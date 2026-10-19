Турция решила отстаивать недопуск военных кораблей в проливы

Турция решила ввести запрет на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Анкара планирует отстаивать недопуск военных кораблей через Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации в Черном море, передает РИА «Новости».

«Турция намерена твердо придерживаться своей позиции по проходу военных кораблей через проливы. В нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряженности в Черном море», – заявил источник агентства в турецком правительстве.

По его словам, конвенция Монтре остается ключевым международным механизмом, регулирующим проход флота, и Анкара продолжит выполнять свои обязательства для сохранения сложившегося правового режима.

Ранее газета Turkiye сообщала, что ряд стран НАТО оказывает давление на турецкие власти с целью добиться свободного прохода боевых кораблей в акваторию Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Румыния пообещала вложить 4 млрд евро в базу НАТО на Черном море. Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности региона. Кроме того, Минобороны Турции анонсировало учения Североатлантического альянса в черноморской акватории.