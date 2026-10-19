Захарова указала Макрону на «шулерство с правочеловеческой проблематикой»

Tекст: Катерина Туманова

«Вот те раз! А как же «права человека», «свобода самовыражения» и, как изволил выразиться протеже Макрона Зеленский, тезис «они же дети»? То есть когда громят французы Париж – это требует непримиримого осуждения и жестких мер, а когда в других странах митингующие громят города, то нужно за этим молча наблюдать, перечитывая про себя гневные пресс-релизы Елисейского дворца о недопустимости подавления протестов. Нет уж», – написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что требуются единые стандарты, а не «бесконечное западное шулерство с правочеловеческой проблематикой и вмешательством во внутренние дела суверенных стран».

Она привела цитату Макрона о том, что в нынешней ситуации префекты будут принимать решения совместно с мэрами, чтобы защитить города, здания и магазины. Вплоть до запрета собраний, когда это необходимо и принятия любых необходимых мер.

«Я хочу здесь сказать совершенно ясно – в отношении погромщиков и всех, кто прибегает к насилию, мы будем непримиримы. Готовность слушать и диалог не означают ни слабости, ни безнаказанности», – заявил Макрон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции. Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек.

Политики Барделла и Филиппо потребовали отставки Макрона из-за погромов.