  • Новость часаМакрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции
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    18 октября 2026, 20:07 • Новости дня

    Пожилую пару раздели и ограбили во время беспорядков в Париже

    Entrevue: Участники беспорядков в Париже ограбили и раздели пожилую пару

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время массовых беспорядков в столице Франции злоумышленники напали на мужчину и женщину старше 80 лет, оставив пострадавших на улице практически без одежды.

    Инцидент произошел недалеко от площади Республики, где проходили масштабные протестные акции против удорожания стоимости жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на французский журнал Entrevue.

    У пожилой пары отняли украшения и несколько личных вещей, а также сняли с них часть одежды, оставив практически голыми посреди улицы. После случившегося пострадавшим оказали необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

    Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.

    18 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Погромы во Франции обошлись магазинам в сотни миллионов евро

    BFMTV: Ущерб торговле во Франции из-за погромов составит сотни миллионов евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор торговой сети Carrefour Александр Бомпар заявил, что ущерб магазинам во Франции из-за массовых беспорядков составит сотни миллионов евро.

    Сумма ущерба торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков будет исчисляться сотнями миллионов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Нас грабили весь день, и затронуто было оборудование. Ущерб составит десятки миллионов евро. Для всей торговли во Франции он будет исчисляться сотнями миллионов евро», – заявил Бомпар.

    По его словам, в ходе беспорядков были повреждены 50 магазинов сети Carrefour. Кроме того, погромы затронули около 1,5 тыс. торговых точек по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Глава государства посетил концерт Селин Дион перед началом массовых протестов.

    В субботу участники акций против роста цен ворвались в мэрию Лилля.

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    18 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Макрона уйти в отставку

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку на фоне масштабных беспорядков в стране.

    Филиппо, который также является кандидатом в президенты Франции, обвинил французские власти в способствовании масштабной нелегальной миграции на протяжении десятилетий, передает РИА «Новости».

    «Чтобы выйти из хаоса, нужно прогнать предателей у власти, нужно восстановить государственность, восстановить национальный суверенитет», – заявил Филиппо.

    По всей Франции прошли масштабные акции протеста против повышения цен и удорожания стоимости жизни. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Правоохранители применили против толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали во Франции более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Во Франции раскритиковали Макрона из-за того, что он посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    18 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило две тысячи человек

    Во Франции число задержанных в ходе беспорядков превысило две тысячи человек
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в субботу превысило две тысячи человек, пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.

    «На настоящий момент более двух тысяч человек были задержаны… Более 600 полицейских, жандармов и пожарных пострадали», – приводит слова Нуньес РИА «Новости».

    Министр внутренних дел отметил, что данные о пострадавших пока предварительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Тогда сообщалось, что французские полицейские задержали более 1,8 тыс. человек.

    В субботу правоохранители задержали 400 участников протестов против роста цен во Франции.

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    17 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Колокольная башня рухнула из-за поджога протестующими мэрии Лиможа
    Колокольная башня рухнула из-за поджога протестующими мэрии Лиможа
    @ CNEWS/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В мэрии французского Лиможа, здание которой штурмовали и подожгли радикалы, пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии, сообщил телеканал France 3.

    Пожар в мэрии Лиможа вспыхнул после того, как несколько групп радикалов ворвались в здание и подожгли несколько помещений на первом этаже. Затем были подожжены несколько машин у мэрии, позже они взорвались, передает ТАСС со ссылкой на телеканал France 3.

    Пожарные в течение часа пытались локализовать возгорание, однако огонь перекинулся на крышу исторического здания. Спустя еще час пламя охватило колокольную башню, являющуюся частью мэрии, и горящая конструкция завалилась набок, проломив часть крыши в центре здания.

    «Нет слов, чтобы осудить то, что произошло: настолько это подло. Для страны это хаос», – заявил мэр Лиможа Гийом Герен. Он сказал, что погромщики пришли, чтобы убивать, что видно на записях с камер, и пообещал подать жалобу и добиваться наказания всех причастных к разрушению мэрии.

