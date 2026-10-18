Лавров раскритиковал подход США к конфликту с Ираном

Лавров назвал подход США к Ирану мешающим урегулированию

Tекст: Ольга Иванова

Российский министр принял участие в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, передает РИА «Новости».

На итоговой пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства напомнил слова президента США Дональда Трампа, что Вашингтон несколько раз «уничтожил все руководство Ирана».

«Наверное, это не тот подход, который может помогать далеко расположенному региону искать те самые договоренности, о которых сейчас мой друг сказал – на основе взаимного уважения, на основе международного права», – заявил Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров заявил о балансировании Ближнего Востока на грани полноформатной войны.

В пятницу генсек ОДКБ сообщил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

Ирак потерял 60 млрд долларов из-за этого противостояния.