  • Новость часаПесков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам
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    Грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Франции
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами
    Путин запланировал совещание с Совбезом и международные контакты
    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья
    Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины
    19 октября 2026, 00:15 • Новости дня

    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам

    Песков назвал абсурдом обвинения ЕС России в причастности к протестам

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах.

    «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал он телеканалу «Звезда».

    По словам Пескова, попытки связать внутренние европейские кризисы с российским влиянием лишены оснований.

    Заявления о дестабилизирующей роли России стали звучать на фоне массовых протестов в европейских государствах. Эти волнения вызваны внутренними социально-экономическими проблемами в странах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции.

    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек. Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство оказались несовершеннолетними.

    Глава РФПИ Дмитриев ранее указал на неспособность ЕС и Британии признавать свои стратегические просчеты.

    18 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»

    Военный эксперт Анпилогов: Украина не замечает гражданской направленности проекта «Рассвет»

    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти всерьез считают, что ВС РФ так же, как и ВСУ, ограничены в способах наведения ракет и БПЛА одной лишь спутниковой связью. На самом же деле Россия обладает большим арсеналом средств связи, что делает «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее на Украине назвали спутниковую группировку «Рассвет» главной угрозой ВСУ.

    «Украинские власти откровенно преувеличивают угрозу от запуска российской спутниковой группировки «Рассвет», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, Украина в некоторой степени проецирует на Россию собственный опыт взаимодействия со спутниковой связью. «Тот же Starlink, например, действительно является для Киева единственным способом корректировки дальнобойных ударов по нашей стране. Без него успешность наведения на цели у ВСУ заметно снизится», – уверяет он.

    В России же ситуация обстоит совершенно иначе: отечественная армия располагает большим спектром вариантов связи и целеуказания для дальнобойных систем вооружений. «Весьма эффективной оказалась система «интерната» – сеть связи между дронами и ракетами, которая позволяет практически моментально передавать данные с аппаратов специалистам-наводчикам», – уточняет собеседник.

    «Пользуемся мы и брешами в информационной броне противника. Так, Россия умеет подключаться к инфраструктуре операторов сотовой связи Украины и с их помощью корректировать движение БПЛА, что позволяет проникать даже к западным рубежам республики. Способов связи и целеуказания у ВС РФ много, каждый из них выбирается на основании поставленных задач», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, подчеркивает он, группировка «Рассвет» лишь дополняет работу уже отлаженной системы связи и целеуказания. В целом данная группировка создавалась в том числе и как проект гражданского характера, призванный улучшить скорость и качество связи и интернета по всей стране, вплоть до самых труднодоступных регионов. Однако Украина этот аспект проекта специально отвергает.

    «Допускаю, что Киев пытается использовать данную тему в качестве попытки надавить на жалость стран Запада. Сейчас у Киева заметно ухудшились отношения с США – возможно, таким образом они хотят воздействовать на Штаты, чтобы Белый дом не снижал степень вовлеченности в поддержку Украины», – резюмирует собеседник.

    Ранее на Украине заявили, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит ВС РФ значительное преимущество в зоне боевых действий. Как отметил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, данная инициатива способна обнулить эффективность средств РЭБ республики.

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – уточнил он. По его словам, «Рассвет» позволит российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени, что обернется «настоящей катастрофой» для украинских военных.

    При этом ранее сам Владимир Зеленский просил Дональда Трампа заблокировать систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков. Тогда он отмечал, что реализация проекта позволит сделать удары ВС РФ более точными. Ужас от системы разделяет и экс-глава Google Эрик Шмидт, признавший, что разрабатываемая в России система открывает перед Москвой большие возможности.

    Напомним, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink. Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами.

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    18 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ России на удары со стороны Вооруженных сил Украины идет постоянно, удары планомерные и массированные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Он [ответ РФ на удары со стороны Украины] идет постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные», – ответил Песков на вопрос ТАСС о том, ждать ли симметричный ответ России на атаки Киева по Петербургу.

    По его словам, российские удары по Украине призваны снизить ударный потенциал киевского режима. «Удары, которые призваны, собственно, понизить ударный потенциал киевского режима. Это дает свои результаты», – указал представитель Кремля.

    Песков добавил, что киевский режим находится в агонии и пытается сопротивляться, но это не может поменять ход событий. «Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при массированной атаке БПЛА на Петербург погиб человек.

    Количество пострадавших в Ленинградской области выросло до десяти человек.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

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    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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    18 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии

    Британовед Егоров: Шотландия пытается получить дополнительные полномочия

    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Текущий премьер Британии Энди Бернем приветствует принципы децентрализации власти, поэтому под его управлением обсуждение темы независимости Шотландии становится менее трудным. Тем не менее для организации голосования по вопросу о выходе из Соединенного Королевства Эдинбургу все еще необходимо разрешение Лондона, сказали газете ВЗГЛЯД британоведы Олег Охошин и Василий Егоров. Ранее в Шотландии вновь высказались за организацию референдума о независимости.

    «Независимость региона – это центральная тема идеологии правящей Шотландской национальной партии (ШНП). Чтобы воплотить эту идею в реальность, она использовала самые разные легальные формы давления на центральное правительство: направляла в Лондон официальные запросы, устраивала митинги и демонстрации, обращалась в Верховный суд Британии. Но все это значительного результата не принесло», – сказал Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

    Он напомнил, что еще в 1998 году был принят закон о Шотландии, который строго разграничил полномочия между Лондоном и Эдинбургом. В соответствии с документом, именно центральная власть принимает окончательное решение: стоит ли проводить референдум о независимости страны. Причем число сторонников подобного сценария на протяжении последних десяти лет остается практически неизменным.

    Собеседник подчеркивает: текущий премьер государства Энди Бернем в своей политике опирается на принципы «манчестеризма». «Это течение политической философии Британии выстраивается вокруг делегирования полномочий на места и предполагает расширение деволюции внутри Соединенного Королевства. Соответственно, кельтские регионы восприняли этот проект децентрализации власти как прямой сигнал к действию», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне 14 сентября в Кардиффе главы националистических партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместный меморандум о праве их регионов на самоопределение. «В нем они указали, что Лондон не вправе блокировать демократию или подрывать принцип, по которому народ сам решает свое будущее, и призвали его обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции», – уточнил он.

    «Таким образом, кампания за референдум о независимости Шотландии, которую сейчас проводит ШНП, имеет целью привлечение к данному вопросу внимания со стороны СМИ. Однако изменить решение центральных властей она не способна, ведь Лондон неоднократно отвечал на схожие инициативы отказом», – продолжает собеседник.

    Сами же шотландцы, по его мнению, больше заинтересованы в том, чтобы автономное правительство решало актуальные социально-экономические проблемы региона, а не пыталось отвлечь внимание электората очередным обещанием повторного референдума о независимости. «А дел на повестке дня действительно немало: начался кризис стоимости жизни и жилья, ухудшение системы образования и здравоохранения», – перечисляет Охошин.

    С тем, что представители ШНП регулярно затрагивают тему необходимости организации второго референдума, согласен и эксперт по британской политике Василий Егоров. «Тем не менее политики, на мой взгляд, прекрасно помнят, что вышло из попытки протолкнуть вопрос голосования по вопросу суверенитета в 2019-2020 годах. Реакция Лондона тогда оказалась крайне негативной, да и Верховный суд подобное рвение Эдинбурга не поддержал», – уточняет он.

    При этом Шотландия остается главным по числу сторонников независимости регионом во всем Соединенном Королевстве. «Здесь таковых около 48%. Для сравнения: в Уэльсе этот показатель колеблется в районе 30-35%. И число это в последние годы остается стабильным», – считает эксперт, добавляя, что карту референдума Эдинбург разыгрывает и из-за сместившихся ориентиров внутри центрального правительства.

    «Администрация Бернема сейчас сконцентрирована на решении экономических проблем Британии. При этом лейбористы пытаются реализовать реформу, переосмысляющую пропорцию власти между Лондоном и регионами. На этом фоне Шотландия и пытается получить дополнительные полномочия. Хотя их у Эдинбурга и так немало», – заключил Егоров.

    Ранее в Шотландии объявили о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости региона от Британии. С соответствующим заявлением выступил первый министр региона Джон Суинни, который также занимает пост лидера ШНП. По его словам, инициатива получит название «Выбери Шотландию», и она окажется наиболее сложной из всех, что организация когда-либо проводила.

    Политик подчеркнул, что, по его мнению, Шотландии уже недостаточно автономии и местного самоуправления в составе Британии, поскольку регион является не просто административной единицей, а отдельной нацией. При этом еще в сентябре, как сообщала The Herald, лидеры правящих партий Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании.

    В частности, стороны заявили в документе о «праве каждой нации на самоопределение». Суинни назвал саммит «поворотным моментом на конституционном пути» Соединенного Королевства, настаивая на том, что никаких препятствий для выбора пути развития у регионов быть не должно. При этом Бернема он назвал «последним премьером» единого государства.

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    18 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии встретились в Бахрейне

    Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Бахрейне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что переговоры проходят на полях министерского заседания девятого стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

    В сентябре министры встречались в Москве, обсуждая обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе эскалацию конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Глава саудовского МИД тогда заявил, что Эр-Рияд выступает за политическое решение проблем в регионе, но готов к самозащите. Сергей Лавров назвал атаки хуситов на гражданские объекты неприемлемыми.

    ССАГПЗ – региональная организация, включающая Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Ее цель – расширение сотрудничества стран-членов и выработка общих позиций по ключевым проблемам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Бахрейн.

