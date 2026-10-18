Прибывшие из Турции в Минск россияне отправлены на родину

Захарова объяснила защиту рэпера Navai российскими дипломатами

Захарова: Консульство обязано защищать россиян за рубежом в любых ситуациях

Tекст: Антон Антонов

Генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана после ареста Бакирова. Это вызвало критику со стороны общественности, в частности актрисы Яны Поплавской, которая усомнилась в необходимости дипломатической поддержки артиста в такой ситуации, передает РИА «Новости».

«Я не буду здесь обсуждать данный конкретный случай с российским гражданином. Наши консульские сотрудники – не адвокаты и не следователи, чтобы квалифицировать поступки наших соотечественников за рубежом или заниматься расследованиями, они – всегда и везде – обязаны защищать граждан России во всех без исключения сложных ситуациях за рубежом… Кто бы ни оказывался в беде, наши дипломаты всегда придут на помощь. Таков закон!» – написала Захарова в Telegram.

Дипломат напомнила, что защита прав граждан России за рубежом является приоритетной задачей консульской службы и закреплена в Конституции и консульском уставе. Она сравнила работу дипломатов с трудом врачей, которые спасают жизни людей, не интересуясь их прошлыми «грехами».

Захарова пояснила, что направление ноты казахстанской стороне по поводу задержания Navai является стандартной процедурой и базовым элементом дипломатической переписки с властями государства пребывания.

По ее словам, консульская защита сограждан, оказавшихся в тюрьмах и колониях, представляет собой тяжелое и ответственное служение обществу, которое дипломаты обязаны выполнять по всему миру, несмотря на высокую морально-психологическую нагрузку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков после обнаружения у него запрещенных веществ. Рэпер находится в СИЗО города Тараза.

В четверг генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана.