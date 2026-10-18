Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами

МИД стран Персидского залива призвали объявить хуситов террористами

Tекст: Ольга Иванова

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам заседания в Бахрейне призвали прекратить любую поддержку движения «Ансар Аллах», передает РИА «Новости».

Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию. В итоговом заявлении подчеркивается, что удары по мусульманским святыням, аэропортам и нефтяным объектам привели к жертвам среди мирного населения.

Министры также потребовали строго соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки оружия хуситам и прекращении нападений на суда в Красном море. При этом страны Персидского залива подтвердили поддержку территориальной целостности Йемена и выступили за политическое урегулирование конфликта путем диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

Во вторник Дональд Трамп пригрозил йеменскому движению из-за ударов по Саудовской Аравии.

В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов.