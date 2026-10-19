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    19 октября 2026, 08:20 • Новости дня

    Скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление

    Синоптик Леус спрогнозировал рост давления в Москве до 765 миллиметров

    Tекст: Мария Иванова

    К вечеру понедельника атмосферное давление в Москве поднимется до 765 мм ртутного столба, что значительно превышает нормальные показатели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Атмосферное давление в Москве к вечеру понедельника поднимется до 765 миллиметров ртутного столба, превысив нормальные значения на 17–19 единиц. Погоду в столице будет определять южная периферия холодного скандинавского антициклона, центр которого располагается над востоком Ленинградской области, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В столичном регионе прогнозируется переменная облачность и отсутствие дождей. Температура воздуха упадет на шесть-семь градусов по сравнению с воскресеньем и составит от девяти до 11 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от семи до 12 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду.

    Во вторник осадки также не предвидятся. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса, а в дневные часы воздух вновь прогреется до 11 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Москве.

    В четверг жителям столицы пообещали возвращение сентябрьского тепла.

    В начале месяца в Москве вторые сутки подряд зафиксировали рекордно высокое давление.

    18 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Московская полиция решила выдворить почти 340 иностранцев после рейда

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам масштабного оперативно-профилактического мероприятия на севере Москвы правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства.

    Сотрудники столичной полиции подвели итоги проверок соблюдения миграционного законодательства в Северном административном округе, приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД России.

    «Сотрудники полиции УВД по САО провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства», – сообщили в ведомстве. Там уточнили, что проверки охватили общественные места, улицы, хостелы, гостиницы и жилые дома.

    Всего в ходе рейда правоохранители составили 1406 административных протоколов в отношении иностранных граждан. Помимо выдворения 338 человек, принято 842 решения о неразрешении въезда в Россию, а нарушителям назначены штрафы.

    Кроме того, полиция возбудила 13 уголовных дел по фактам незаконного пересечения границы и преступлений, связанных с поддельными документами. Еще 22 дела заведено по другим преступлениям. Также выявлены три иностранца, находящиеся в межгосударственном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу масштабный миграционный рейд начался на Сенном рынке в Петербурге.

    В понедельник правоохранительные органы задержали организаторов нелегальной миграции в столичном шоуруме одежды.

    В прошлом месяце силовики арестовали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции в Москве.

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    17 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Работавшая няней москвичка получила 15 суток за подножки и плевки в прохожих

    Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за подножки и плевки в прохожих

    Работавшая няней москвичка получила 15 суток за подножки и плевки в прохожих
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину, которая плевалась в прохожих и ставила им подножки.

    Женщина нарушала общественный порядок на улице, плевалась в прохожих, толкала их, ставила подножки, сопровождая действия матом, а на замечания окружающих не реагировала, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

    В суде она вину отрицала и утверждала, что в деле нет события и состава правонарушения, а задержали ее якобы при других обстоятельствах. Арестованная уточнила, что работает няней.

    «Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – говорится в материалах.

    Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве, попытки оспорить решение в апелляционном порядке не увенчались успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее петербуржец Маяковский был арестован в Москве за хулиганство.

    Однажды сломавшему нос девушке в метро Москвы мужчине вменили хулиганство.

    Кроме того, в Москве арестовали 20 участников массовой драки в Прокшино.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год страна потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    16 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    В Москве раскрыли ограбление банка спустя 11 лет по забытой налетчиком куртке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные правоохранители задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на банк в Москве в 2015 году, благодаря совпадению ДНК на забытой им куртке.

    Сотрудники полиции Москвы раскрыли нападение на банк по забытой нападавшим куртке. В июле 2015 года мужчина ворвался в банк на Варшавском шоссе и, угрожая кассирам, похитил более 9 млн рублей, после чего скрылся, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

    «Тогда оперативники нашли куртку, похожую на ту, в которой был нападавший. Эксперты выделили ДНК-профиль и внесли его в федеральную базу. Тогда установить личность подозреваемого не удалось. Спустя 11 лет обнаружилось совпадение», – сообщили в ведомстве.

    ДНК-профиль совпал со следами на куртке при геномной регистрации подозреваемого, который уже отбывал наказание в исправительной колонии Тверской области за причинение тяжкого вреда здоровью.

    Совпадение лица нападавшего с фотографиями мужчины подтвердила судебно-портретная экспертиза, также его опознала одна из потерпевших кассиров. Подозреваемого задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в серии ограблений банков.

    Правоохранители задержали злоумышленника после очередного нападения. В 2024 году вооруженный мужчина ограбил отделение банка в центре Новосибирска.

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    17 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин в «Максе».

    Перед этим он сообщил еще о 25 сбитых БПЛА. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 44. Таким образом, всего за ночь ликвидированы 144 БПЛА.

