Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам

Захарова посоветовала премьеру Латвии включить телевизор из-за слов о визах

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам якобы для предотвращения «гибридных угроз» в будущем, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на эти слова и порекомендовала главе латвийского правительства посмотреть, от кого реально исходит опасность.

«Включите Кулбергсу телевизор – там показывают, кто не в будущем, а в настоящем не гибридно, а примитивно не угрожает, а громит ЕС – граждане ЕС», – заявила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян из-за виз.

В четверг в МИД заявили, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС во всей красе.

В среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.