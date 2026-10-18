При атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» обстреляли жилой район города Наджран на юге Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» заявление службы гражданской обороны королевства.
По данным саудовского ведомства, спасатели уже приступили к ликвидации последствий падения снаряда. Уточняется, что пострадали шесть человек, а трем жилым домам и трем автомобилям нанесен материальный ущерб. Официальный представитель гражданской обороны подчеркнул, что нападения на гражданские объекты грубо нарушают международное гуманитарное право.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека погибли при крушении саудовского вертолета.
В четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.
Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом.