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    Грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Франции
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
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    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами
    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива
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    18 октября 2026, 20:35 • Новости дня

    ПВО за день сбила 41 украинский беспилотник над пятью регионами России

    ПВО за день сбила 41 украинский беспилотник над регионами России

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

    Российские военные отразили массированные удары украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    Уточняется, что с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 1015 украинских беспилотников над 16 регионами.

    Украинские аппараты атаковали объект инфраструктуры в Белгороде.

    В субботу в Белгородской области при атаке дронов погибла женщина.

    18 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»

    Военный эксперт Анпилогов: Украина не замечает гражданской направленности проекта «Рассвет»

    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти всерьез считают, что ВС РФ так же, как и ВСУ, ограничены в способах наведения ракет и БПЛА одной лишь спутниковой связью. На самом же деле Россия обладает большим арсеналом средств связи, что делает «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее на Украине назвали спутниковую группировку «Рассвет» главной угрозой ВСУ.

    «Украинские власти откровенно преувеличивают угрозу от запуска российской спутниковой группировки «Рассвет», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, Украина в некоторой степени проецирует на Россию собственный опыт взаимодействия со спутниковой связью. «Тот же Starlink, например, действительно является для Киева единственным способом корректировки дальнобойных ударов по нашей стране. Без него успешность наведения на цели у ВСУ заметно снизится», – уверяет он.

    В России же ситуация обстоит совершенно иначе: отечественная армия располагает большим спектром вариантов связи и целеуказания для дальнобойных систем вооружений. «Весьма эффективной оказалась система «интерната» – сеть связи между дронами и ракетами, которая позволяет практически моментально передавать данные с аппаратов специалистам-наводчикам», – уточняет собеседник.

    «Пользуемся мы и брешами в информационной броне противника. Так, Россия умеет подключаться к инфраструктуре операторов сотовой связи Украины и с их помощью корректировать движение БПЛА, что позволяет проникать даже к западным рубежам республики. Способов связи и целеуказания у ВС РФ много, каждый из них выбирается на основании поставленных задач», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, подчеркивает он, группировка «Рассвет» лишь дополняет работу уже отлаженной системы связи и целеуказания. В целом данная группировка создавалась в том числе и как проект гражданского характера, призванный улучшить скорость и качество связи и интернета по всей стране, вплоть до самых труднодоступных регионов. Однако Украина этот аспект проекта специально отвергает.

    «Допускаю, что Киев пытается использовать данную тему в качестве попытки надавить на жалость стран Запада. Сейчас у Киева заметно ухудшились отношения с США – возможно, таким образом они хотят воздействовать на Штаты, чтобы Белый дом не снижал степень вовлеченности в поддержку Украины», – резюмирует собеседник.

    Ранее на Украине заявили, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит ВС РФ значительное преимущество в зоне боевых действий. Как отметил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, данная инициатива способна обнулить эффективность средств РЭБ республики.

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – уточнил он. По его словам, «Рассвет» позволит российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени, что обернется «настоящей катастрофой» для украинских военных.

    При этом ранее сам Владимир Зеленский просил Дональда Трампа заблокировать систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков. Тогда он отмечал, что реализация проекта позволит сделать удары ВС РФ более точными. Ужас от системы разделяет и экс-глава Google Эрик Шмидт, признавший, что разрабатываемая в России система открывает перед Москвой большие возможности.

    Напомним, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink. Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами.

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    18 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Центр обработки данных компании VK в Ленинградской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба компании VK.

    «На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в Ленинградской области.

    В результате атаки беспилотников произошли возгорания на «Петербургском нефтяном терминале» и других объектах в Петербурге.

    Украинские беспилотники атакуют российскую цифровую инфраструктуру. Под удар БПЛА попали несколько дата-центров «Яндекса». Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    18 октября 2026, 14:16 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ленобласть

    Дрозденко: Повреждения после атаки БПЛА зафиксированы на объекте ЦОД

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что массовая атака беспилотников не нарушила работу инфраструктуры и социальных объектов, повреждения зафиксированы на объекте ЦОД в Ленинградской области, последствия уже ликвидируются.

    Массовая атака беспилотников не привела к критическим сбоям в работе инфраструктуры Ленинградской области, а все последствия оперативно устраняются. «Все, кто пострадал в результате налета БПЛА, утратил свое имущество либо частично утратил имущество, получат компенсацию за счет средств резервного фонда», – написал Дрозденко в Max.

    По его словам, на подстанции Восточная зафиксированы незначительные повреждения проводов, при этом основное оборудование продолжает работать. В Янино подключены резервные источники питания, начата подача тепла. Также повреждено трансформаторное оборудование и складской комплекс центра обработки данных «ВКонтакте», компания ликвидирует последствия.

    Кроме того, в Разметелевской школе выбиты стекла, власти приступили к замене окон. Во Всеволожском районе в квартиру попал крупный осколок беспилотника, из-за возгорания эвакуированы восемь семей. Пострадали мать и трое детей, они находятся в больнице в стабильном состоянии после отравления угарным газом.

