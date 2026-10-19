На концерте в Стамбуле погибли два человека

На концерте Unreal x Jeton в Стамбуле погибли два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Число погибших на концерте в стамбульском Конгресс-центре возросло до двух, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Мероприятие собрало около 5 тыс. зрителей.

В ночь на воскресенье трое посетителей почувствовали недомогание. «Врачам не удалось спасти Фуркана А. и Махмуда С.», – говорится в сообщении канала. Третий пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция и медики считают, что причиной трагедии могло стать употребление наркотиков и алкоголя.

Один из российских зрителей сообщил, что концерт был прерван, а выступление последнего диджея сокращено на 15 минут из-за вмешательства полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Астрахани приговорил иностранца за массовое отравление наркотиками. В 2024 году полиция провела обыски на выступлении Mayot. В Петербурге в 2024 году после концерта рэпера Uglystephan отравились подростки.