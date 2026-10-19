Скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление

Синоптик Леус спрогнозировал рост давления в Москве до 765 миллиметров

Tекст: Мария Иванова

Атмосферное давление в Москве к вечеру понедельника поднимется до 765 миллиметров ртутного столба, превысив нормальные значения на 17–19 единиц. Погоду в столице будет определять южная периферия холодного скандинавского антициклона, центр которого располагается над востоком Ленинградской области, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В столичном регионе прогнозируется переменная облачность и отсутствие дождей. Температура воздуха упадет на шесть-семь градусов по сравнению с воскресеньем и составит от девяти до 11 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от семи до 12 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду.

Во вторник осадки также не предвидятся. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса, а в дневные часы воздух вновь прогреется до 11 градусов тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Москве.

В четверг жителям столицы пообещали возвращение сентябрьского тепла.

В начале месяца в Москве вторые сутки подряд зафиксировали рекордно высокое давление.