    В Ленинградской области уничтожили два БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    Актрисе Зиновьевой повредили Porsche на полмиллиона рублей в шиномонтаже

    Актрисе Зиновьевой повредили Porsche в шиномонтаже из-за спора об оплате

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Зоя Зиновьева сообщила о повреждении своего автомобиля Porsche сотрудниками московского шиномонтажного сервиса после отказа заплатить завышенную цену за ремонт.

    Актрисе Зое Зиновьевой, известной по сериалу «Беспринципные», повредили автомобиль Porsche в столичном шиномонтажном сервисе, ущерб оценивается в полмиллиона рублей, передает РИА «Новости».

    Конфликт возник после того, как по завершении ремонта сотрудники мастерской на улице Правды потребовали сумму, более чем вдвое превышающую изначально оговоренную.

    «На мой отказ оплачивать сверх озвученной суммы заявили, что не выпустят меня. Я оставила изначально озвученную сумму, села в машину и стала выезжать», – написала Зиновьева в соцсетях.

    По словам актрисы, работник сервиса попытался помешать ее выезду и намеренно нажал кнопку закрытия ворот. В результате столкновения машина получила серьезные повреждения.

    Автоэксперт рассказал о действиях при повреждении автомобиля коммунальщиками.

    Юрист объяснил правила фиксации ущерба автомобилю после непогоды.

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    18 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    СК установил восемь фигурантов дела об убийстве москвички по указке мошенников

    В деле об убийстве москвички по указке мошенников оказалось восемь фигурантов

    Tекст: Вера Басилая

    По уголовному делу об убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве по указанию мошенников проходят восемь фигурантов, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил, что на данный момент в числе фигурантов уголовного дела восемь лиц. По его словам, кроме исполнителя преступления – 20-летнего футболиста клуба «Урал-2» Даниила Секача, по делу проходят четверо курьеров и двое координаторов, которые передавали адреса доставки имущества. В числе фигурантов также числится девушка, передавшая Секачу орудие преступления и участвовавшая в передаче похищенного, передает РИА «Новости».

    Убийство произошло в Москве в марте 2026 года. Мошенники под видом правоохранителей убедили несовершеннолетнюю дочь жертвы впустить в квартиру Секача. По указанию кураторов он убил мать девочки, сутки удерживал подростка, похитил деньги и ювелирные украшения из сейфа. Футболист арестован по обвинению в убийстве, разбое и насильственных действиях сексуального характера.

    Ранее правоохранительные органы задержали куратора и курьера по делу об убийстве на Строгинском бульваре.

    Один из соучастников нападения признал свою вину в инкриминируемом преступлении.

    Ранее Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в этом убийстве футболиста Даниила Секача.

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    17 октября 2026, 23:53 • Новости дня
    Подростков задержали в Москве за езду на самокатах и питбайках по проезжей части

    Полиция задержала 20 подростков на электросамокатах и питбайках в Москве

    Подростков задержали в Москве за езду на самокатах и питбайках по проезжей части
    @ кадр из видео МВД России

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве задержаны 20 несовершеннолетних, которые передвигались на электросамокатах и питбайках по проезжей части, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В субботу днем на Третьем транспортном кольце заметили группу несовершеннолетних, ехавших на электросамокатах и питбайках по проезжей части в сторону Ленинградского проспекта.

    «Мои столичные коллеги установили несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения», – сообщила представитель МВД России в «Максе».

    Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и пресечения административных нарушений сотрудники ДПС УВД по Северному административному округу организовали мероприятие по розыску и остановке этой группы подростков. Нарушителей задержали недалеко от торгового центра «Авиапарк» и доставили в отдел МВД России по Хорошевскому району Москвы.

    В отношении подростков было составлено девять протоколов по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях России. Кроме того, в отношении родителей несовершеннолетних оформлено 20 протоколов по статье 5.35 КоАП России за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД зафиксировало резкий рост числа аварий с участием мини-мотоциклов.

    В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Грузовик сбил девушку на самокате на Малой Дмитровке в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы на улице Малая Дмитровка грузовой автомобиль сбил девушку на самокате, в результате чего она получила травмы.

    В субботу днем на улице Малая Дмитровка в Центральном административном округе столицы грузовик сбил девушку на самокате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

    «Примерно в 14.25 на улице Малая Дмитровка возле дома 5/2 грузовой автомобиль наехал на средство индивидуальной мобильности», – сообщили в ведомстве.

    В результате столкновения пострадала девушка, управлявшая самокатом. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на западе Москвы двое детей на электросамокате получили травмы в результате ДТП. В апреле массовая авария с участием электросамоката в столице привела к гибели человека. Ранее в столкновении с автобусом в Москве погиб подросток на электросамокате.

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    16 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа на железной дороге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Транспортные полицейские задержали несовершеннолетнего студента, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге по указанию неизвестных лиц.

