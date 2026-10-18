В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя

В Иране заявили о планах испытать тяжелый истребитель в 2027 году

Tекст: Ольга Иванова

Иранские военные планируют провести летные испытания нового самолета в 2027 году, пишет ТАСС.

«Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году», – заявил Мехрдад Ахлаги.

По словам главы ведомства, в текущем году самолет будет проходить наземные испытания, включающие руление и движение по земле. Министр подчеркнул, что истребитель полностью спроектирован и произведен на территории Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

В прошлом месяце исламская республика направила в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации.

В сентябре президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана.