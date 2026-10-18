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    18 октября 2026, 17:45 • Новости дня

    Прибывшие из Турции в Минск россияне отправлены на родину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские туристы, чьи рейсы из Турции совершили вынужденную посадку в Минске из-за атак украинских беспилотников, отправились на родину на автобусах и поездах, сообщила пресс-служба посольства РФ в Белоруссии.

    Возвращавшиеся с турецких курортов граждане России, рейсы которых были экстренно перенаправлены в белорусскую столицу из-за атак беспилотников украинской армии, благополучно уехали домой на наземном транспорте, передает ТАСС.

    В пресс-службе посольства России в Белоруссии рассказали, что пассажиры перенаправленных самолетов смогли отправиться на родину в кратчайшие сроки.

    «Для них была специально организована перевозка автобусами и железнодорожным транспортом до места назначения. Признательны Министерству транспорта Белоруссии, Белорусской железной дороге и Национальному аэропорту Минск за всестороннюю помощь и содействие», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атаки ВСУ.

    Петербургский аэропорт Пулково задержал более 50 рейсов после налета беспилотников.

    Позднее авиаузел обслужил свыше 110 самолетов после снятия всех ограничений.

    16 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Лукашенко показал ополченцам прием рукопашного боя

    Лукашенко показал прием рукопашного боя бойцам народного ополчения

    Лукашенко показал ополченцам прием рукопашного боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал прием защиты от удара ножом перед бойцами народного ополчения в Витебской области.

    Во время посещения учебно-тренировочных занятий отряда народного ополчения в Верхнедвинском районе Лукашенко дал совет бойцам по защите от холодного оружия, передает ТАСС.

    «Я наблюдал внимательно [за занятием], ты их научи бороться против ножа снизу. Если он правой рукой бьет снизу, перехватываешь, выворачиваешь руку и все», – заявил Лукашенко, показав прием на одном из ополченцев. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

    Президент рассказал, что этому приему его научили в детстве в деревне: «Это первый прием, который мне показал в детстве в деревне один самбист. Он мне закрутил руку, потом как шваркнул меня вот так вперед, вывернул мне плечо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал достижение мира на Украине в следующем году.

    Глава государства поручил расширить сеть отрядов народного ополчения в стране. В четверг белорусский лидер признался в любви к деревенской жизни.

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    17 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России

    Депутат Европарламента Готинк предложил прекратить выдачу всех виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Дирк Готинк призвал прекратить выдачу всех видов виз россиянам до завершения спецоперации на Украине.

    Евросоюзу следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время конфликта на Украине, передает РИА «Новости» заявление депутата Европейского парламента Дирка Готинка в интервью Euronews.

    «Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать», – заявил Готинк.

    Между тем, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России отметил, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз гражданам России.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    17 октября 2026, 23:42 • Новости дня
    Захарова объяснила защиту рэпера Navai российскими дипломатами

    Захарова: Консульство обязано защищать россиян за рубежом в любых ситуациях

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя реакцию дипломатов на задержание в Казахстане рэпера Navai (Наваи Бакирова) по делу о контрабанде наркотиков, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что консульские сотрудники обязаны отстаивать права граждан России за рубежом в любых обстоятельствах.

    Генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана после ареста Бакирова. Это вызвало критику со стороны общественности, в частности актрисы Яны Поплавской, которая усомнилась в необходимости дипломатической поддержки артиста в такой ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я не буду здесь обсуждать данный конкретный случай с российским гражданином. Наши консульские сотрудники – не адвокаты и не следователи, чтобы квалифицировать поступки наших соотечественников за рубежом или заниматься расследованиями, они – всегда и везде – обязаны защищать граждан России во всех без исключения сложных ситуациях за рубежом… Кто бы ни оказывался в беде, наши дипломаты всегда придут на помощь. Таков закон!» – написала Захарова в Telegram.

    Дипломат напомнила, что защита прав граждан России за рубежом является приоритетной задачей консульской службы и закреплена в Конституции и консульском уставе. Она сравнила работу дипломатов с трудом врачей, которые спасают жизни людей, не интересуясь их прошлыми «грехами».

    Захарова пояснила, что направление ноты казахстанской стороне по поводу задержания Navai является стандартной процедурой и базовым элементом дипломатической переписки с властями государства пребывания.

