Мошенники похитили у москвички рекордные 450 млн рублей

Кибермошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наше противодействие осуществляется с 2019 года. За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей. Рекорд – 450 млн рублей», – рассказал Кононенко ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что жертвой рекордного обмана стала женщина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МВД составили алгоритм действий после звонка телефонных мошенников.

В четверг правоохранительные органы рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве.

Ранее злоумышленники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.