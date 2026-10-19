В Южной Корее начались масштабные учения «Хогук»

Южная Корея начала ежегодные масштабные военные учения «Хогук»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Маневры пройдут на земле, в воздухе и на море с 19 по 30 октября, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Yonhap News TV.

«Учения «Хогук» 2026 года являются частью планов комитета на военное и мирное время и призваны укрепить оперативный потенциал общевойсковых операций, поскольку они сопряжены с полевыми маневрами», – заявил начальник штаба стратегического планирования комитета начальников штабов Кан Дон Гу.

Отмечается, что во время учений пройдут тренировки, которые не состоялись в рамках августовских маневров Ulchi Freedom Shield. Тогда по инициативе президента США Дональда Трампа учения завершились досрочно. Две из семи оставшихся тренировочных программ проведут в ходе «Хогук», а остальные пять – до конца года.

Военные Южной Кореи предупредили жителей о возможных заторах на дорогах и шуме из-за перемещения сил и средств между полигонами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея объявила о проведении военных учений «Хогук» с участием США.