    Здание мэрии Лиможа, где сейчас продолжается тушение пожара, было построено в 1883 году под руководством архитектора Шарля Альфреда Леклера и входит в число охраняемых исторических объектов Французской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа.

    Французская полиция задержала около 400 человек в ходе акций против подорожания жизни.

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    18 октября 2026, 05:10 • Новости дня
    Протестующие в Париже пригрозили Макрону судьбой Людовика XVI

    Протестующие в Париже пригрозили «обезглавить» Макрона

    Tекст: Антон Антонов

    Участники акций протеста в Париже напомнили президенту страны Эммануэлю Макрону о казни короля Людовика XVI, сообщает RT.

    Демонстранты в Париже во время акций протеста выкрикивали лозунг: «Людовика XVI обезглавили! Макрон, Макрон, мы это повторим!». С таким лозунгом протестующие требовали отставки французского лидера, передает RT.

    В воскресенье к протестам по всей стране, по сообщениям местных СМИ, присоединились школьники, студенты и активисты движения «желтых жилетов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.

    В субботу колокольная башня рухнула после того, как протестующие подожгли мэрию Лиможа.

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    18 октября 2026, 00:51 • Новости дня
    Дмитриев назвал неспособность исправлять ошибки причиной падения Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Запад пал из-за неспособности обсуждать и исправлять ошибки, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Запад пал от неспособности обсуждать и исправлять ошибки в вопросах миграции, энергетики и разжигания войн», – заявил Дмитриев в X.

    Таким образом он прокомментировал массовые беспорядки во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

    Протестующие подожгли здание мэрии Лиможа. Пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии.

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    18 октября 2026, 02:42 • Новости дня
    Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Все причастные к погромам и беспорядкам на протестных акциях против удорожания стоимости жизни будут привлечены к ответственности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Нет места для насилия в нашей Республике. Те, кто разрушал, нападал на префектуры и магазины, грабил – вплоть до наших мэрий – будут преследоваться и будут наказаны», – заявил Макрон в X.

    Он также выразил поддержку силам правопорядка. По словам президента, власти намерены единым фронтом противостоять сеятелям хаоса, которые стремятся разрушить институты и мешают мирно выражать свои требования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек.

    Протестующие в Париже атаковали полицейский участок.

    В субботу протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа.

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    18 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»

    Трамп призвал Францию закрыть границы на фоне масштабных протестов

    Трамп призвал власти Франции закрыть границы «пока не поздно»
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп призвал руководство Франции закрыть государственные границы на фоне охвативших страну масштабных акций протеста, «пока еще не слишком поздно».

    «Франция в огне! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в их сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите контроль в свои руки, пока еще не слишком поздно», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По всей Франции прошли масштабные манифестации из-за удорожания стоимости жизни и повышения цен, которые сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины и поджигала автомобили, для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа.

    Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. человек.

    Президент Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

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    18 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    В Париже после массовых протестов задержали более 850 человек

    В Париже в ходе беспорядков на протестах задержали 855 человек

    В Париже после массовых протестов задержали более 850 человек
    @ Hesham Elsherif/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе беспорядков на массовых протестах в Париже задержаны 855 человек, сообщил глава столичной полиции Патрис Фор.

    «Действия правоохранителей привели к задержанию 855 человек», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на данные властей, в результате столкновений пострадали 13 полицейских и жандармов, а также два пожарных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Число задержанных в ходе беспорядков по всей стране достигло 1,2 тыс. человек.

    Протестующие в Париже атаковали полицейский участок.

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    18 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков

    Полиция Франции задержала более 1,8 тыс. участников беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании свыше 1,8 тыс. человек во время масштабных акций протеста и столкновений с полицией.

    Во французских городах прошли масштабные уличные выступления, переросшие в противостояние протестующих с силами правопорядка, передает ТАСС.

    «На данный момент задержаны 1,8 тыс. человек, проводится расследование с целью выявления виновных, чтобы они предстали перед судом», – заявил Нуньес.

    Министр внутренних дел подчеркнул, что в ходе пресечения беспорядков ранения получили более 500 сотрудников полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек. В Париже после массовых протестов правоохранители задержали более 850 человек. В субботу полиция применила водометы на акции против роста цен.

