовых беспорядков в столице Франции злоумышленники напали на мужчину и женщину старше 80 лет, оставив пострадавших на улице практически без одежды.

    Инцидент произошел недалеко от площади Республики, где проходили масштабные протестные акции против удорожания стоимости жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на французский журнал Entrevue.

    У пожилой пары отняли украшения и несколько личных вещей, а также сняли с них часть одежды, оставив практически голыми посреди улицы. После случившегося пострадавшим оказали необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

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    18 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов

    Мэр Парижа Грегуар призвал жителей присоединиться к уборке улиц после погромов

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Парижа Эммануэль Грегуар обратился к жителям французской столицы с призывом присоединиться к уборке улиц после массовых беспорядков, которые произошли на субботних протестных акциях.

    Жителей Парижа призвали помочь городским службам расчистить улицы после массовых протестов. С такой просьбой к горожанам обратился мэр французской столицы Эммануэль Грегуар, передает РИА «Новости».

    «В порыве солидарности сотни жителей и жительниц Парижа собираются, чтобы помочь Парижу восстановиться… Я приглашаю каждого прийти нам помочь! Сегодня я вместе с ними на местах, а также рядом с пострадавшими торговцами», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). По словам градоначальника, с трех часов ночи в городе работают более тысячи уборщиков, что в три раза превышает численность персонала в обычные выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Ниццы Эрик Сьотти призвал срочно создать места в тюрьмах для погромщиков.

    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

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    18 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков

    Полиция Франции задержала более 1,8 тыс. участников беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании свыше 1,8 тыс. человек во время масштабных акций протеста и столкновений с полицией.

    Во французских городах прошли масштабные уличные выступления, переросшие в противостояние протестующих с силами правопорядка, передает ТАСС.

    «На данный момент задержаны 1,8 тыс. человек, проводится расследование с целью выявления виновных, чтобы они предстали перед судом», – заявил Нуньес.

    Министр внутренних дел подчеркнул, что в ходе пресечения беспорядков ранения получили более 500 сотрудников полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек. В Париже после массовых протестов правоохранители задержали более 850 человек. В субботу полиция применила водометы на акции против роста цен.

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    18 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    В Париже после массовых протестов задержали более 850 человек

    В Париже в ходе беспорядков на протестах задержали 855 человек

    В Париже после массовых протестов задержали более 850 человек
    @ Hesham Elsherif/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе беспорядков на массовых протестах в Париже задержаны 855 человек, сообщил глава столичной полиции Патрис Фор.

    «Действия правоохранителей привели к задержанию 855 человек», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на данные властей, в результате столкновений пострадали 13 полицейских и жандармов, а также два пожарных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Число задержанных в ходе беспорядков по всей стране достигло 1,2 тыс. человек.

    Протестующие в Париже атаковали полицейский участок.

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    18 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа

    В ходе беспорядков во Франции протестующие сожгли историческую мэрию Лиможа

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате массовых беспорядков во Франции протестующие подожгли и практически полностью разрушили историческое здание мэрии Лиможа постройки XIX века.

    Зачинщики беспорядков ворвались в здание и устроили поджог, несмотря на находившихся внутри людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на префектуру департамента Верхняя Вьенна.

    «Мэрия Лиможа, являющаяся объектом наследия и символом для всех, была по большей части разрушена», – говорится в заявлении властей.

    По словам префекта Мориса Барата, пожарные боролись с огнем всю ночь. Фасад и передняя историческая часть здания уничтожены, однако заднюю часть удалось спасти. На опубликованных кадрах видно обрушение объятой огнем колокольни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников беспорядков.

    В субботу участники протестов против роста цен ворвались в мэрию Лилля.

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    18 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Вэнс обвинил западных либералов в импорте третьего мира во Францию

    Вице-президент США Вэнс связал беспорядки во Франции с политикой либералов

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что массовые беспорядки во Франции стали следствием решения западных либералов впустить в страну жителей стран третьего мира.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал массовые беспорядки во Франции, связав происходящее с миграционной политикой, сообщают «Вести».

    «Западные либералы импортировали третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и жалости. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости», – отметил политик.

    Он также выразил надежду на то, что это безумие удастся остановить до того, как пострадают исторические достопримечательности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции. Число задержанных в ходе беспорядков достигло 1,2 тыс. человек. В субботу протестующие против роста цен подожгли здание мэрии Лиможа.

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    18 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Риск победы Ле Пен ускорил подготовку новых санкций против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз и Украина намерены подготовить новый пакет санкций против России до президентских выборов во Франции, опасаясь изменения позиции Парижа в случае победы Марин Ле Пен.

    Евросоюз и Украина планируют ввести очередные санкции против России до выборов французского президента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    Киев и Брюссель разрабатывают варианты действий на случай, если кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выиграет выборы и уменьшит поддержку Украины. По словам источника издания, февраль может стать последним шансом для введения ограничений из-за предстоящего голосования. Европейские чиновники признались, что им «повезет», если пакет удастся согласовать после февраля, когда избирательная кампания будет на пике.

    Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, так как занимает второй президентский срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый пакет санкций ЕС признаком слабости Брюсселя.

    В среду Марин Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири.

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