    По ее словам, консульская защита сограждан, оказавшихся в тюрьмах и колониях, представляет собой тяжелое и ответственное служение обществу, которое дипломаты обязаны выполнять по всему миру, несмотря на высокую морально-психологическую нагрузку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков после обнаружения у него запрещенных веществ. Рэпер находится в СИЗО города Тараза.

    В четверг генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана.

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    17 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Египте начали проверку обстоятельств гибели ребенка из России в отеле

    Прокуратура Египта допросила директора отеля после гибели подростка из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шарм-эш-Шейхе правоохранительные органы допросили троих сотрудников отеля, в том числе его операционного директора, в связи с гибелью 11-летнего российского подростка, который погиб от удара током во дворе гостиницы.

    Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка из России в гостинице в Шарм-эш-Шейхе, а также выясняют, как электрический кабель оказался в открытом доступе на территории отеля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической отрасли Египта.

    «Также идет проверка соответствия мер безопасности в гостинице стандартам, будет определена ответственность лиц в соответствии с законом», – отметил источник.

    Агентство отмечает, что прокуратура Шарм-эш-Шейха уже начала следственные действия в отношении трех сотрудников отеля Swissotel. На допрос были вызваны операционный директор, гражданин Турции Озджан Ширин, руководитель инженерного департамента Сейид Шаляби и глава отдела безопасности Мухаммад Мансур. После дачи показаний они были освобождены на время расследования.

    Посольство России в Каире подтвердило гибель мальчика, произошедшую 14 октября. Российские дипломаты помогают родителям с оформлением документов для репатриации, при этом искусственных препятствий в этом процессе не наблюдается. Ожидается, что тело подростка отправят в Россию после завершения всех необходимых процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха. До этого российского туриста нашли мертвым в коридоре отеля в турецкой Анталье. А летом еще один российский турист внезапно скончался в номере отеля уже в Аланье.

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    17 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    В Белоруссии пресечена деятельность масштабной сети мошенников

    МВД: В Белоруссии пресекли работу масштабной сети интернет-мошенников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестской области Белоруссии раскрыли деятельность крупной сети мошенников, занимавшихся хищением денег через интернет, сообщило МВД республики.

    «С начала текущего года увеличилось количество сообщений граждан о хищении крупных сумм, совершенных с использованием интернета. Злоумышленники звонили потерпевшим под видом работников различных организаций, правоохранительных ведомств. Используя психологические методы, манипулировали и убеждали передать им сбережения», – заявили в пресс-службе МВД ТАСС.

    Проведенная аналитическая работа помогла выявить связи между участниками афер по всей стране. Установлены организаторы и кураторы, находящиеся на территории сопредельного государства. В состав группы входило более 80 человек, включая дропов, курьеров и специалистов по технике.

    У мошенников изъято оборудование стоимостью более 60 тыс. белорусских рублей. Предотвращен ущерб на сумму свыше 10 млн белорусских рублей, что позволило уберечь от потери сбережений более 2 тыс. граждан Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белоруссии задержали пособников украинских мошеннических кол-центров.

    До этого в Белоруссии и Узбекистане накрыли кол-центры мошенников.

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    16 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анталья и другие турецкие курорты оказались во власти необычайно холодной для октября погоды с сильными штормами и резким похолоданием.

    В октябре на курортах юга Турции дневная температура опустилась до плюс 18 градусов вместо привычной нормы в 26,6 градуса, продолжаются мощные ливни. Отдыхающие оказались застигнуты врасплох январской погодой, передает РИА «Новости».

    «Дождь льет, море бушует, гром гремит», – охарактеризовала погоду в районе Авсаллар российская туристка Лариса. Она отметила, что несмотря на шторм, отель работает в обычном режиме, а организаторы даже устраивали дискотеку на пляже.

    Турист Александр, отдыхающий с семьей в Каше, сообщил, что вода в Средиземном море стала холоднее, чем в прошлые годы, из-за чего местные жители уже завершили купальный сезон. В свою очередь турецкие СМИ публикуют видео последствий непогоды, на одном из которых пианист играет саундтрек из фильма «Титаник» в подтопленном отеле.

    По данным метеорологов, в Аланье и Манавгате за несколько дней выпала месячная норма осадков. При этом в Российском союзе туриндустрии пояснили, что удешевление путевок в Анталью связано не с дождями, а с плановым окончанием пляжного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    18 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    В Белоруссии задержан создатель крупнейшей площадки «бумажного» НДС

    Организатор площадки «бумажного» НДС Осин задержан в Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Белоруссии задержали Александра Осина, который считается организатором крупнейшей в России площадки «бумажного» НДС, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Сейчас решается вопрос об экстрадиции Осина, передает РИА «Новости».

    «Организатор преступного сообщества Александр Осин скрылся от следствия, но был задержан на территории Республики Беларусь. Документы, необходимые для его экстрадиции, направлены в уполномоченные органы этой страны», – рассказал Бастрыкин.

    По его словам, криминалисты смогли восстановить удаленные данные с мобильного устройства одного из фигурантов дела. Это помогло распределить роли между 12 соучастниками и изобличить других фигурантов, добавил глава СК.

    В апреле в Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки «бумажного» НДС, которая создала 4 тыс. фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры. В результате бюджет России не получил более 1 трлн рублей налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Петербурге раскрыли махинации с НДС на 270 млн рублей.

    В августе полиция задержала 17 участников ОПГ по делу о фальшивых налоговых документах.

    В июле МВД объявило в розыск создателя крупнейшей площадки «бумажного» НДС.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    17 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае

    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании россиян гриппом А в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что также подготовлено официальное письмо в адрес министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что туристам следует обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве. В прошлом месяце ведомство отчиталось о ходе вакцинации от гриппа в России. Также ведомство назвало число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    16 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Лукашенко спрогнозировал достижение мира на Украине в следующем году

    Лукашенко: Мир на Украине будет достигнут если не в этом, то в следующем году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил украинскую сторону, что отказ от мирного урегулирования конфликта в этом году приведет к невозможности достижения договоренностей в будущем.

    Лукашенко выразил уверенность в скором мирном разрешении украинского конфликта, передает БелТА.

    «Этот мир будет. Если не в этом году, то в следующем. Я абсолютно убежден», – заявил белорусский лидер.

    Он отметил, что Россия является мощным и крепким государством, способным долго продолжать боевые действия, однако указал на серьезное влияние конфликта на экономику. По его словам, россияне это понимают и готовы к миру.

    Кроме того, Лукашенко предупредил украинскую сторону о последствиях отказа от диалога. По его оценке, если украинцы не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем сделать это будет еще сложнее, а впоследствии процесс станет невозможным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Владимира Зеленского идти на мир.

    В среду член Палаты представителей США Анна Паулина Луна назвала главу МИД Польши помехой переговорам по Украине.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине.

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    17 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    Криптобиржа Bitget закрыла доступ для россиян и белорусов

    Криптобиржа Bitget запретила операции пользователям из России и Казахстана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Криптобиржа Bitget включила Россию, Казахстан и Белоруссию в список стран, резидентам которых запрещено пользоваться услугами платформы.

    Биржа внесла изменения в пользовательское соглашение, лишив граждан трех стран доступа к своим сервисам, передает «Интерфакс».

    «Затронутые ограничениями пользователи получат персональные уведомления – по электронной почте, через сообщения в приложении и/или посредством push-уведомлений, – в которых будут указаны дальнейшие действия, соответствующие сроки и порядок вывода средств», – сообщили представители Bitget.

    Отмечается, что с 18 октября новые сделки и ордера для этих пользователей станут недоступны. Клиентам необходимо закрыть все позиции и вывести активы до 21 октября, после чего вход в аккаунты будет ограничен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций.

    Кроме того, в Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией.

    Помимо этого Кая Каллас заявила о включении рестрикций по криптовалютам в санкции против России.

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    17 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Власти Сербии исключили введение виз для россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербия не будет вводить визовый режим для российских граждан, заявил государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

    Власти Сербии не рассматривают возможность введения визового режима для граждан России.

    «Эти истории были опубликованы теми, кто работает против нашего альянса. Я заверяю вас однозначно, что Сербия никогда не введет визы для российских граждан», – заявил ТАСС государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

    Госсекретарь подчеркнул, что сообщения, утверждающие обратное, не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Сербии задумались о введении виз для россиян. Туроператоры не получали уведомлений об изменениях. Президент страны Александр Вучич заявил об отсутствии решения по этому вопросу.

