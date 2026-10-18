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    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива
    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя
    18 октября 2026, 17:57 • Новости дня

    Лавров назвал далекой цель создания Палестинского государства

    Лавров: Цель создания Палестинского государства сейчас представляется далекой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На данном этапе цель создания Палестинского государства в согласованных ООН параметрах представляется далекой, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «У всех вызывают глубокую озабоченность попытки вообще поставить крест на создании Палестинского государства. И мы, и наши партнеры по Совету сотрудничества категорически не согласны с таким подходом. На данном этапе, к сожалению, мы далеки от этой цели», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр добавил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа спустя год все еще остается лишь на бумаге. По его словам, изложенные в нем параметры контроля в анклаве не соблюдаются, ситуация развивается противоположным образом.

    Стороны договорились в рамках дальнейших совместных действий в ООН продолжать добиваться справедливости для палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.

    Весной глава МИД отметил ликвидацию намеков на создание государства на палестинских территориях.

    18 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя

    В Иране заявили о планах испытать тяжелый истребитель в 2027 году

    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги заявил, что в следующем году состоятся первые летные испытания тяжелого истребителя полностью иранского производства.

    Иранские военные планируют провести летные испытания нового самолета в 2027 году, пишет ТАСС.

    «Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году», – заявил Мехрдад Ахлаги.

    По словам главы ведомства, в текущем году самолет будет проходить наземные испытания, включающие руление и движение по земле. Министр подчеркнул, что истребитель полностью спроектирован и произведен на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце исламская республика направила в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана.

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    18 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами

    МИД стран Персидского залива призвали объявить хуситов террористами

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива призвал международное сообщество признать йеменское движение «Ансар Алла» террористической организацией.

    Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам заседания в Бахрейне призвали прекратить любую поддержку движения «Ансар Аллах», передает РИА «Новости».

    Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию. В итоговом заявлении подчеркивается, что удары по мусульманским святыням, аэропортам и нефтяным объектам привели к жертвам среди мирного населения.

    Министры также потребовали строго соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки оружия хуситам и прекращении нападений на суда в Красном море. При этом страны Персидского залива подтвердили поддержку территориальной целостности Йемена и выступили за политическое урегулирование конфликта путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    Во вторник Дональд Трамп пригрозил йеменскому движению из-за ударов по Саудовской Аравии.

    В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    18 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо

    Вэнс: Без ВМС США в Ормузском проливе цены на бензин вырастут в три раза

    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо
    @ Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что без присутствия американских военных в районе Ормузского пролива розничные цены на топливо увеличились бы в три раза.

    Вэнс назвал высокими цены на бензин в США, но отметил, что они были бы втрое больше без обеспечения прохода судов через Ормузский пролив американскими ВМС, передают «Вести».

    «Если мы просто все оставим и уйдем… то цены на энергоносители сильно возрастут», – заявил Вэнс.

    По его словам, для завершения конфликта с Ираном Вашингтон добивается двух целей. Первая заключается в получении от Тегерана обязательства не стремиться восстанавливать мощности по обогащению урана. Вторая цель состоит в недопущении мирового энергетического кризиса в случае, если США свернут свое присутствие в регионе.

    В субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке маршрута. В среду западные агентства сообщили об атаках Тегерана на суда в Ормузе для влияния на американские выборы.

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    16 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    СК: Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Заказчик убийства криптобизнесмена Романа Новака и его супруги в ОАЭ передал исполнителям преступления 800 тыс. долларов через тайник, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу Юрий Яшков.

    «Дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство. Он передал исполнителям около 800 тыс. долларов за убийство супругов», – заявил Яшков, передает РИА «Новости».

    Из этой суммы бывший сотрудник петербургской милиции Константин Шахт получил 500 тыс. долларов, а двое других исполнителей – Юрий Шарыпов и Владимир Далекин – по 150 тыс. долларов.

    «Деньги передавались исполнителям через закладку. В настоящее время личность заказчика устанавливается», – добавил Яшков. По его словам, Далекин уже скончался в СИЗО после продолжительной болезни.

    Новака и его супругу убили в ОАЭ в 2025 году, их тела закопали в пустыне. В ходе расследования были арестованы трое фигурантов дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Новака в ОАЭ умер в СИЗО.

    В ноябре прошлого года МВД назвало причину убийства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ. В том же месяце в Петербурге арестовали подозреваемого в этом преступлении.

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    17 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Советник премьера Британии задумался об отставке после скандала вокруг жены

    The Daily Telegraph: Советник премьера Британии может уволиться из-за стресса

    Tекст: Мария Иванова

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл рассматривает возможность уйти в отставку из-за крайнего утомления и стресса, сообщила газета The Daily Telegraph.

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл задумался об отставке на фоне сильного стресса и крайнего утомления. О желании чиновника покинуть пост передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Собеседники издания в окружении Пауэлла утверждают, что он давно говорит об уходе. При этом источник в канцелярии действующего главы британского правительства Энди Бернэма опроверг эти данные, заявив об отсутствии у советника подобных планов.

    Пауэлл занял свою должность в декабре 2024 года при прошлом премьере Кире Стармере и сохранил ее после июльской смены кабинета министров.

    Статья о возможном увольнении чиновника появилась на следующий день после скандала вокруг его супруги, писательницы и бывшей журналистки Сары Хелм. Она публично поддержала пропалестинское движение Palestine Action, которое внесено в британский список запрещенных организаций. Скотланд-Ярд проверил публикацию Хелм, однако не выявил состава преступления и отказался принимать меры.

    МВД Великобритании запретило деятельность Palestine Action 5 июля 2025 года. Любая форма поддержки этого движения стала уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет тюремного заключения. С момента введения ограничений на протестных акциях в королевстве задержали более 3 тыс. человек, свыше 700 из них получили официальные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Британии сняли с продаж книги ирландской писательницы Салли Руни из-за ее поддержки пропалестинской группы.

    В августе прошлого года на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников движения Palestine Action. В июле 2025 года на акциях против запрета организации были задержаны более 100 человек.

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    17 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами

    Конвой с польскими дипломатами подвергся нападению на Западном берегу Иордана

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр заявил, что израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами на Западном берегу реки Иордан.

    В результате инцидента на Западном берегу Иордана польским дипломатам ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

    «На Западном берегу реки Иордан произошло нападение на конвой, в котором находились представители дипломатического корпуса, в том числе польские дипломаты. Согласно предварительной информации, за нападение могут отвечать израильские поселенцы», – написал Вевюр.

    По его словам, из имеющейся информации не следует, что польские представители были прямой целью нападения. При этом Варшава выражает глубокое возмущение и решительно осуждает происшествие.

    Польская сторона последовательно выступает против насилия со стороны израильских поселенцев и ожидает от властей Израиля срочных разъяснений, установления виновных и привлечения их к ответственности, добавил Вевюр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу.

    В прошлом месяце США дистанцировались от санкций союзников против Израиля.

    Летом экс-генералы призвали Биньямина Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу.

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    17 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Второй за день танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    КСИР: Второй танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о подрыве на морской мине второго за день танкера-нарушителя, перевозившего более 2 млн баррелей нефти.

    В результате подрыва судна в машинном отделении произошел мощный взрыв и начался сильный пожар, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Сегодня утром второй супертанкер-нарушитель столкнулся с морской миной и загорелся», – заявили в пресс-службе военно-морских сил КСИР.

    По утверждению иранских военных, танкер отключил все системы определения местоположения и радиолокационное оборудование. Судно пыталось пройти по неразрешенному маршруту. Его название пока не уточняется.

    Утром в субботу КСИР уже сообщал о подрыве на мине и возгорании другого супертанкера, который также нарушил установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.

    В среду в проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз.

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    17 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Турция решила увеличить добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Минэнерго Турции запланировало довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о намерении страны довести объем добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки.

    Министр во время церемонии отправки плавучей нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море рассказал о планах развития отрасли. «Наша национальная компания TPAO благодаря новым разведанным за последние пять лет месторождениям удвоила производство, доведя его примерно до 300 тыс. баррелей. В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки», – заявил Байрактар, передает ТАСС.

    По его словам, страна ведет активные геологоразведочные работы не только на своей территории, но и за рубежом, в том числе в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане и Ливии. Анкара также намерена увеличивать разведанные запасы газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать буровые работы в поисках новых залежей.

    Байрактар подчеркнул, что республика располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции.

    В прошлом месяце Минэнерго республики сообщило о планах запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 году.

    В августе Анкара выразила надежду на запуск всех блоков станции до 2030 года.

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    17 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ожидает реакции США на переданный план по нормализации ситуации, реализация которого позволит разблокировать Ормузский пролив, сообщает Tasnim.

    «Через Катар мы передали конкретный семидневный план, заявив, что при соблюдении необходимых условий пролив можно вновь открыть. Нормальное судоходство может возобновиться в течение семи дней. Теперь выбор за США», – заявил Аракчи, слова которого передает «Интерфакс».

    Министр отметил, что нельзя ожидать безопасности на море, если Иран подвергается ударам и блокаде. При этом он пояснил, что страна готова защищать свой суверенитет и население, однако также желает мира.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее сообщил, что опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, но для достижения компромисса США обязаны соблюдать условия из семи пунктов. Речь идет о снятии морской блокады, прекращении боевых действий и разблокировании замороженных активов. В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи добавил, что американская сторона лишь частично согласилась с выдвинутыми требованиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В четверг в США разработали план удара по Ирану.

