Турция заявила о координации с Россией по безопасности судоходства в Черном море

Турция поддержала координацию с РФ по безопасности судоходства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турция поддерживает тесную координацию с Россией по вопросам безопасности судоходства в Черном море на фоне сохраняющихся угроз гражданскому морскому сообщению и рисков для региональной торговли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком кабмине.

«Для Турции принципиально важно, чтобы гражданские суда могли безопасно осуществлять перевозки, а ситуация в регионе не приводила к дальнейшему росту угроз для экипажей и торгового сообщения», – заявил собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что эскалация в Черном море затрагивает не только прибрежные государства, но и международную торговлю, включая поставки продовольствия. Поэтому Анкара считает необходимым искать практические решения для обеспечения безопасности морских перевозок вместе с заинтересованными сторонами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Россия парализовала черноморское судоходство Украины.

Также Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море.