    Причиной возгорания трансформаторного шкафа на перегоне Химки – Молжаниново Ленинградского направления Московской железной дороги стал умышленный поджог. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний третьекурсник подмосковного техникума из Владивостока, сообщает управление на транспорте МВД по ЦФО.

    Подросток признался, что действовал по инструкции неизвестных, с которыми познакомился через чат-бот под видом девушки. Кураторы оплатили юноше такси и перевели деньги на покупку горючих материалов. Добравшись до места, студент вскрыл шкаф, поджег его и снял свои действия на камеру телефона.

    Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье о террористическом акте. На время следствия суд заключил несовершеннолетнего под стражу. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг за поджоги релейных шкафов суд приговорил жителей Калуги к длительным срокам.

    Во вторник в Кузбассе двух подростков осудили за диверсию.

    На прошлой неделе в Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге.

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    17 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    Синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в Москве

    Синоптик Леус: Менять летнюю резину на зимнюю в Москве можно в начале ноября

    Tекст: Мария Иванова

    Владельцы автомобилей в Москве могут использовать летнюю резину еще две-три недели, до начала ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Однако тем, кто использует машину в сумерки и ночью, стоит задуматься о замене шин раньше из-за околонулевых температур, написал синоптик в своем Telegram-канале.

    Леус отметил, что «автомобильная зима» по климату начинается в столице 19 ноября. С этого дня среднесуточная температура воздуха обычно опускается ниже плюс 5 градусов, при которой производители рекомендуют переходить на зимние шины.

    По его словам, теплая и сухая погода октября позволяет отложить замену резины. В ближайшую неделю в столице сохранится антициклональная погода со средним температурным фоном на 2-3 градуса выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг синоптик пообещал москвичам возвращение сентябрьского тепла.

    В прошлую пятницу в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В прошлом месяце в Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре.

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    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Пассажирка московской электрички получила травмы из-за брошенного в окно кирпича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве после того, как брошенный кирпич пробил окно поезда МЦД-2 и травмировал девушку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    «По предварительным данным, в начале октября этого года в вагон электропоезда попал кирпич, в результате чего женщина 2004 года рождения получила телесные повреждения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В прокуратуре предоставили видео, на котором видно, как кирпич пробивает стекло и попадает в женщину. После этого пострадавшая наклонила голову и закрыла лицо руками.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Транспортная прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и ищут виновного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская». В декабре прошлого года после дебоша в Петербурге в полицию были доставлены 33 подростка. В ноябре приморец распылил перцовый газ в лицо полицейскому.

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    18 октября 2026, 05:18 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 127

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера субботы силы ПВО уничтожили 127 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 11 БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он опубликовал два сообщения, что сбиты еще 25 и 40 беспилотников соответственно.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ПВО сбила еще 51 беспилотник, который летел на Москву.

    Над территорией Ленинградской области также продолжается отражение масштабной атаки БПЛА, уничтожено 95 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 октября 2026, 23:31 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин: ПВО уничтожила 51 летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 51 беспилотник, который летел на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 12 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он сообщил, что сбито еще 25 дронов, затем ПВО уничтожила еще 14 БПЛА.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 144 беспилотника, летевших на Москву.

    В среду попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Москвич избил пассажира метро после столкновения на эскалаторе

    МВД: В московском метро задержали мужчину за избиение пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московские полицейские задержали 32-летнего жителя столицы, который избил пассажира в переходе между станциями метро «Лубянка» и «Кузнецкий Мост» из-за столкновения на эскалаторе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Предварительно установлено, что в переходе со станции «Лубянка» на станцию «Кузнецкий Мост» между двумя мужчинами произошел конфликт из-за столкновения на эскалаторе. Один из них нанес своему оппоненту несколько ударов и скрылся», – пояснила Волк в Max.

    Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Личность нападавшего установили, им оказался 32-летний москвич, который уже признал свою вину.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд арестовал 26 иностранцев за массовую драку в Москве. В том же месяце подросток получил ножевое ранение в драке на севере города. В апреле двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская».

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    16 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    В Москве впервые в России пересадили спинной мозг

    Московские врачи впервые в стране провели операцию по пересадке спинного мозга

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В московском Институте скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели успешную операцию по трансплантации спинного мозга, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Уникальное хирургическое вмешательство, длившееся 12 часов, позволило пациенту, которому грозила полная неподвижность, получить шанс на восстановление, указал градоначальник в Max.

    В настоящее время прооперированный чувствует себя хорошо. Данная операция стала продолжением реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей.

    Вмешательство было выполнено с участием китайских коллег в рамках трансфера медицинских технологий. Столичная медицина активно перенимает передовой мировой опыт и развивает международное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в России решили расширить список органов для трансплантации. В Китае провели уникальную операцию по реплантации ног. Российские ученые разработали способ выращивания зубов из стволовых клеток.

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