    В среду западные СМИ объяснили атаки Тегерана на суда попыткой повлиять на американские выборы.

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    17 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    На юге Ирана произошли взрывы

    IRIB: В городе Сирик на юге Ирана прозвучали взрывы

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Сирик и в соседнем районе Кухестак были зафиксированы взрывы.

    О взрывах в районе Кухестака и в некоторых районах города Сирик на юге Ирана передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

    В настоящее время подробности о причинах и последствиях произошедшего местное телевидение не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе.

    В прошлом месяце Тегеран заявил, что угрозы США атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

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    17 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае

    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании россиян гриппом А в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что также подготовлено официальное письмо в адрес министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что туристам следует обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве. В прошлом месяце ведомство отчиталось о ходе вакцинации от гриппа в России. Также ведомство назвало число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    17 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Хуситы сбили саудовский вертолет Apache на границе

    SABA: Хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии.

    Хуситы уничтожили вертолет ВВС Саудовской Аравии в районе границы с королевством, передает ТАСС со ссылкой на йеменское агентство SABA.

    «Вооруженным силам удалось сбить вертолет Apache, принадлежащий саудовскому врагу, напротив Наджрана, когда он совершал враждебные действия в направлении позиций наших сил на границе», – сообщил Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Во вторник мятежники пригрозили ударами по столице Саудовской Аравии.

    В понедельник Эр-Рияд пожаловался на слабую помощь Запада в борьбе против движения «Ансар Аллах».

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    16 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    Нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе

    Нефтяной танкер с 15 моряками из Индии поражен снарядом в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

    Нефтяной танкер MT ST 3, на борту которого находились 15 индийских моряков, поражен снарядом в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    Инцидент с судном произошел в пятницу. Кроме того, в среду другой танкер YARA J, на котором находились девять индийских моряков, подвергся атаке беспилотника у побережья Румынии.

    «К счастью, все 24 индийских гражданина на обоих судах находятся в безопасности, погибших или пострадавших нет», – заявил министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал.

    Он добавил, что индийские власти следят за развитием ситуации и поддерживают связь с компаниями, управляющими судами, чтобы обеспечить безопасность обоих экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник другой танкер подвергся атаке в Ормузском проливе.

    В воскресенье два индийских моряка пропали без вести после атаки дрона на танкер в Омане.

    В тот же день танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

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    16 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    В Ормузском проливе скопились дрейфующие контейнеры с затонувшего судна

    У Ормузского пролива скопились грузы с затонувшего контейнеровоза GFS Pride

    Tекст: Мария Иванова

    Множество дрейфующих контейнеров и другого плавающего груза скопилось в водах Ормузского пролива рядом с местом недавнего затопления коммерческого судна GFS Pride.

    В четырех морских милях к северо-западу от мыса Рас-эль-Шейх-Масуд наблюдается большое количество плавающего груза, в связи с чем морякам рекомендовано проявлять осторожность во время движения, передает ТАСС со ссылкой на навигационное предупреждение.

    Ряд новостных порталов сообщал, что на поверхности воды оказалось множество коробок с последними моделями iPhone, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

    Ранее сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул у Ормузского пролива после попадания в него снаряда, пишет Reuters. По данным агентства, оператором судна выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.

    В среду у пролива пошел ко дну контейнеровоз под флагом Сингапура.

    В понедельник танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в этом районе.

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    17 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти на мировых рынках может увеличиться еще больше, если в Ормузском проливе сохранится нестабильная ситуация, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Мы видим, что около 4-6 млн баррелей в сутки рынок сегодня недополучает нефти. Поэтому цена выросла, она реагирует на дефицит. Волатильность высокая. Рынок в ожидании того, что там что-то наладится, и при этом цены все равно высокие», – цитирует Новака ТАСС.

    Новак в эфире «Соловьев Live» заявил, что если ситуация не наладится, это «еще больше взвинтит цены, потому что остатки, которые сейчас активно используются из различных резервов, из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство, Соединенные Штаты и европейские страны, уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей».

    Вице-премьер добавил, что возможность использования запасов нефти для стабилизации мирового рынка «фактически исчерпывается».

    По его словам, перекрытие пролива стало серьезным шоком для мировой энергетики и нефтяного рынка. Ранее по этому пути проходило порядка 18-20 млн баррелей в сутки, что составляет около 20% от общего мирового производства и потребления нефти. Мировому нефтяному рынку потребуется от года до полутора лет для полного восстановления в случае открытия пролива, добавил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Ормузском проливе подорвался на мине нефтяной танкер. В пятницу под удар в проливе попал танкер с индийскими моряками. Советник президента России Антон Кобяков сообщил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

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