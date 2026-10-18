Мэр Ниццы Сьотти призвал срочно создать места в тюрьмах для погромщиков

Градоначальник назвал произошедшие во Франции погромы террористическими актами и призвал национальную антитеррористическую прокуратуру отследить группировки ультралевых радикалов и исламистов, передает РИА «Новости».
«Я требую, чтобы участники беспорядков, которые напали на полицейских, предстали перед судом присяжных», – заявил Сьотти. По его словам, необходимо срочно подготовить новые тюремные камеры для преступников, а также лишить их социальных выплат и жилья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило 2 тыс. человек.
Участники протестов сожгли историческое здание мэрии Лиможа.
Премьер-министр страны решил созвать кризисный штаб.