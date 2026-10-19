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    Севморпуть кратно бьет тучные советские годы
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    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    Нанесен массированный удар по целям в Киеве
    Рубио: США не прекращали передачу разведданных Украине
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
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    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    19 октября 2026, 08:12 • Новости дня

    Вложения России в американские гособлигации остались на уровне 25 млн долларов

    Минфин США: Вложения России в гособлигации остались на уровне 25 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Принадлежащий России портфель американских государственных облигаций по итогам августа сохранился на июльском уровне и составил 25 млн долларов.

    Российский портфель гособлигаций США в августе остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского Минфина.

    По статистике ведомства, объем долгосрочных бумаг в российском портфеле составил 21 млн долларов, а краткосрочных – 4 млн долларов. В конце июля эти показатели находились на уровне 22 млн и 3 млн долларов соответственно.

    Крупнейшим держателем американского государственного долга остается Япония, хотя ее вложения за месяц сократились с 1,104 трлн до 1,068 трлн долларов. На втором месте расположилась Британия, увеличившая портфель с 998,3 млрд до 1,01 трлн долларов. Тройку лидеров замыкает Китай, сокративший баланс американских облигаций с 618 млрд до 590,7 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом объем российских вложений в государственные облигации США вырос до 29 млн долларов.

    В январе этот показатель снизился.

    В прошлом году вложения России в американский госдолг опускались до 35 млн долларов.

    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год страна потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    16 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress

    Tекст: Дарья Григоренко

    США столкнулись с ситуацией, при которой им приходится искать возможности для отмены санкционных мер в отношении России, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    «Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать», – приводит слова Дмитриева ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона безостановочно работает над вопросом снятия введенных ею санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю.

    Во вторник Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС.

    В прошлом месяце Индия пообещала защитить свою экономику от американских санкций против России.

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    17 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    Конгрессмены захотели заблокировать сделку России и США по дизелю
    Конгрессмены захотели заблокировать сделку России и США по дизелю
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс представил законопроект, который нацелен на отмену лицензий, смягчающих санкции против поставок российского дизельного топлива.

    Группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла законопроект, который должен помешать реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива в США, передает ТАСС.

    Разработанный проект предусматривает отмену опубликованной 9 октября генеральной лицензии Минфина США, выводившей поставки российского дизельного топлива на мировые рынки из-под американских санкций до 7 апреля 2027 года, а также аннулирование других лицензий, связанных со смягчением рестрикций против российских энергоносителей. При этом Минфину США запрещается на срок три года выдавать новые подобные разрешения.

    Согласно законопроекту, государственной Корпорации по финансированию международного развития США запрещается участвовать в любых договоренностях, касающихся российских энергоносителей, а администрация в Вашингтоне должна принять дополнительные меры по применению и ужесточению антироссийских санкций; инициативу поддержали еще 17 членов Палаты представителей – 16 демократов и один республиканец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минэнерго США передало России список компаний, заинтересованных в закупке дизельного топлива.

    Вице-премьер Александр Новак назвал сделку по поставкам российского дизеля в США взаимовыгодной.

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    18 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в США

    Новак: Россия будет поставлять дизель в США на традиционных танкерах

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки российского дизеля на американский рынок будут осуществляться на традиционных танкерах в зависимости от коммерческих условий.

    Поставки российского дизеля на американский рынок будут осуществляться на танкерах в соответствии с коммерческими условиями, сообщают «Вести».

    «Традиционно есть несколько видов танкеров, в основном которые используются на большие расстояния, это зависит от коммерческих условий», – сказал Новак.

    Вице-премьер напомнил, что в рамках договоренностей Соединенные Штаты выпустили лицензию о возможности поставок, сняв ограничения на полгода. По его словам, фрахт, транспортировка и страхование в рамках этих сделок не подвержены американским санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак исключил изменение цен на дизель из-за сделки с США. В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку топлива в Соединенные Штаты. В четверг вице-премьер назвал сроки первых поставок российского дизеля на американский рынок.

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    17 октября 2026, 11:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций Грэма против России
    Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций Грэма против России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие закона Грэма (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) историческим моментом.

    «Приостановка действия закона Грэма администрацией Президента Трампа – важный и по-настоящему исторический момент», – заявил Дмитриев в своем канале в Telegram.

    Он добавил, что закон Грэма, претерпевший негативные изменения после смерти сенатора, мог остановить экономическое взаимодействие между двумя странами. По его словам, это нанесло бы ущерб американской экономике и мировым рынкам.

    Дмитриев отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и создает основу для прочного мира.

    «Вместо санкций и конфронтации – диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», – заключил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%. Он распорядился не применять ряд санкций, предусмотренных законом Грэма.

    В пятницу Дмитриев заявлял, что США ищут варианты отказа от санкций против России.

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    17 октября 2026, 04:17 • Новости дня
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять часть санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных недавно принятым «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о мерах против России и Ирана.

    «Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин», – приводит текст документа РИА «Новости».

    Трамп указал, что «представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого освобождения в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Конгресса США захотели заблокировать сделку России и США по поставкам дизельного топлива.

    На прошлой неделе американские власти решили смягчить санкции против так называемого теневого флота танкеров.

    В сентябре президент США подписал закон об «адских санкциях» против Ирана и России. Официально документ носит имя его инициатора – сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

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    16 октября 2026, 22:34 • Новости дня
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    @ Tang Ji/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности США с Россией о поставках дизельного топлива создают раскол и недоверие между Вашингтоном и европейскими партнерами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно», – сказал Макрон.