    Во вторник Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность России ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    18 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Россия и Кувейт договорились укрепить экономическое сотрудничество

    МИД: Россия и Кувейт договорились развивать торгово-экономические связи

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Кувейта Джаррах Джабир аль-Ахмед ас-Сабах подтвердили намерение укреплять взаимовыгодное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

    В ходе переговоров дипломаты подчеркнули стремление Москвы и Эль-Кувейта к поддержанию интенсивного политического диалога. Стороны договорились планомерно углублять торгово-экономическое партнерство, а также активно расширять совместное культурно-гуманитарное взаимодействие, говорится на сайте МИД России.

    Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в столице Бахрейна Манаме. Мероприятие прошло на полях девятого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение сотрудничать в формате ОПЕК+.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о высокой ценности партнерства с арабскими странами Персидского залива.

    В субботу российский министр прибыл в Бахрейн для участия в министерском заседании.

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    18 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение сотрудничать в формате ОПЕК+

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердили востребованность сотрудничества двух стран в рамках ОПЕК+.

    Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обсудили приоритетные вопросы российско-саудовских отношений, сообщает МИД России.

    «Выражен взаимный настрой на дальнейшее поддержание регулярного доверительного политического диалога, а также наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена востребованность продолжения эффективного сотрудничества России и Саудовской Аравии в формате «ОПЕК плюс», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Лавров встретился в Бахрейне с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В субботу российский министр прибыл в Бахрейн для участия в заседании стратегического диалога Россия – ССАГПЗ. В начале месяца страны ОПЕК+ договорились сохранить действующие объемы добычи нефти.

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    18 октября 2026, 22:35 • Новости дня
    Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство – несовершеннолетние

    В полицию Милана с улиц города доставлены 160 молодых людей

    Tекст: Катерина Туманова

    В полицейский участок были доставлены 160 молодых людей, 80% из них – несовершеннолетние, сообщила газета Corriere della Sera.

    «В ходе беспорядков и мародерства, вновь потрясших сегодня центр города, в полицейский участок Милана были доставлены 160 молодых людей. По данным источников в Департаменте общественной безопасности, 80% из них были несовершеннолетними», – пишет Corriere della Sera.

    Группы молодых людей, некоторые из которых прятались в капюшонах, беспорядочно перемещались между Пьяцца Дуомо, улицами Виа Торино и Кордузио.

    На улице Виа Торино группа из примерно 1 тыс. молодых людей в капюшонах опрокинула мусорные корзины, уличные скамейки, скутеры и велосипеды, повредила витрины магазинов Foot Locker и Champion, после чего направилась к колонне Сан-Лоренцо.

    В магазине Carrefour охранник попытался остановить группу молодых людей с помощью метлы, но сам подвергся нападению с молотком. Молодые люди разгромили магазин, а туристы и прохожие в это время пытались спрятаться внутри.

    Газета отмечает, что на улице Виа Торино несколько молодых людей в черной одежде, которые ранее участвовали в шествии, возвращались домой в сопровождении родителей. Один из отцов, увидев сына, шлепнул того по ягодицам с криками: «Что ты наделал, идиот!…».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протестующие в воскресенье разгромили магазины в центре Милана. В пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики властей.

    При этом в Париже мэр призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

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    18 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    «Спартак» разгромил «Рубин» в домашнем матче чемпионата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный футбольный клуб «Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота гостей из Казани в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

    Встреча команд состоялась в Москве и завершилась уверенной победой «красно-белых» со счетом 4:0, передает РИА «Новости».

    Голами в составе «Спартака» отметились Пабло Солари на 18-й минуте, Манфред Угальде на 43-й минуте, а также Мирлинд Даку, оформивший дубль во втором тайме.

    Албанский нападающий Мирлинд Даку не стал праздновать забитые мячи в ворота своей бывшей команды. Форвард выступал за «Рубин» с 2023 по 2026 год и стал третьим бомбардиром в его истории с 37 голами.

    Перед стартовым свистком на стадионе торжественно открыли памятник прославленному советскому футболисту Никите Симоняну.

    По итогам матча «Спартак» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Рубин» с 12 баллами располагается на десятой позиции.

    В следующем туре 25 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Рубин» днем ранее встретится с самарскими «Крыльями Советов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московское «Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило турнирную таблицу РПЛ. В субботу воронежский «Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге.

    В четверг ЦСКА всухую обыграл «Ростов» в матче Кубка России по футболу.

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    18 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    BFMTV: Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабные акции протеста против высокой стоимости жизни привели к массовым беспорядкам, в результате которых серьезно пострадали сотни правоохранителей, задержаны были более 2,4 тыс. человек.

