Турция заявила о координации с Россией по безопасности судоходства в Черном море

Турция поддерживает тесную координацию с Россией по вопросам безопасности судоходства в Черном море на фоне сохраняющихся угроз гражданскому морскому сообщению и рисков для региональной торговли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком кабмине.
«Для Турции принципиально важно, чтобы гражданские суда могли безопасно осуществлять перевозки, а ситуация в регионе не приводила к дальнейшему росту угроз для экипажей и торгового сообщения», – заявил собеседник агентства.
Источник подчеркнул, что эскалация в Черном море затрагивает не только прибрежные государства, но и международную торговлю, включая поставки продовольствия. Поэтому Анкара считает необходимым искать практические решения для обеспечения безопасности морских перевозок вместе с заинтересованными сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.
Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Россия парализовала черноморское судоходство Украины.
Также Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море.