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    18 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе массовых беспорядков во Франции задержали 1,2 тыс. человек, при столкновениях с протестующими пострадали 150 полицейских и жандармов, сообщил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Цифры постепенно уточняются, и на момент, когда я с вами говорю, общее число задержанных достигло 1,2 тыс.», – приводит слова Лекорню РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье протестующие в Париже атаковали полицейский участок.

    В субботу участники акций против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа. Пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии.

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    18 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Пушков допустил румынский сценарий на выборах президента Франции

    Сенатор Пушков предупредил о риске отмены победы Ле Пен на выборах во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что на президентских выборах во Франции в 2027 году оппоненты Марин Ле Пен могут попытаться отстранить ее через суд или аннулировать итоги голосования под предлогом иностранного вмешательства.

    «С нынешним уровнем поддержки Марин Ле Пен гарантированно побеждает в первом туре президентских выборов во Франции, которые состоятся в конце апреля 2027 года. К этому, несомненно, готовятся либерал-глобалисты в ЕС и в самой Франции», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Политик пояснил, что у политических противников кандидата есть два возможных варианта действий. В первом случае они попытаются задействовать судебную машину, чтобы не допустить Ле Пен до голосования. Второй сценарий подразумевает отмену результатов первого тура под предлогом российского вмешательства. По его словам, именно так поступили с независимым кандидатом Кэлином Джеорджеску в Румынии, передает РИА «Новости».

    Пушков добавил, что тему вмешательства уже вбросил в информационное пространство кандидат от французских социалистов Рафаэль Глюксманн в надежде на поддержку местных изданий. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по мнению парламентария, также задействует доступные Евросоюзу рычаги давления. Сенатор напомнил, что Ле Пен недавно обещала прекратить финансирование Украины в случае своей победы из-за угрозы дефолта во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу. В среду Ле Пен заявила о неспособности Франции продолжать финансирование Украины. Летом парижский суд подтвердил приговор политику за растрату.

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    18 октября 2026, 00:02 • Новости дня
    Протестующие в Париже атаковали полицейский участок

    Tекст: Антон Антонов

    Участники беспорядков напали на полицейский участок, сотрудники полиции были вынуждены защищать его, сообщил мэр центральных округов города Ариэль Вайль.

    «Часть сил правопорядка в центре Парижа была вынуждена защищать полицейский участок», – сказал Вайль.

    Он пояснил, что это снизило эффективность полиции в центральной части города, так как «комиссару было трудно распределять личный состав по всем направлениям, поскольку ему также приходилось обеспечивать защиту самого полицейского участка», передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Мэр отметил, что в течение дня обстановка менялась крайне быстро. По его словам, «было очень много погромов, очень много стремительных нападений, при этом нападавшие действовали небольшими и очень мобильными группами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция задержала около 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

    Правоохранители в Париже применили водометы для разгона участников акции. Французская полиция также использовала слезоточивый газ при разгоне демонстрантов.

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    18 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Вэнс обвинил западных либералов в импорте третьего мира во Францию

    Вице-президент США Вэнс связал беспорядки во Франции с политикой либералов

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что массовые беспорядки во Франции стали следствием решения западных либералов впустить в страну жителей стран третьего мира.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал массовые беспорядки во Франции, связав происходящее с миграционной политикой, сообщают «Вести».

    «Западные либералы импортировали третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и жалости. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости», – отметил политик.

    Он также выразил надежду на то, что это безумие удастся остановить до того, как пострадают исторические достопримечательности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции. Число задержанных в ходе беспорядков достигло 1,2 тыс. человек. В субботу протестующие против роста цен подожгли здание мэрии Лиможа.

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    18 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и потребовал от правительства принять меры для предотвращения повторения массовых уличных беспорядков.

    «Потребовал от правительства извлечь все необходимые уроки в вопросах сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий, а также принять меры, чтобы подобное больше не повторилось», – заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV, его слова приводит РИА «Новости».

    Он добавил, что ждет от властей четких ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер французских правых Жордан Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов.

    Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц.

    Макрон пообещал наказать участников беспорядков.

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