    В Кировском районе повреждены четыре дачных дома, обошлось без жертв. В Ломоносовском районе от обломков пострадали более 50 автомобилей, в домах выбиты окна, повреждена котельная в Низино. В Гатчинском округе также зафиксированы незначительные разрушения, включая повреждение квартиры в многоэтажке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. В тот же день электроснабжение в двух районах Петербурга восстановили.

    Силы противовоздушной обороны сбили 144 БПЛА над Ленинградской областью.

    В результате массированной атаки беспилотников на Петербург погиб один человек.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки дронов на Петербург.

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    18 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    В МВД назвали опасные фразы в разговоре с незнакомцами

    Московская полиция посоветовала не говорить слово «да» по телефону неизвестным

    В МВД назвали опасные фразы в разговоре с незнакомцами
    @ Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Московская полиция посоветовала в разговоре с неизвестными не говорить фразы «да», «подтверждаю», «согласен», а также рекомендует не называть свои фамилию, имя в целях соблюдения базовых правил цифровой гигиены.

    В ГУ МВД по Москве призвали горожан соблюдать базовые правила цифровой гигиены, передает ТАСС.

    «Речь и видеоизображение могут записывать и преобразовывать. Необходимо минимизировать разговор, не произносить ключевые фразы: «да», «подтверждаю», «согласен», «фамилия, имя, отчество», – подчеркивается в материалах ведомства.

    Полицейские также посоветовали настроить двухфакторную аутентификацию, отключить автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах и установить антивирус для защиты от вредоносных программ. Кроме того, в ведомстве порекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои данные на сомнительных ресурсах.

    В МВД добавили, что для идентификации звонящего следует задавать дополнительные вопросы, а при получении сомнительного сообщения – связаться с отправителем по известным контактам. При малейшем подозрении на взлом специалисты советуют сразу менять пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мошенники придумали схему обмана под видом «Яндекса». В четверг эксперт раскрыл схемы вовлечения детей в преступления мошенниками. В тот же день ВТБ назвал самые частые схемы обмана пенсионеров.

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    18 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ России на удары со стороны Вооруженных сил Украины идет постоянно, удары планомерные и массированные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Он [ответ РФ на удары со стороны Украины] идет постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные», – ответил Песков на вопрос ТАСС о том, ждать ли симметричный ответ России на атаки Киева по Петербургу.

    По его словам, российские удары по Украине призваны снизить ударный потенциал киевского режима. «Удары, которые призваны, собственно, понизить ударный потенциал киевского режима. Это дает свои результаты», – указал представитель Кремля.

    Песков добавил, что киевский режим находится в агонии и пытается сопротивляться, но это не может поменять ход событий. «Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при массированной атаке БПЛА на Петербург погиб человек.

    Количество пострадавших в Ленинградской области выросло до десяти человек.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

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    18 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море

    Дания отказалась заключать с Россией соглашение по предотвращению инцидентов

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Копенгагене заявило, что неоднократные предложения Москвы подписать с Данией соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе не встретили понимания.

    Инициатива о создании правовой основы для предотвращения опасных ситуаций между военными силами России и Дании остается без ответа из-за нежелания датской стороны урегулировать вопрос в правовом поле, передает РИА «Новости».

    «Россия неоднократно предлагала Дании подписать такой документ, создающий правовую основу для избежания таких ситуаций, как между вертолетом датских ВВС и корветом ВМФ России «Сообразительный». Сегодня остается только констатировать, что инициатива России по деэскалации не встретила понимания», – сообщили в дипмиссии.

    Российские дипломаты напомнили об опасных маневрах датских ВВС 27 августа 2025 года восточнее острова Фемарн и 29 июня 2026 года в проливе Каттегат, когда вертолет приблизился к кораблю ВМФ России на дистанцию 10 метров.

    В посольстве подчеркнули, что Копенгаген использует подобные поводы для оправдания милитаризации страны и поставок оружия Киеву, пугая собственное население российской угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

    В прошлом месяце Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на НАТО.

    США, Дания и Гренландия договорились расширить присутствие НАТО в Арктике.

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    18 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья

    Существенная часть боев за Доброполье в ДНР прошла в шахтах

    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Существенная часть боев за освобождение города Доброполье в ДНР проходила в шахтных выработках, рассказал командир десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» Гриша Степанян.

    «В шахтах было множество боев из-за того, что они как раз находятся в начале населенника. Там несколько промзон и шахты. Успех получился по той причине, что они не ожидали», – пояснил Степанян.

    Командир добавил, что морские пехотинцы заходили на территорию шахт в ночное время суток, где оперативно накапливали силы для массированного удара. Зачистка выработок от украинских военных проводилась отдельными группами, передает ТАСС.

    Доброполье является крупным городом с развитой дорожной инфраструктурой, который ВСУ с 2014 года использовали для обеспечения логистики в северной части ДНР. Об освобождении населенного пункта 16 октября главе государства доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.

    Бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при зачистке Доброполья.

    В пятницу Минобороны показало кадры из взятого под контроль Доброполья.