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    18 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Два рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атаки ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Два чартерных рейса турецких авиалиний, на борту которых находились более 400 пассажиров, были перенаправлены в Минск в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов, сообщила пресс-служба дипмиссии.

    «18 октября в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск. На них находились более 400 пассажиров», – говорится в сообщении посольства России в Белоруссии во «ВКонтакте».

    Отмечается, что посольство с самого начала держит ситуацию на контроле. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов и сотрудники дипмиссии находятся непосредственно в национальном аэропорту Минска и оказывают гражданам необходимую поддержку.

    Во взаимодействии с белорусскими партнерами пассажирам предоставлено бесплатное горячее питание. Реализуются несколько вариантов возвращения россиян на родину, добавили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Росавиация сняла ограничения на полеты в Пулково и аэропорт Пскова.

    В пятницу Ространснадзор усилил контроль за работой аэропортов Москвы.

    В четверг все аэропорты Москвы ввели временные ограничения полетов.

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    17 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    США предложили более 100 млн долларов за информацию о российских хакерах

    Госдеп США предложил награду за данные о 13 российских IT-специалистах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское внешнеполитическое ведомство объявило о готовности выплатить свыше 100 млн долларов за сведения о 13 российских IT-специалистах и четырех хакерских группировках.

    В фокус внимания американских властей попали как индивидуальные разработчики, так и известные кибергруппы, которых обвиняют в атаках на критическую инфраструктуру и компьютерном мошенничестве, передает РИА «Новости».

    Максимальную награду в размере до 10 млн долларов за каждого объявили за ключевых фигурантов резонансных кибератак. В их числе обвиняемые во взломах с использованием вируса WhisperGate, атаках на системы безопасности с применением вредоносного программного обеспечения Triton, проникновении в сети энергосектора, а также операторы сервиса Media Land.

    Отдельный блок ориентировок с выплатами до 2 млн долларов отведен фигурантам дел, связанных с группировками Reborn и Z-Pentest. Правоохранительные органы разыскивают их по обвинениям в компьютерном мошенничестве, вредоносной активности и попытках нарушения работы автоматизированных промышленных систем управления.

    Государственный департамент также готов заплатить до 10 млн долларов за помощь в установлении руководителей списка хакерских объединений. В него включены группировка Conti, объединение NoName057 (16) и кибергруппа RaHDIt.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что американский адвокат Аркадий Бух убеждает своих клиентов сотрудничать с американскими спецслужбами в обмен на вознаграждение. Юрист отверг обвинения и подчеркнул, что по закону обязан рассказывать подзащитным обо всех вариантах действий при попадании под следствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о снижении числа киберпреступлений в России почти на треть.

    Также суд в США оставил под стражей экстрадированного россиянина.

    Кроме того, Вашингтон обвинил Россию, Иран и Китай в кибератаках на избирательные комиссии.

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    16 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Лукашенко поручил расширить сеть отрядов народного ополчения в Белоруссии

    Лукашенко: В Белоруссии нужно расширить сеть отрядов народного ополчения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Белоруссии необходимо расширять сеть отрядов народного ополчения, заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из таких отрядов в Верхнедвинском районе.

    «У вас одно подразделение, хорошее подразделение. Но этого мало. И надо нам расширяться. Надо где-то еще создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

    По его словам, народное ополчение должно базироваться в определенных деревнях в сельском совете. Он напомнил, что ранее поручил руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в ополчение людей, умеющих обращаться с оружием.

    Лукашенко отметил, что народное ополчение нужно, чтобы в военное время люди могли защитить себя, свою семью и свой населенный пункт.

    «Это в самом низу народное ополчение. Дальше территориальная оборона – защита инфраструктурных объектов. Народное ополчение, территориальная оборона и наверху армия. Естественно, вся эта структура под командованием президента», – добавил белорусский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Могилевской области Белоруссии началась проверка территориальной обороны. В прошлом месяце Лукашенко заявил о планах масштабной проверки белорусской армии. В апреле он сообщал о готовности Белоруссии к войне.

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