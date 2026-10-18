Прибывшие из Турции в Минск россияне отправлены на родину

Возвращавшиеся с турецких курортов граждане России, рейсы которых были экстренно перенаправлены в белорусскую столицу из-за атак беспилотников украинской армии, благополучно уехали домой на наземном транспорте, передает ТАСС.
В пресс-службе посольства России в Белоруссии рассказали, что пассажиры перенаправленных самолетов смогли отправиться на родину в кратчайшие сроки.
«Для них была специально организована перевозка автобусами и железнодорожным транспортом до места назначения. Признательны Министерству транспорта Белоруссии, Белорусской железной дороге и Национальному аэропорту Минск за всестороннюю помощь и содействие», – заявили в дипломатическом представительстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атаки ВСУ.
Петербургский аэропорт Пулково задержал более 50 рейсов после налета беспилотников.
Позднее авиаузел обслужил свыше 110 самолетов после снятия всех ограничений.