    Французский лидер подчеркнул, что подобные решения подрывают доверие внутри трансатлантического партнерства. Макрон добавил, что намерен пытаться переубедить Белый дом и совместно с партнерами по ЕС работать над мерами по снижению цен на топливо, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о договоренности с Россией о поставках дизеля в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

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    17 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Рябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование

    В МИД назвали отказ Трампа от новых санкций шагом к урегулированию на Украине

    Рябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение президента США Дональда Трампа заморозить новый закон о санкциях свидетельствует о серьезном намерении Вашингтона помочь урегулировать конфликт на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Отказ американских властей от применения новых ограничений против российских лиц и компаний говорит о серьезности намерений Вашингтона по разрешению украинского конфликта. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Данное решение свидетельствует о серьезности настроя администрации США оказать содействие поиску урегулирования. Теперь ожидаем визга и улюлюканья со стороны Евросоюза и иже с ним», – считает Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    В пятницу спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США ищут варианты отказа от санкций против России.

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    17 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    США приостановили применение новых санкций против России
    США приостановили применение новых санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом приостановил применение ряда новых санкций и пошлин против России, предусмотренных так называемым «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Новый указ приостановил введение санкций и пошлин, предусмотренных законом об ужесточении ограничений против России, до специального решения главы государства, принятого по согласованию с министром финансов и, при необходимости, торговым представителем, передает РИА «Новости».

    Вашингтон отказывается от применения санкций против российских чиновников, банков и организаций, предусмотренных новым законом. Кроме того, закон включает запрет новых американских инвестиций в Россию и меры по обеспечению запрета импорта российского урана.

    Предусмотренные исключения не распространяются на ранее введенные санкции США против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Белый дом распорядился не применять часть санкций «закона Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

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    16 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Новак назвал взаимовыгодной сделку России и США по поставкам дизеля

    Новак назвал выгодной для всех сделку России и США по дизелю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер Александр Новак заявил в рамках Российской энергетической недели, что сделка России и США по поставкам дизельного топлива выгодна всем участникам рынка.

    Сделка России и США по поставкам дизельного топлива является выгодной для всех сторон. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Я оцениваю эту сделку как прагматичное решение, которое выгодно всем участникам рынка», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил об отсутствии препятствий для прямых поставок дизеля в США. Накануне вице-премьер назвал сроки первых отгрузок российского топлива.

    А в среду Новак подтвердил факт прямых поставок американским потребителям.

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    18 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио объяснил решение США заморозить закон о санкциях против России

    Рубио: Задействован 60-дневный период для оценки влияния санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом задействовал 60-дневный период для оценки влияния возможных санкций против России и сопутствующих пошлин на американскую и мировую экономику, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Проблема в том, что эти санкции касаются не только России. Они также включают пошлины в отношении ряда стран, например Индии и других. Поэтому президент хочет использовать эти 60 дней, чтобы проанализировать, что введение санкций и пошлин будет означать для мировой экономики и даже для экономики США», – сказал Рубио.

    По его словам, необходимость паузы связана с напряженной ситуацией на мировых энергетических рынках: на поставки энергоносителей влияют события вокруг Ирана и Ормузского пролива, атаки хуситов на Саудовскую Аравию, а также удары по энергетической инфраструктуре в ходе конфликта между Россией и Украиной, что отражается на ценах на энергоресурсы, передает ТАСС.

    Глава Госдепартамента обратил внимание на уязвимость Индии, которая, по его словам, добровольно диверсифицирует источники энергоснабжения, но по-прежнему существенно зависит от российских поставок. Рубио отметил, что Индия остается важным союзником и партнером США, и Вашингтону необходимо взвесить все обстоятельства, чтобы определить оптимальное сочетание санкционных и тарифных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу США приостановили применение новых санкций против России.

    Белый дом счел возможное введение новых санкций против России помехой для переговоров по Украине.

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    18 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Трамп заявил об «очень хорошем» решении по антироссийским санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что им принято «очень хорошее» решение по антироссийским санкциям.

    «Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всем разберемся, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение», – заявил Трамп.

    Данное решение, как он считает, окажет позитивное влияние на ситуацию для США и остального мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    Белый дом счел возможное введение новых санкций против России помехой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    19 октября 2026, 04:01 • Новости дня
    Дмитриев назвал эффект от регулярных нападок на США из Киева

    Дмитриев: Нападки Киева на США дают обратный эффект

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянные нападки главы киевского режима Владимира Зеленского на американского президента Дональда Трампа дают обратный эффект, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Настойчивые нападки Зеленского на президента Трампа в преддверии промежуточных выборов слишком очевидны и дают обратный эффект. Лучше бы Зеленский уделил часть времени своих интервью тому, чтобы по-настоящему заняться вопросами установления мира», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото с материалом агентства Bloomberg о том, как Вашингтон якобы давит на Киев ради уступок Москве.

    Также он призвал Россию и США к совместной работе ради мировой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.

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    17 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти

    Пушков: Решение Трампа заморозить санкции против России является логичным

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Алексей Пушков назвал решение президента США Дональда Трампа заморозить закон о санкциях против России логическим продолжением договоренности по дизельному топливу.

    «Указ Трампа об отказе от использования «адских санкций» против России является логическим продолжением «дизельной сделки», – заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

    Парламентарий подчеркнул, что Вашингтон не может закупать у Москвы нефть и нефтепродукты, одновременно вводя жесткие ограничения против нее и других покупателей топлива. По его мнению, несмотря на частые упреки в непоследовательности, на нынешнем этапе президент США действует абсолютно последовательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных законом Грэма

    (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов)

    санкций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом приостановку этих ограничений против России. В четверг Соединенные Штаты решили смягчить санкции против теневого флота танкеров.

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