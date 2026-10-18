Глава Минэнерго США Райт заявил о выгоде от поставок российского дизеля

Tекст: Ольга Иванова

Поставки российского дизельного топлива отвечают интересам покупателей в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

«Если Россия может дополнительно поставить дизельное топливо на рынок и экспортировать его, это будет выгодно американским потребителям», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти.

Вице-премьер Александр Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в Соединенные Штаты.

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что дизельное топливо из России так или иначе будет поступать на рынок.