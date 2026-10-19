Вложения России в американские гособлигации остались на уровне 25 млн долларов

Минфин США: Вложения России в гособлигации остались на уровне 25 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Российский портфель гособлигаций США в августе остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского Минфина.

По статистике ведомства, объем долгосрочных бумаг в российском портфеле составил 21 млн долларов, а краткосрочных – 4 млн долларов. В конце июля эти показатели находились на уровне 22 млн и 3 млн долларов соответственно.

Крупнейшим держателем американского государственного долга остается Япония, хотя ее вложения за месяц сократились с 1,104 трлн до 1,068 трлн долларов. На втором месте расположилась Британия, увеличившая портфель с 998,3 млрд до 1,01 трлн долларов. Тройку лидеров замыкает Китай, сокративший баланс американских облигаций с 618 млрд до 590,7 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом объем российских вложений в государственные облигации США вырос до 29 млн долларов.

В январе этот показатель снизился.

В прошлом году вложения России в американский госдолг опускались до 35 млн долларов.