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    18 октября 2026, 15:01 • Новости дня
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара рассчитывает получить часть российского дизельного топлива в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

    «Россия заключила с Трампом соглашение по дизтопливу. Мы в ходе встреч договорились, что часть этого объема получит Турция», – приводит слова Байрактара РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что российское дизельное топливо востребовано на мировых рынках, и в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США.

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер сообщил о достигнутой договоренности о поставках дизельного топлива из России на мировой рынок, после чего Минфин США выпустил лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе Соединенных Штатов и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

    В четверг газета NYP узнала о сроках доставки в США российского топлива.

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    18 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России

    Рубио: Украина просила доступ к Starshield для ударов вглубь России

    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина запрашивала доступ к военной системе связи Starshield (военная версия Starlink) для нанесения ударов вглубь российской территории, однако на данный момент не получила его, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я знаю, что Украина просила доступ к Starshield для проведения ударов вглубь России. В данный момент у них нет этого доступа», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он пояснил, что в отличие от коммерческого продукта Starlink, Starshield представляет собой оборонный продукт, который применяется американскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, в США продолжают обсуждать, каким образом Украина хотела бы использовать эту систему. Он отметил, что продолжается «обсуждение этого вопроса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что ограничение работы системы Starshield сделало подразделения ВСУ уязвимыми.

    В четверг на Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink.

    В среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе спутниковой сети с ядерным ударом.

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    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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    18 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Российский бизнес согласился финансировать системы ПВО для защиты промышленности

    Шохин предложил стимулировать инвестиции бизнеса в создание систем ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские предприниматели готовы выделить средства на создание новых систем противовоздушной обороны для защиты промышленных объектов, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

    По словам Шохина, представители бизнеса согласны вложить деньги в разработку и строительство комплексов противовоздушной обороны для охраны производств, передает ТАСС.

    «Скинуться готовы, так сказать. И, наверное, вопрос в том, что вот этот процесс надо простимулировать. Вот пилот по налоговому инвестиционному вычету давайте хотя бы с этого начнем. Это серьезные инвестиции. Давайте не бояться того, что в военное время надо простимулировать инвестиции компаний в эту сферу, в сферу защиты производственных объектов от атак», – заявил Александр Шохин.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей подчеркнул, что системы противовоздушной обороны понадобятся предприятиям даже в случае скорейшего урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны и нефтяники занялись усилением противовоздушной обороны для защиты нефтеперерабатывающих заводов. В начале месяца вице-премьер Александр Новак сообщил о результатах усиления безопасности российских предприятий. В прошлом месяце Ростех представил систему защиты заводов от нападений беспилотников.

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    18 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам

    Захарова посоветовала премьеру Латвии включить телевизор из-за слов о визах

    Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу включить телевизор в ответ на его призыв остановить выдачу туристических виз россиянам.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам якобы для предотвращения «гибридных угроз» в будущем, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на эти слова и порекомендовала главе латвийского правительства посмотреть, от кого реально исходит опасность.

    «Включите Кулбергсу телевизор – там показывают, кто не в будущем, а в настоящем не гибридно, а примитивно не угрожает, а громит ЕС – граждане ЕС», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян из-за виз.

    В четверг в МИД заявили, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС во всей красе.

    В среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

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    18 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ

    Бескрестнов: Спутники «Рассвет» являются опасностью номер один для ВСУ

    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ
    @ Бюро 1440

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит Вооруженным силам России значительное преимущество в зоне боевых действий.

    По словам Бескрестнова, новые российские космические аппараты сделают развернутую по всей Украине сеть радиоэлектронной борьбы бесполезной, передает РИА «Новости».

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – заявил Бескрестнов.

    Советник главы киевского режима пояснил, что спутники «Рассвет» позволят российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени. По его оценке, эти возможности обернутся настоящей катастрофой для украинских военных.

    В марте аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет». Спутники созданы на базе архитектуры 5G NTN и оснащены плазменной двигательной установкой, обновленной системой энергопитания и терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иностранные СМИ сообщили об уязвимости ВСУ из-за ограничения работы системы Starshield.

    В пятницу Дональд Трамп отверг обвинения в причастности к отключению спутниковой связи для украинской армии.

    Минобороны Британии заявило о восстановлении доступа войск к аппаратам Starlink.

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    18 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в США

    Новак: Россия будет поставлять дизель в США на традиционных танкерах

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки российского дизеля на американский рынок будут осуществляться на традиционных танкерах в зависимости от коммерческих условий.

    Поставки российского дизеля на американский рынок будут осуществляться на танкерах в соответствии с коммерческими условиями, сообщают «Вести».

    «Традиционно есть несколько видов танкеров, в основном которые используются на большие расстояния, это зависит от коммерческих условий», – сказал Новак.

    Вице-премьер напомнил, что в рамках договоренностей Соединенные Штаты выпустили лицензию о возможности поставок, сняв ограничения на полгода. По его словам, фрахт, транспортировка и страхование в рамках этих сделок не подвержены американским санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак исключил изменение цен на дизель из-за сделки с США. В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку топлива в Соединенные Штаты. В четверг вице-премьер назвал сроки первых поставок российского дизеля на американский рынок.

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