    «Министерство внутренних дел Франции сообщает о 2397 арестах и ​​997 ранениях сотрудников полиции и жандармов, в том числе семь серьезных», – передает телеканал BFMTV выдержку из сводного отчета ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов. Участники беспорядков в Париже ограбили и раздели пожилую пару.

    Число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс.

    Барделла и Филиппо потребовали отставки Макрона из-за погромов.


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    19 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Захарова указала Макрону на «шулерство с правочеловеческой проблематикой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал непримиримую реакцию властей на действия погромщиков и тех, кто прибегает к насилию на улицах французских городов, однако подобные меры подавления протестов в других странах у Парижа вызывали яростные возражения, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Вот те раз! А как же «права человека», «свобода самовыражения» и, как изволил выразиться протеже Макрона Зеленский, тезис «они же дети»? То есть когда громят французы Париж – это требует непримиримого осуждения и жестких мер, а когда в других странах митингующие громят города, то нужно за этим молча наблюдать, перечитывая про себя гневные пресс-релизы Елисейского дворца о недопустимости подавления протестов. Нет уж», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова подчеркнула, что требуются единые стандарты, а не «бесконечное западное шулерство с правочеловеческой проблематикой и вмешательством во внутренние дела суверенных стран».

    Она привела цитату Макрона о том, что в нынешней ситуации префекты будут принимать решения совместно с мэрами, чтобы защитить города, здания и магазины. Вплоть до запрета собраний, когда это необходимо и принятия любых необходимых мер.

    «Я хочу здесь сказать совершенно ясно – в отношении погромщиков и всех, кто прибегает к насилию, мы будем непримиримы. Готовность слушать и диалог не означают ни слабости, ни безнаказанности», – заявил Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции. Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек.

    Политики Барделла и Филиппо потребовали отставки Макрона из-за погромов.

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    19 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Трамп заявил о нежелании Киева завершать конфликт

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании главы киевского режима Владимира Зеленского завершать конфликт хотя бы потому, что ему все равно на призывы Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ.

    Трамп заявил в своей соцсети и о том, что Зеленский использует в качестве цели дизельные нефтеперерабатывающие заводы в России. При этом он знает, что атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе рынкам США.

    «Фермеры, владельцы ранчо и предприятия всех видов сильно страдают от этого, но Россия все же отправляет по низкой цене миллионы баррелей дизельного топлива в мир. Зеленского это не волнует, и, честно говоря, несмотря на все деньги, которые ему, как известно, дает Европа и которые ему в прошлом давал бесчестный Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не стремился к этому», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп снова напомнил о том, что два года назад он мог заключить более выгодную сделку, чем сейчас, но не сделал этого.

    «Его страна в руинах, большая часть его земель потеряна, его океаны и моря исчезли, а мужское население его страны мизерно: оно ранено и/или мертво. Я хочу завершить эту войну», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о достижении значительного прогресса по украинскому вопросу.

    До этого американский лидер заявлял, что с Зеленским не стоит иметь дело. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

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    19 октября 2026, 00:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ДНР сразу после ремонта

    Tекст: Катерина Туманова

    Энергетическая инфраструктура Донецкой Народной Республики (ДНР) была атакована ВСУ сразу после ремонта, который длился весь день, чтобы вернуть людям свет и тепло, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

    «Наши энергетики работали весь день. Без перерыва, на пределе, потому что понимали: люди устали сидеть в темноте и холоде, людям нужен свет. И только немного выдохнули – новый удар по инфраструктуре. Впереди ещё одна бессонная ночь», – написал он в Max-канале.

    Чертков добавил, что, как только станет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению.

    «Другого варианта у нас нет. Держимся вместе», – призвал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в ДНР ввели графики отключения света после ударов ВСУ по энергосистеме. Часть ДНР 18 октября осталась без света после ударов ВСУ.


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    19 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Ученый предупредил о росте смертности от супербактерий

    Ученый РАН предупредил о росте смертности от супербактерий

    Tекст: Катерина Туманова

    Через несколько десятилетий устойчивость бактерий к лекарствам станет более частой причиной гибели людей, чем рак, заявил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Степан Калмыков.

    Устойчивость микроорганизмов к препаратам через 25-30 лет станет одним из главных факторов смертности в мире. Проблема приобрела глобальный масштаб из-за бесконтрольного использования лекарств в медицине и сельском хозяйстве, передает ТАСС.

    «Через 25-30 лет от антибиотикорезистентности <…> будет умирать больше, чем от онкологии», – заявил Калмыков на полях международной конференции SKIF-2026.

    Ученый отметил, что эта тема сейчас активно обсуждается национальными академиями государств БРИКС. Среди других серьезных угроз биобезопасности эксперт выделил неконтролируемое распространение новых вирусов и опасных бактерий.

    Дополнительными направлениями для международного сотрудничества исследователей выступают климат, энергетика и продовольственная безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав в 2024 году зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью. В России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией.

    Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков.

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